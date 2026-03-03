Na jaki okres ośrodki pomocy społecznej przyznają zasiłki stałe? Czy w 2026 r. wzrosła maksymalna kwota tego świadczenia? Kto jest uprawniony do wsparcia z MOPS? To pytania, które często zadają osoby z niepełnosprawnościami.

Dla kogo zasiłek stały z MOPS w 2025 r.? [KRYTERIA]

Niepełnosprawność jest jednym z powodów przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Gminy zapewniają takie wsparcie też m.in. osobom bezdomnym, ubogim czy bezrobotnym.

Ważnym świadczeniem z MOPS jest zasiłek stały. Aby go uzyskać, trzeba spełnić kilka kryteriów. Jednym z nich jest niezdolność do pracy. Zasiłek stały przysługuje bowiem pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.

Całkowita niezdolność do pracy - według ustawy o pomocy społecznej - oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kolejny warunek to kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnie dochód powinien być niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Osobie w rodzinie zasiłek będzie przysługiwał, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Od 1 stycznia 2025 r. kryteria te wynoszą:

• 1010 zł - dla osoby samotnie gospodarującej;

• 823 zł – dla osoby w rodzinie.

i nie zmieniły się w roku 2026.

Przykład Pan Krzysztof mieszka z żoną. Razem uzyskują miesięczny dochód w kwocie 1500 zł: dochód własny pana Krzysztofa wynosi 1000 zł, a żony 500 zł. W tej sytuacji wprawdzie dochód na osobę w rodzinie (750 zł) nie został przekroczony, jednak za wysoki jest dochód własny pana Krzysztofa.

Ile wynosi zasiłek stały w 2026 r.?

Tak naprawdę nie ma jednej kwoty, ponieważ jest ona uzależniona od konkretnej sytuacji.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek zostanie wypłacony w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota maksymalna. Od 1 stycznia 2025 r. taki najwyższy zasiłek wynosi 1229 zł.

Ważne W 2026 r. nie wzrośnie maksymalna wysokość zasiłku stałego.

Osobie w rodzinie ośrodek pomocy społecznej wypłaci zasiłek w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zgodnie z przepisami, kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Przykład Pani Krystyna jest osobą samotnie gospodarującą całkowicie niezdolną do pracy. Jej miesięczny dochód wynosi 950 zł. W 2026 r. nie przekracza zatem wymaganego progu. Zasiłek stały w takiej sytuacji wyniesie 363 zł (1010 zł x 130% – 950 zł).

Warto pamiętać, iż za osobę pobierającą zasiłek stały niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy zasiłek stały jest na stałe?

Ważne Zasiłek stały zostanie przyznany na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Bezterminowo przyznaje się zasiłek dla osoby z orzeczeniem na stałe. Zasiłek na stałe może też dostać osoba niezdolna do pracy z powodu wieku.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.