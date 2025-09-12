Osoba niepełnosprawna, PFRON i UP: Wyciągano bzdurne i bezzasadne zarzuty żeby tylko dotacji nie przyznać. Np. bo 17 lat temu dostałem dotację z UP jako osoba młoda i sprawna, że lata wcześniej kierowano mnie na kursy

Redakcja Infor.pl otrzymuje sygnały od czytelników, że nie jest łatwo osobom niepełnosprawnym otrzymać dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Publikujemy list od czytelnika, który takiej dotacji nie otrzymał.

Potencjalna wysokość dotacji to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia - za wrzesień 2025 r. jest to 52 491,78 zł.

Poniżej list osoby niepełnosprawnej (stopień umiarkowany), która takiej dotacji z PFRON - pomimo starań w UP - nie otrzymała:

Osoba niepełnosprawna PFRON i UP: Wyciągano bzdurne bezzasadne zarzuty żeby UP dotacji z PFRON nie przyznał

"Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z orzeczeniem ZUS o częściowej niezdolności do pracy. Poza tym, razem z żoną opiekujemy się ciężko chorym synem, posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym złożyłem wniosek i biznesplan do Powiatowego Urzędu Pracy, który rozdziela środki z funduszu PFRON. Chciałem otworzyć działalność, która nie będzie kolidować z opieką nad synem oraz będzie odpowiednia do mojego stanu zdrowia.

Niestety, mój wniosek został odrzucony. Wyciągano bzdurne i bezzasadne zarzuty, tylko po to, by nie przyznać dotacji. Przykładowo: że 17 lat temu otrzymałem dotację z urzędu jako osoba młoda i sprawna, albo że lata wcześniej kierowano mnie na kursy.

Po odparciu tych zarzutów w odwołaniu, Urząd Pracy stwierdził, że otrzymał za małe środki do podziału. Odwołałem się następnie do starosty. Do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Tak wygląda pomoc dla osób niepełnosprawnych w Polsce.

(...)

Obecnie jestem zarejestrowany jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku. ZUS odmówił mi renty, ponieważ przez ostatnie 8 lat, ratując naszego syna, nie mogłem podjąć stałej pracy i nie mam przepracowanych wymaganych 5 lat w ostatnich 10 latach.

Może opiszecie tę historię. Pewnie takich osób jak ja jest więcej."

Wyjaśnienia PFRON co do zasad otrzymywania dotacji dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotację z pieniędzy PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy.

Aby ją uzyskać, należy być:

osobą niepełnosprawną,

zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel. Wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej).

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:

w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia ,

– wysokość dotacji będzie , w przypadku zobowiązania przez przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: za Wrzesień 2025, Październik 2025, Listopad 2025: 8 748,63 zł - Monitor Polski z 11.08.2025 r. - poz. 743

Z tabeli wynika, że sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za wrzesień 2025 r. wynosi 52 491,78 zł.

Co zrobić, aby otrzymać dotację?

złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania (Uwaga! Każdy urząd pracy ma własny wzór wniosku),

zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

O realizacji zadania i wysokości dostępnych środków decyduje rada powiatu.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę

przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,

kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,

uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,

wysokość środków własnych wnioskodawcy.

Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie.

W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

Ważna informacja

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.