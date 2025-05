Żądamy drugiego dodatku. Jesteśmy schorowani, zmęczeni, bezradni i zdeterminowani

Opublikowaliśmy artykuł o bieżącym stanie prac rządu nad ustawą wprowadzającą drugi dodatek do rent - tym razem nie chodzi o rentę socjalną, a chorobową. Po artykule otrzymaliśmy listy od czytelników, którzy uważają, że są poszkodowani przez dwie rzeczy. Pierwsza, to niska wartość rent i niewielka podwyżka w 2025 r. Druga to brak dodatku do niskiej renty.

Artykuł o drugim dodatku:

Poniżej list naszej Czytelniczki:

Dodatek do renty socjalnej a dodatek do renty chorobowej - osoby niepełnosprawne zróżnicowane z uwagi na wiek

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują przepisy wprowadzające dodatek dopełniający do renty socjalnej, który jest wypłacany od maja 2025 roku z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2025 roku. Wprowadzenie tego rozwiązania doprowadziło do zróżnicowania grupy osób niepełnosprawnych, ze względu na wiek, w którym doszło do nabycia przez nie niepełnosprawności. Sytuacja ta powoduje wśród osób korzystających z renty z tytułu niezdolności do pracy lub przeszły z tej renty na emeryturę poczucie głębokiej niesprawiedliwości.

Niekorzystny wymóg stażu ubezpieczeniowego wymagany przy rencie z tytułu niezdolności do pracy

Kwestia zróżnicowania odbiorców dodatku dopełniającego w związku z nabyciem niepełnosprawności, w określonym czasie ich życia została złamana zasada równości wynikającej z art. 32 Konstytucji RP. Przepis konstytucyjny wprost stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a ponadto nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Cechą istotną w tym przypadku jest stan zdrowia danej osoby, który skutkuje trwałą niezdolnością do wykonywania pracy. W tym kontekście renta socjalna jest instytucją zbliżoną do renty z tytułu niezdolności do pracy/osób będących na emeryturze po takiej rencie, które to świadczenie jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego związanym z istnieniem stanu chorobowego, który czyni taką osobę ubezpieczoną obiektywnie niezdolną do pracy w ramach wszystkich swoich posiadanych kwalifikacji. Osoby ubiegające się o rentę z tytułu niezdolności do pracy musiały dodatkowo spełnić przesłanki w zakresie stażu ubezpieczeniowego, które nie są uwzględnianie w przypadku renty socjalnej. Wymóg stażu ubezpieczeniowego oznaczał, że osoby te przez określony czas podlegały obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i z tego tytułu opłacały składki na ubezpieczenie rentowe.

Kiedy rząd wprowadzi drugi dodatek? Co z kryterium niesamodzielności osób niepełnosprawnych

Rządowe odpowiedzi, są niespójne. Możliwości skorzystania ze świadczenia wspierającego mają też te osoby, które otrzymały ten dodatek dopełniający. Nadmienię, że renciści socjalni dodatkowo mogą otrzymywać rentę rodzinną.

W chwili obecnej jest duża różnica w wysokości otrzymywanych świadczeń.