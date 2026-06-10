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Czy kaucja otrzymana za znalezioną butelkę jest opodatkowana PIT. MKiŚ i MF uważają, że tak. Ministra Hennig-Kloska twierdzi, że nie. Kto ma rację?

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10 czerwca 2026, 13:26
Czy kaucja otrzymana za znalezioną butelkę jest opodatkowana PIT. MKiŚ i MF uważają, że tak. Ministra Hennig-Kloska twierdzi, że nie. Kto ma rację?
Czy kaucja otrzymana za znalezioną butelkę jest opodatkowana PIT. MKiŚ i MF uważają, że tak. Ministra Hennig-Kloska twierdzi, że nie. Kto ma rację?
Shutterstock

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Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania Polskiej Agencji Prasowej poinformowały zgodnie, że kaucja może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT, jeśli została pozyskana nie z zakupionych, ale np. ze znalezionych opakowań. Natomiast ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska 10 czerwca 2026 r. powiedziała w Radiu Zet, że nie ma planów wprowadzenia podatku od kaucji za zwrócone w ramach systemu kaucyjnego butelki – także w przypadku znalezionych butelek.

MF i MKiŚ: Kaucja w niektórych przypadkach może podlegać opodatkowaniu PIT

W ramach działającego od 1 października 2025 r. systemu kaucyjnego można odzyskać pieniądze, zapłacone tytułem kaucji przy zakupie np. napojów w opakowaniach plastikowych lub w puszkach. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. Aby odzyskać kaucję nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione. Od 2026 r. w systemie kaucyjnym są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł).

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W dniu 2 czerwca 2026 r. PAP poinformował, że zdaniem Ministerstwa Finansów osoby fizyczne, które poniosły wydatek na kaucję, którą następnie odzyskują, dokonując zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym, nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT. Ale w sytuacji, kiedy ktoś oddaje do systemu kaucyjnego butelki, które zostały np. znalezione lub pochodzą z innego źródła (np. restauracji) może zachodzić obowiązek podatkowy. Tak wynika z oficjalnej odpowiedzi Ministerstwa Finansów przekazanej Polskiej Agencji Prasowej.

„Kaucja w tym systemie ma charakter zwrotny. Z tego względu osoby fizyczne, które poniosły wydatek na kaucję, którą następnie odzyskują, dokonując zwrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym, nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT” – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie PAP.

Ale możliwa jest także inna sytuacja, kiedy ktoś oddaje do systemu kaucyjnego butelki, które zostały np. znalezione lub pochodzą z innego źródła (np. restauracji). I to, jak wynika z odpowiedzi MF, zmienia sytuację pod względem podatkowym.

(…) w przypadku, gdy uzyskane świadczenie nie ma charakteru zwrotnego, czyli osoba, która je uzyskała, nie odzyskuje w ten sposób swojego wydatku, to może to rodzić obowiązek podatkowy w podatku PIT. Na gruncie ustawy PIT obowiązuje bowiem zasada powszechności opodatkowania. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z opodatkowania” – czytamy w odpowiedzi MF. – „Jednak oceny, czy uzyskane świadczenie podlega opodatkowaniu oraz w jaki sposób, w jakiej wysokości dokonuje się zawsze w konkretnym stanie faktycznym” – napisało Ministerstwo Finansów.

Kilka dni temu wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda powiedział, że samodzielnie zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie stanowi działalności gospodarczej i dopiero zatrudnienie ludzi w tym celu może być rozpatrywane jako działalność gospodarcza.

Także Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na pytania PAP poinformowało, że: „Zwrot kaucji nie podlega opodatkowaniu. Osoby fizyczne odzyskujące kaucję za zwrócone opakowania nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, ponieważ jedynie odzyskują poniesiony wcześniej wydatek”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazło też, że wynika to również ze stanowiska Ministerstwa Finansów, które resort klimatu podziela.
„Nie ma więc potrzeby wprowadzania zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” - zaznaczyło MKiŚ.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło jednocześnie, że obowiązek podatkowy w podatku dochodowym może pojawić się „wyłącznie w sytuacjach, gdy uzyskane świadczenie nie ma charakteru zwrotnego”, tj. w sytuacji osoba otrzymująca zwrot kaucji nie odzyskuje własnego kosztu. „Ocena takich zdarzeń, czy uzyskane świadczenie podlega opodatkowaniu oraz w jaki sposób, odbywa się zawsze na podstawie konkretnego stanu faktycznego” – wskazało MKiŚ.

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Ministra Hennig-Kloska: Nie ma planów wprowadzenia podatku od kaucji za butelki

Z kolei ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska od kilku dni konsekwentnie powtarza w mediach, że „nie będzie podatku od systemu kaucyjnego”.

W dniu 10 czerwca 2026 r. w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Zet ministra Hennig-Kloska powtórzyła, że nie ma planów wprowadzenia podatku od kaucji za zwrócone w ramach systemu kaucyjnego butelki - zaznaczając, że chodzi też o znalezione opakowania.

"Nie planujemy wprowadzenia opodatkowania od zebranych butelek" - powiedziała Hennig-Kloska.

Pokreśliła, że jedynie podatek VAT od niezwróconej kaucji płacą operatorzy systemu kaucyjnego w swoim rozliczeniu jako profesjonalne podmioty gospodarcze.

Odnosząc się do odpowiedzi jej resortu dla PAP, w której MKiŚ podał, że kaucja może podlegać opodatkowaniu, jeśli została pozyskana nie z zakupionych, ale np. ze znalezionych opakowań, szefowa MKiŚ odparła, że to "nadgorliwość urzędnika".

"Dementuję, nie pracujemy nad żadną zmianą przepisów prawa podatkowego, nic mi nie wiadomo, żeby minister finansów nad taką zmianą pracował, zresztą też pan minister (finansów - PAP) dementował tego typu informacje" - powiedziała ministra klimatu.

"Mamy prawo oddawać butelki też znalezione, mamy prawo oddawać butelki, które ktoś nam przekazał i nie będzie od tego pobieranego żadnego podatku" - dodała.

Kto ma rację?

Trzeba zauważyć diametralną różnicę przekazywanych informacji między zgodnym stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwem Finansów a tym co powiedziała ministra Henning-Kloska. Odpowiedzi resortów na pytania dziennikarzy nie są pisane "na kolanie" a są sporządzane przez specjalistów w danej dziedzinie pracujących w tych ministerstwach i mają z reguły oparcie w konkretnych przepisach. Ustawa o PIT stoi na gruncie powszechności opodatkowania dochodów z wyjątkiem tych, które są wyraźnie w ustawie wskazane (zwolnione) albo nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. dochody z przestępstw). Zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, że uzyskany zwrot kaucji podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT, jeśli kaucja pochodzi nie z zakupionych, ale np. ze znalezionych butelek.

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Źródło: INFOR
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