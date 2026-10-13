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Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

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13 października 2026, 13:31
Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?
Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?
goodluz
Shutterstock

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Jakich członków rodziny możemy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego? Jak to zrobić? Kiedy taką osobę należy wyrejestrować? Podpowiadamy.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Jako członka rodziny możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego:

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  • swoje dziecko,
  • dziecko męża lub żony,
  • dziecko przysposobione,
  • swojego wnuka,
  • dziecko obce, dla którego jesteś opiekunem prawnym,
  • dziecko obce, dla którego jesteś rodziną zastępczą lub które przebywa w Twoim rodzinnym domu dziecka*, 
  • swojego męża lub swoją żonę,
  • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przy czym należy pamiętać, że dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek Twojej rodziny, dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie, dopóki nie skończy 26 lat. Jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie bez ograniczenia wieku.

Ważne

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żadne z jego rodziców nie jest:

  • objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym, 
  • uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
  • objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.  

Kiedy zgłosić i jak?

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (nie jest pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, osobą bezrobotną itp.), nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

W sytuacji, gdy członek rodziny miał inny tytuł, gdy płatnik zgłaszał do ubezpieczenia, a teraz go stracił (np. wygasła jego umowa o pracę lub zlecenia) należy poinformować swojego płatnika, że musi zgłosić członka rodziny. Aby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej wystarczy jedno zgłoszenie (np. dziecko zgłasza tylko jedno z rodziców).

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Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza płatnik składek, którego należy poinformować o osobach, które trzeba zgłosić do ubezpieczenia. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz zgłosić członków rodziny.

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Do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku np. prowadzenia działalności pozarolniczej zgłasza się samemu. Do tego ubezpieczenia członków rodziny zgłasza się poprzez formularz ZUS ZCNA. Jest na to 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz ich zgłosić.

Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego należy m.in., gdy:

  • zgłoszono go do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia, podjął działalność gospodarczą, zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna),
  • dziecko ukończyło naukę w szkole i ma ukończone 18 lat, a nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego,
  • dziecko skończyło 26 lat, chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.
  • kończy się umowa o pracę lub umowa zlecenia albo w inny sposób wygasa obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
  • płatnik składek wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego zarówno pracownika, jak i członków rodziny, których zarejestrował
  • działalność gospodarcza zostaje zamknięta.

Wyrejestrowanie odbywa się na formularzu ZUS ZCNA.

Ważne

Członek rodziny stracił tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego? Ponownie należy zgłosić go do tego ubezpieczenia (o ile będzie spełniać warunki).

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Źródło: ZUS
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