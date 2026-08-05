REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rozprawa sądowa bardziej przyjazna dla uczestników procesu – mała a w praktyce odczuwalna zmiana

Rozprawa sądowa bardziej przyjazna dla uczestników procesu – mała a w praktyce odczuwalna zmiana

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 sierpnia 2026, 09:49
Urszula Wilk-Winter
Czy na sali rozpraw można siedzieć?
Czy na sali rozpraw można siedzieć?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W ramach zmian w wymiarze sprawiedliwości na poziomie ministerialnym udział w rozprawie stanie się mniej obciążający dla świadków, biegłych oraz stron postępowania. Dodano zapis do regulaminu urzędowania sądów powszechnych dopuszczający pozostawanie w toku rozprawy w pozycji siedzącej.

Dotychczasowe przepisy związane z przesłuchaniem przed sądem

Mimo coraz częstszego korzystania przez sądy z rozpraw zdalnych (on line ), gdzie - co do zasady - naturalna jest pozycja siedząca udział w rozprawach w budynku sądu określanych obecnie jako stacjonarne wiąże się czasem z przebywaniem przez świadków, biegłych oraz strony przez wiele godzin w pozycji stojącej. Stanowi to nie tylko czynnik dodatkowo stresujący przy składaniu wyjaśnień czy zeznań, ale może być obciążające fizycznie. Sąd może zezwolić z własnej inicjatywy z uwagi na wiek, niepełnosprawność ewentualnie wygląd danej osoby np. widoczna ciąża przesłuchanie w pozycji siedzącej. O taką możliwość mogła również poprosić dana osoba, ale wiązało się to z potrzebą niejako tłumaczenia się ze swojego stanu zdrowia czy innych szczególnych potrzeb przez wszystkimi obecnymi na sali co było krępujące. Dodatkowo samopoczucie osoby stojącej przed stołem sędziowskim mogło się pogorszyć z upływem czasu i mogła ona nie mieć śmiałości albo sposobności zapytać sąd, czy może kontynuować swoją wypowiedź w pozycji siedzącej.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Wprowadzone zmiany dotyczące rozprawy

Po zmianach będzie możliwe pozostawanie przez osobę przesłuchiwaną przez sąd w pozycji siedzącej o czym sąd będzie obowiązany poinformować przed rozpoczęciem każdej czynności z jej udziałem, chyba że szczególne wymagania będą narzucać inny sposób.

Nowy przepis ma na celu poprawę komfortu uczestników procesu sądowego, zmniejszenie stresu co w praktyce może się przełożyć na jakość i przydatność wypowiedzi. Przesłuchanie w pozycji siedzącej jest standardem w większości krajach Unii Europejskiej. Z sal rozpraw albo zupełnie znikną barierki znajdujące się naprzeciwko stołu sędziowskiego, za którymi stawały strony postępowania, świadkowie i biegli albo pozostaną jako dodatkowy element poza krzesłem.

Zobacz również:

O czym jeszcze należy pamiętać

W kontekście wprowadzonych zmian należy pamiętać o dwóch kwestiach. Świadek przed przesłuchaniem może składać przyrzeczenie. Na rozprawie cywilnej dzieje się po podaniu swoich danych co do zasady na wniosek choć jednej ze stron albo gdy jest nieobecna. Przyrzeczenie świadek składa w pozycji stojącej, stoją również w tym czasie wszystkie osoby obecne na sali rozpraw poza składem orzekającym.

REKLAMA

Druga kwestia to możliwość pozostawania w pozycji siedzącej jedynie w toku przesłuchania – i taki sposób kontaktu z sądem dotyczy świadków i biegłych. Natomiast strona postępowania w szczególności kiedy nie jest przez nikogo reprezentowana może przedstawiać swoje stanowisko, składać oświadczenia, zadawać pytania innym stronom procesu (stronie przeciwnej, biegłym, świadkom). Czyni to zazwyczaj zajmując przypisane do swojej roli procesowej miejsce na sali rozpraw, z lewej albo prawej strony stołu sędziowskiego. W takim przypadku, jeśli zwraca się do sądu albo sąd kieruje swoją wypowiedź do osoby będącej stroną, tak osoba powinna stać.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.06.2026 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z roku 2026 poz.897)

Powiązane
W 2027 r. najniżej wynagradzani pracownicy dostaną odprawy wyższe o 144, 288 i 432 złote
W 2027 r. najniżej wynagradzani pracownicy dostaną odprawy wyższe o 144, 288 i 432 złote
Koniec foliowych worków na bioodpady. Gdzie odebrać darmowe zamienniki?
Koniec foliowych worków na bioodpady. Gdzie odebrać darmowe zamienniki?
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rozprawa sądowa bardziej przyjazna dla uczestników procesu – mała a w praktyce odczuwalna zmiana
05 sie 2026

