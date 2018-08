Stawki podatku VAT w Unii Europejskiej

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług - podatek VAT - jest podatkiem pobieranym na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Dzięki zastosowaniu mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu nie występuje kaskadowe nakładanie się podatku.

Mechanizm rozliczenia podatku VAT sprawia, że w rzeczywistości ciężar tego podatku jest przerzucony na finalnego konsumenta. Jest on uwzględniany na każdym kolejnym etapie produkcji przez podmioty tworzące wartość dodaną, w wysokości wyznaczonej wartością dodaną. Przedsiębiorca ma bowiem prawo odliczyć podatek VAT zapłacony we wcześniejszym etapie obrotu. Podatek VAT powinien być co do zasady neutralny ekonomicznie dla przedsiębiorcy niebędącego ostatecznym konsumentem.

Podatek VAT jest zaliczany do podatków pośrednich, czyli takich, które nie są płacone bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Jego uiszczenie następuje w momencie nabycia dobra lub usługi i zawiera się w cenie zakupu.

Stawki podatku VAT

Zgodnie z Dyrektywą Rady Europejskiej 2006/112/EC minimalną stawką podstawową podatku VAT jaką mogą stosować państwa członkowskie Unii Europejskiej jest 15%. Dyrektywa nie określa maksymalnej wysokości stawki podstawowej, a w praktyce Państwa Członkowskie Unii Europejskiej stosują zróżnicowane stawki podatku VAT.

Wyróżnia się stawki VAT podstawowe, obniżone i specjalne. Stawka podstawowa jest stosowana w każdym kraju i obowiązuje ona w odniesieniu do większości sprzedawanych towarów i usług, a jej wartość nie może być niższa niż 15%. Stawki obniżone mogą być stosowane w odniesieniu do ograniczonej liczby towarów i usług. W danym państwie mogą obowiązywać maksymalnie dwie stawki obniżone i zazwyczaj nie są one niższe niż 5%. W niektórych krajach mogą zostać wprowadzone stawki specjalne dla wybranych towarów i usług. Oprócz tego w niektórych państwach część towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.

Stawki pośrednie są stosowane w odniesieniu do niektórych towarów i usług, dla których nie można stosować stawki obniżonej. Niemniej jednak w odniesieniu do tych towarów, do których kraje Unii Europejskiej stosowały obniżone stawki w dniu 1 stycznia 1991 r., państwa mogą w dalszym ciągu stosować te obniżone stawki, pod warunkiem że nie są one niższe niż 12%.

Wysokość stawek podatku VAT w krajach UE

Państwo Podstawowa stawka VAT Obniżona stawka VAT Austria 20% 13%, 10% Belgia 21% 12%, 6% Bułgaria 20% 9% Cypr 19% 9%, 5% Chorwacja 25% 13% Czechy 21% 15%, 10% Dania 25% - Estonia 20% 9% Finlandia 24% 14%, 10% Francja 20% 10% 5,5% 2,1% Grecja 24% 13% , 6% Hiszpania 21% 10%, 4% Holandia 21% 6% Irlandia 23% 13.5%, 9%, 4.8%, Litwa 21% 9%, 5% Łotwa 21% 12%, 5% Luksemburg 17% 14%, 8%, 3% Malta 18% 5%, 7%, Niemcy 19% 7% Polska 23% 8%, 5% Portugalia 23% 13%, 6% Rumunia 19% 9%, 5% Słowacja 20% 10% Słowenia 22% 9.5% Szwecja 25% 12%, 6% Węgry 27% 18% , 5% Włochy 22% 10%, 5%, 4% Wielka Brytania 20% 5%,

Źródło: https://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/vat-rates/index_pl.htm

