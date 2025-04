Różne świadczenia dla niepełnosprawnego Piotra na wózku od 17. roku życia. i różne dla Katarzyny niewidomej od 30. roku życia

Piotr i Katarzyna są ciężko poszkodowani przez los, znaczne stopnie niepełnosprawności i niesamodzielności. Nie wiadomo dlaczego rodzaj świadczeń dla nich jest zależny od wieku nabycia niepełnosprawności. Piotr o kulach od 17. roku życia, to renta socjalna albo stare świadczenie pielęgnacyjne. Paweł o kulach od 30-ego roku to renta z tytułu niezdolności do pracy.

Nie wiadomo dlaczego polski parlament od 20 lat różnicuje niepełnosprawność od kryterium wieku powstania niepełnosprawności, a nie od po prostu stopnia uszczerbku na zdrowiu (od sparaliżowania, wylewu, głuchoty, ślepoty powstałych także w wieku dojrzałym albo starości).

Data powstania niepełnosprawności a dodatek dopełniający

Najnowszym przykładem zróżnicowania świadczeń z MOPS i ZUS w zależności od wieku powstania niepełnosprawności jest dodatek dopełniający. Jest to dodatek do renty socjalnej, ale nie do renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby niepełnosprawne od urodzenia albo młodości mają rentę socjalną i w przypadku ciężkich deficytów organizmu orzeczenie o niesamodzielności, a więc dodatek dopełniający. Osoby niepełnosprawne z dokładnie takim samym deficytem organizmu, ale niepełnosprawne od okresu późniejszego niż pełnoletniość nie mają tego typu świadczeń.

Przykład Przykład Piotr jest niewidomy od 17 roku życia (ma rentę socjalną i dodatek dopełniający). Katarzyna straciła wzrok w wieku 30 lat (ma ma rentę chorobową i nie ma do niej żadnego dodatku). Rząd dopiero pracuje nad dodatkiem dla Katarzyny. Nikt nie wie, kiedy projekt stanie się ustawą. Jeżeli będzie taka ustawa w 2025 roku, to nie wiadomo jaka będzie początkowa data wypłaty dodatku dla rencistów chorobowych. Czy to będzie 2026 r., 2027 r., 2028?

W jednej z interpelacji poselskich czytamy:

Otóż osoby, które nabyły niepełnosprawność przed 18. r.ż. i pobierają rentę socjalną, od 1 stycznia 2025 r. mogą ubiegać się o dodatek dopełniający do tego świadczenia. Natomiast ci, którzy nabyli niepełnosprawność po 18. r.ż. i otrzymują rentę chorobową, nie kwalifikują się do dodatku dopełniającego. To między innymi osoby niewidome, które na swoim przykładzie pokazują ową nierówność – gdyby urodziły się jako niewidome, mogłyby otrzymać przedmiotowy dodatek, ale jeśli straciły wzrok jako osoby pełnoletnie, nie mogą pobierać dodatku dopełniającego. Dziś osoby z tych dwóch grup, różniących się ze względu na wiek nabycia niepełnosprawności, mimo tego samego jej rodzaju i stopnia, otrzymują świadczenie rentowe w różnej wysokości. Co to oznacza w praktyce? Znaczna część świadczenia rentowego przeznaczana jest na kompensację deficytów wynikających z niepełnosprawności, tj. rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz umożliwiającego codzienne funkcjonowanie itd. Pod tym względem potrzeby osób o tym samym rodzaju i stopniu niepełnosprawności są podobne, a więc wymagają podobnych nakładów finansowych.

Tą nierównowagę między rentą socjalną a rentą z tytułu niezdolności do pracy może wyrównać świadczenie wspierające - nie jest zależne od stopnia niepełnosprawności i daty jej powstania - decyduje tylko bieżąca niepełnosprawność.

Renta socjalna - dla kryterium wieku nie ma żadnego znaczenia niesamodzielność (czy niepełnosprawność)

Kto otrzyma rentę socjalną? Generalnie stajesz przed lekarzem orzecznikiem i on stwierdza datę powstania niepełnosprawności. Sytuacja modelowa to orzeczenie:

Reguła 1. „jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia”.

Późniejsza data jest oczywiście możliwa, ale dotyczy osób uczących się po osiągnięciu pełnoletności. Obowiązują tu dwie reguły dodatkowe:

Reguła 2. Niesamodzielność powstała w okresie nauki (w tym wakacje i urlop dziekański), okres liceum albo na studiach – zanim ukończono 25 lat.

Reguła 3. uwzględniany jest czas m.in. studiów doktoranckich.

Przykład Przykład Niewidoma straciła wzrok w wieku 15 lat. Ma prawo nie tylko do renty socjalnej, ale także do dodatku dopełniającego. Niewidoma ma orzeczenie potwierdzające niesamodzielność.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

W przypadku tego świadczenia trzeba mieć odpowiedni okres składkowy (oprócz oczywiście niezdolności do pracy). Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Jest to 1 rok jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat i 5 lat jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.