W ramach zmian w wymiarze sprawiedliwości na poziomie ministerialnym udział w rozprawie stanie się mniej obciążający dla świadków, biegłych oraz stron postępowania. Dodano zapis do regulaminu urzędowania sądów powszechnych dopuszczający pozostawanie w toku rozprawy w pozycji siedzącej.
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
05 sie 2026

Chaos legislacyjny, niejasne przepisy oraz trwający od lat kryzys konstytucyjny doprowadziły do sytuacji, w której od osób sprzedających nieruchomości żąda się dziś dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych podatku. Chodzi o podatników, którzy byli przekonani, że zgodnie z prawem korzystają ze zwolnienia z PIT, a więc nie muszą płacić podatku od sprzedaży mieszkania lub domu. W praktyce wpadli oni w tzw. „pułapkę” fiskusa. Problem dotyczy już ponad 19 tys. osób. Jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
Program SAM 2026 – kto może otrzymać dofinansowanie do samochodu z PFRON i na jakich zasadach?
04 sie 2026

Osoby z niepełnosprawnościami, które planują ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON, powinny zwrócić uwagę na obowiązujące obecnie zasady programu SAM. Od 1 lipca 2026 r. zmieniła się bowiem m.in. procedura składania i oceny wniosków. Wyjaśniamy, kto może otrzymać wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić i na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku.
Jak bezbłędnie sporządzić testament? Oto 7 ważnych zasad
04 sie 2026

Testament własnoręczny daje możliwość samodzielnego zdecydowania o tym, kto i na jakich zasadach odziedziczy majątek po śmierci spadkodawcy. Taki dokument może skutecznie uporządkować sprawy majątkowe i ograniczyć ryzyko rodzinnych konfliktów, ale tylko wtedy, gdy zostanie sporządzony zgodnie z wymogami prawa.

REKLAMA

Kiedy negatywna opinia w sieci to przestępstwo? Jak walczyć z czarnym PR-em
05 sie 2026

Jedna złośliwa opinia w Google, seria fałszywych komentarzy na Facebooku, zorganizowana kampania "ostrzeżeń" przed Twoją firmą. Dla przedsiębiorcy to koszmar, który potrafi wiele kosztować. Czy to jeszcze wolność wypowiedzi, czy już przestępstwo? Granica istnieje i da się ją wyznaczyć.
Nowy sposób na dużą emeryturę. Polacy odkryli żyłę złota
04 sie 2026

W PPK nawet kilka lat oszczędzania pozwala zgromadzić sporą sumkę, która może bardzo przydać się na emeryturze. Na rachunku statystycznego uczestnika programu, oszczędzającego od grudnia 2019 r. znajduje się średnio od 13593 zł do 21445 zł więcej, niż on sam wpłacił. To oznacza od 145 do 228 proc. zysku.
Platforma oddała pieniądze kupującemu, a Ty zostałeś bez towaru i bez pieniędzy?
04 sie 2026

Zapakowałeś towar starannie, zrobiłeś zdjęcia przed wysyłką, nadałeś paczkę zgodnie z regulaminem. Kilka dni później dostajesz powiadomienie: kupujący zgłosił, że paczka była pusta, a platforma automatycznie zwróciła mu pieniądze. Ty zostajesz bez towaru i bez zapłaty, a system traktuje sprawę jako zamkniętą. Czy to naprawdę koniec drogi? Niekoniecznie.
W 2027 r. najniżej wynagradzani pracownicy dostaną odprawy wyższe o 144, 288 i 432 złote
04 sie 2026

Gdy zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ten ostatni może znaleźć się w trudnej sytuacji. Sytuacja na rynku pracy się pogarsza, a o zadowalające oferty jest coraz trudniej.

REKLAMA

Koniec foliowych worków na bioodpady. Gdzie odebrać darmowe zamienniki?
04 sie 2026

Zwykłe foliówki wrzucone do brązowego pojemnika to poważny błąd, który utrudnia recykling i generuje ogromne koszty. Gmina Kartuzy przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie używania plastikowych reklamówek do gromadzenia bioodpadów i przychodzi z konkretną pomocą. Samorząd udostępnia bezpłatne, certyfikowane worki kompostowalne w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zobacz, gdzie odbierzesz darmowe pakiety i sprawdź, dlaczego niewłaściwa segregacja może skasować Twój domowy budżet.
Dłużnik nie żyje, ale nie dług – ten istnieje nadal, a sprytny wierzyciel wyręczy rodzinę w sprawie spadkowej
04 sie 2026

Śmierć dłużnika nie oznacza śmierci długu. Wierzyciel, który wie, jak korzystać z dostępnych narzędzi prawnych, nie musi czekać, aż rodzina zmarłego sama przeprowadzi postępowanie spadkowe. Może to zrobić za nią – i to za symboliczne 100 zł. Nowa uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r. daje mu do tego mocną podstawę i jasno potwierdza, że taki ruch przerywa bieg przedawnienia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA