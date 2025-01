Czy na cukrzycę można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności jest kluczowym dokumentem uprawniającym do wielu ulg i świadczeń. Czy mogą je uzyskać również osoby, chorujące na cukrzycę? To temat dość obszerny i trudny. W artykule podajemy najważniejsze informacje.

Na początku warto podkreślić, iż w przepisach nie ma katalogu konkretnych chorób uprawniających do uzyskania orzeczenia. O niepełnosprawności decyduje szereg czynników, a orzecznictwo jest zindywidualizowane.

Według ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność można orzec w stopniu: znacznym, umiarkowanym lub lekkim. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych zalicza się do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się Do lekkiego stopnia niepełnosprawności przepisy zaliczają osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W takim przypadku wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności.

Oceny niepełnosprawności u dzieci w wieku do 16 roku życia dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

1) przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2, przekraczającego 12 miesięcy,

2) niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo

3) znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Jaki symbol w orzeczeniu o niepełnosprawności dla cukrzycy?

Orzeczenie o niepełnosprawności (lub o stopniu) wydają powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, (a także wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako instytucja odwoławcza).

W orzeczeniu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania.

W przypadku cukrzycy będzie to symbol 11-I, który obejmuje m.in. schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego).

Do czego uprawnia orzeczenie o niepełnosprawności? [Przykłady]

Jedną z ważniejszych form pomocy finansowej jest świadczenie pielęgnacyjne. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka, istotne znaczenie mają punkty 7 i 8, uprawniające. Punkt 7 dotyczy konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a punkt 8 - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Przykład „Powyższe pozwala na uznanie, iż po stronie małoletniej występuje aktualnie sporne w niniejszej sprawie wskazanie, a to konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Choroba dziewczynki ma wpływ bowiem na wszelkie sfery jej życia, a brak stałego monitorowania stanu małoletniej i podaży prawidłowych dawek insuliny stanowi zagrożenie dla jej bytu. Dodatkowo zauważyć wypada, iż schorzenie dziecka rodzi konieczność stałej dyspozycyjności matki” – uznał przykładowo Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w wyroku z 19 marca 2024 r. (IX U 348/23).

Do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego uprawnia też orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3287 zł miesięcznie.

Do czego jeszcze uprawnia orzeczenie? W celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny (niezależnie od dochodu). Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom, które ukończyły 75 lat. O zasiłek mogą również ubiegać się osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Podsumowanie

Sprawy dotyczące orzekania o niepełnosprawności często nie należą do łatwych. Z tego powodu do każdej z nich warto dobrze się przygotować, m.in. przygotowując odpowiednie zaświadczenia i dokumenty. W skomplikowanych przypadkach przydatna może okazać się pomoc adwokata czy radcy prawnego. Osoby niezamożne mogą skorzystać z systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1961; ost. Dz.U. z 2024 r., poz. 44); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., nr 17, poz. 162; ost. zm. Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1829).

