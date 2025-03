W artykule omawiamy emeryturę dla kobiet w wieku 60 lat, w segmencie emerytury kapitałowej. Jaki jest związek między dodatkiem pielęgnacyjnym 348,22 zł a taką emeryturą? Dodatek pielęgnacyjny wyznacza limit. Emerytka musi mieć co najmniej 20 krotność bieżącej wartości dodatku pielęgnacyjnym na swoim subkoncie, aby otrzymać emeryturę kapitałową. Jeżeli nie ma takich środków nie otrzyma wypłaty okresowej emerytury kapitałowej, ale będzie miała zwiększone podstawy emerytalne dla zwykłej emerytury.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej przysługuje Ci do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (czyli 65 lat).

Dodatek pielęgnacyjny 348,22 zł ma znaczenie dla emerytury kobiety w wieku 60+[Przykład]

Dodatek pielęgnacyjny (w odróżnieniu od zasiłku pielęgnacyjnego) został podwyższony w 2025 r. Od 1 marca 2025 r. wynosi 48,22 zł.

Od 1 marca 2025 r. wskazany limit wynosi to 6964,4 zł (z 20 x 348,22 zł). Poprzednia kwota limitu to: 6601,40 zł (20 x 330,07zł). Różnica wynosi 363 zł.

Ważne Kobieta osiągając wiek 60 lat w marcu 2025 r. (i kolejnych miesiącach) musi mieć na subkoncie 6964,4 zł (albo więcej) i wtedy otrzyma okresową emeryturę kapitałową. Środki poniżej 6964,4 zł zostaną przez ZUS doliczone do podstawy dla "zwykłej" emerytury".

Limit 6964,4 zł, dodatek pielęgnacyjny 348,22 zł i emerytura dla kobiet w wieku 60 lat

W oparciu o ten limit wyznaczamy 2 możliwe warianty zmian w emeryturze dla kobiety w wieku 60 i więcej lat:

Wariant 1 Na subkoncie jest więcej pieniędzy niż 20 krotność dodatku pielęgnacyjnego. Wtedy kobieta otrzyma wypłatę subkonta.

Wariant 2 Na subkoncie jest mniej niż 20 krotność dodatku pielęgnacyjnego. Wtedy emerytka nie otrzyma gotówkowej wypłaty, a pieniądze subkonta zostaną doliczone przez ZUS do podstawy emerytalnej (kapitał od którego obliczana jest emerytura).

Poniżej zamieszczamy informacje opublikowanym przez ZUS i dotyczące okresowej emerytury kapitałowej.

Okresowa emerytura kapitałowa dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje kobietom, które spełniają to kryterium wieku oraz:

należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), ukończyły 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet), mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach, mają na subkoncie w ZUS zapisaną sumę środków, która (w ostatnim dniu miesiąca przed miesiącem, w którym przyznaliśmy emeryturę na nowych zasadach) jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.



ZUS przyzna w takiej sytuacji okresową emeryturę kapitałową od dnia pozyskania przez Ciebie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Emerytura i okresowa emerytura będą wypłacane razem.

Limit obliczony na podstawie dodatku pielęgnacyjnego od pierwszego marca 2025 r.

Możliwość otrzymywania dwóch świadczeń emerytalnych (emerytura i okresowa emerytura kapitałowa) zależy od posiadania odpowiednich środków na subkoncie w ZUS.

Próg minimalny określa następujący wzór:

Kwota równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.

Okresowa emerytura kapitałowa to wynik podzielenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia osoby w wieku osoby otrzymującej świadczenie. Średnie dalsze trwania życia ustalane jest na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia (źródło GUS).

Nabycie prawa do emerytury a zatrudnienie a zawieszenie

Jeśli bezpośrednio przed dniem, w którym nabyłaś prawo do emerytury, będziesz zatrudniona, ZUS zawiesi wypłatę Twojej emerytury. Wypłaci ją i ponownie obliczy jej wysokość, gdy złożysz wniosek o podjęcie wypłaty emerytury oraz dokument, który potwierdzi, że rozwiązałaś stosunek pracy.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej przysługuje Ci do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (czyli 65 lat), chyba że prawo to wygaśnie wcześniej. Jeśli prawo to wygaśnie wcześniej, to w dniu, w którym ukończysz 65 lat, z urzędu ponownie ustalimy wysokość Twojej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Twoje prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:

jeśli umrzesz, jeśli wyczerpią się środki zapisane na Twoim subkoncie.



W takim przypadku zachowasz prawo do tej emerytury aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny (ustalony według przepisów obowiązujących do 30 września 2017 r.) przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i miesiącu, co Ty. Chyba że Twoje prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej.

Możesz również złożyć wniosek o ponowne ustalenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. emerytury docelowej) przed tym terminem, pod warunkiem że ukończyłaś 65 lat. Jeśli nie złożysz takiego wniosku, to po dniu, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, przeliczymy Twoją emeryturę z urzędu.

Jak ZUS oblicza emeryturę w 2025 r.- średnie dalsze trwanie życia

Wysokość Twojej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to wynik podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku, który osiągnęłaś w dniu, w którym złożyłaś wniosek, według obowiązującej w tym dniu tablicy trwania życia. Emerytura w przeliczonej wysokości będzie Ci przysługiwać od miesiąca, w którym złożysz wniosek o jej przeliczenie, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończysz 65 lat.

Na podstawę obliczenia emerytury składają się:

Twoje składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na Twoim indywidualnym koncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji, Twój zwaloryzowany kapitał początkowy, środki zapisane na Twoim subkoncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji.



Emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ponownym ustaleniu jej wysokości nie może być niższa od dotychczasowej sumy emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz okresowej emerytury kapitałowej.