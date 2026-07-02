Od 12 VIII zakaz sprzedaży w sklepach zgrzewek wody mineralnej. Butelki 1,5 l kupujesz pojedynczo, chyba że zgrzewka jest niezbędna do usprawnienia procesu postępowania z produktami
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Przez media społecznościowe przetacza się coraz więcej komentarzy informujących o tym, że zgrzewki z wodą mineralną będą zakazane na terenie całej UE od 12 sierpnia 2026 r. Rzeczywiście zaczyna wtedy obowiązywać regulacja o treści: Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach, zaprojektowane jako opakowania udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej sztuki produktu lub zachęcające ich do tego. Jest możliwość wprowadzenia wyjątku, o ile: "Opakowanie zbiorcze jest niezbędne do usprawnienia procesu postępowania z produktami." No i mamy teraz spór - czy zgrzewka 6 wód mineralnych podlega pod ten wyjątek, czy nie?
- Od 12 VIII zakaz sprzedaży w sklepach zgrzewek wody mineralnej.
- Zakaz sprzedaży zgrzewek wynika z ww. pkt 1 - zgrzewka jest owijką używaną do grupowania towarów dla 6 butelek 1,5 l wody mineralnej
- Pełna lista zakazów obowiązująca od 12 VIII 2026 r.
Ograniczenie w używaniu zgrzewek wynika z tego aktu prawnego:
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE link
Od 12 VIII zakaz sprzedaży w sklepach zgrzewek wody mineralnej.
Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w odniesieniu do:
- folii lub owijek jednorazowego użytku używanych do grupowania towarów w punkcie sprzedaży w celu zachęcenia konsumentów do zakupu więcej niż jednego produktu;
- owoców i warzyw w opakowaniach jednostkowych o masie poniżej 1,5 kg;
- żywności i napojów napełnianych i spożywanych w hotelach, barach i restauracjach;
- pojedynczych porcji przypraw, sosów, śmietanki do kawy i cukru;
- małych produktów kosmetycznych i toaletowych jednorazowego użytku używanych w hotelach;
- najlżejszych plastikowych toreb.
Zakaz sprzedaży zgrzewek wynika z ww. pkt 1 - zgrzewka jest owijką używaną do grupowania towarów dla 6 butelek 1,5 l wody mineralnej
Rozporządzenie wprowadza ograniczenia w używaniu dla opakowań zbiorczych jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
"Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach, zaprojektowane jako opakowania udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej sztuki produktu lub zachęcające ich do tego. Nie obejmują one opakowań zbiorczych niezbędnych do usprawnienia procesu postępowania z produktami."
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Wyboldowany fragment jest podstawą ewentualnego utrzymania możliwości kupna zgrzewek w sklepach
Pełna lista zakazów obowiązująca od 12 VIII 2026 r.
Format opakowań
Ograniczenie w stosowaniu
Przykład ilustrujący
1.
Opakowania zbiorcze jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach, zaprojektowane jako opakowania udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej sztuki produktu lub zachęcające ich do tego. Nie obejmują one opakowań zbiorczych niezbędnych do usprawnienia procesu postępowania z produktami.
Folie do grupowania produktów, folia termokurczliwa
2.
Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na nieprzetworzone świeże owoce i warzywa
Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych służące do przechowywania paczkowanych świeżych owoców i warzyw o wadze poniżej 1,5 kg. Państwa członkowskie mogą wprowadzać zwolnienia od tego ograniczenia, jeśli wykazano konieczność uniknięcia utraty wody lub jędrności, zagrożeń mikrobiologicznych lub wstrząsów fizycznych, utleniania lub jeśli nie ma innej możliwości, aby uniknąć mieszania się ekologicznych i nieekologicznych owoców i warzyw, zgodnie z dotyczącymi certyfikacji i znakowania wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (1), bez ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów ekonomicznych i administracyjnych.
Siatki, torebki, tacki, pojemniki
3.
Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych przeznaczone do napełniania żywnością i napojami spożywanymi na miejscu w obiektach w sektorze HoReCa obejmujących całą powierzchnię przeznaczoną do spożywania posiłków w miejscach prowadzenia działalności i poza tymi miejscami, na której rozmieszczono stoliki i stołki oraz wyznaczono miejsca do spożywania posiłków na stojąco, a także powierzchnię przeznaczoną do spożywania posiłków udostępnianą użytkownikom końcowym wspólnie przez szereg podmiotów gospodarczych lub osób trzecich na potrzeby spożywania żywności i napojów. Zwolnione z tego ograniczenia są przedsiębiorstwa sektora HoReCa, które nie mają dostępu do wody pitnej.
Tacki, jednorazowe talerze i kubki, torby, pudełka
4.
Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na dodatki do potraw, dżemy, sosy, zabielacz do kawy, cukier oraz przyprawy w sektorze HoReCa
Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych stosowane w sektorze HoReCa, zawierające pojedyncze porcje żywności, wykorzystywane do przechowywania dodatków do potraw, dżemów, sosów, zabielacza do kawy, cukru i przypraw, z wyjątkiem następujących przypadków:
Saszetki, kubeczki, tacki, pudełka
5.
Opakowania jednorazowego użytku stosowane w sektorze zakwaterowania na potrzeby indywidualnych rezerwacji
Opakowania jednorazowego użytku dla kosmetyków, produktów higieny osobistej i artykułów toaletowych stosowane w sektorze zakwaterowania, opisanym w statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2, wyłącznie na potrzeby indywidualnych rezerwacji i przeznaczone do wyrzucenia przed przyjazdem następnych gości.
Butelki na szampon, butelki na płyn do mycia rąk i balsam do ciała, saszetki, w których umieszcza się kostki mydła
6.
Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego
Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako opakowanie handlowe żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.
Bardzo cienkie torby oferowane do artykułów spożywczych luzem
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