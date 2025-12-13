REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Świadczenie wspierające w 2026 r. [Tabela kwot i punktów]. 70 punktów w decyzji WZON da 752 zł co miesiąc. Wniosek do ZUS można złożyć już teraz

Świadczenie wspierające w 2026 r. [Tabela kwot i punktów]. 70 punktów w decyzji WZON da 752 zł co miesiąc. Wniosek do ZUS można złożyć już teraz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 grudnia 2025, 17:43
Świadczenie wspierające 2026: jaka kwota, wystarczy 70 punktów w decyzji WZON. Wniosek do ZUS można złożyć już w grudniu
Świadczenie wspierające 2026: jaka kwota, wystarczy 70 punktów w decyzji WZON. Wniosek do ZUS można złożyć już w grudniu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby, które w decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności otrzymały co najmniej 70 punktów, mogą już składać wnioski o świadczenie wspierające. Jeśli zrobią to w grudniu lub styczniu, świadczenie będzie przysługiwać od stycznia 2026 r. Natomiast gdy wniosek zostanie złożony dopiero w lutym, wypłata rozpocznie się od lutego, a świadczenie za styczeń przepadnie - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Kto ma prawo do przyznania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) z oceną potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Liczba punktów określa, od kiedy można starać się o to świadczenie.
Świadczenie wspierające jest wdrażane w trzech etapach. Harmonogram wypłat uzależniono od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON. Od 2024 roku mogą je otrzymać osoby, które uzyskały 87–100 punktów, a także osoby z co najmniej 70 punktami, jeśli ich opiekun pobierał ze strony gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Osoby z wynikiem co najmniej 78 punktów mogą składać wnioski od 2025 roku.
Pozostałe osoby z minimum 70 punktów mogą złożyć wniosek już teraz, w grudniu, natomiast prawo do świadczenia będą miały od 2026 roku.

Ale uwaga! Ten terminarz ten nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, których opiekunowie pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z organu gminy w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później. Osoby te mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., pod warunkiem, że w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Trzeba złożyć wniosek do ZUS o świadczenie wspierające ale najpierw wniosek do WZON

Aby uzyskać świadczenie wspierające, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia można złożyć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji WZON-u. Decyzja ta staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia, o ile nie zostanie złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku złożenia takiego wniosku, WZON, po jego rozpatrzeniu, wyda decyzję, która stanie się ostateczna w dniu jej wydania

Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Można to zrobić samodzielnie albo skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić formularz - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Podczas wizyty w ZUS należy podać numer decyzji WZON z ustaloną liczbą punktów potrzeby wsparcia (najlepiej mieć ją przy sobie), numer konta bankowego do wypłaty świadczenia oraz adres e-mail. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie ma własnego konta, może wskazać rachunek zaufanej osoby, np. dziecka lub opiekuna. Niezbędny będzie także dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub e-Dowód z aplikacji mObywatel – dodaje rzeczniczka.

Osoba z niepełnosprawnością może też upoważnić inną osobę do złożenia wniosku w jej imieniu. W tym celu można użyć formularza ZUS PEL. Pełnomocnik składa wniosek ze swojego profilu PUE/eZUS, przez Emp@tię albo swoje konto bankowe.

Termin na złożenie wniosku do ZUS

Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję WZON potwierdzającą potrzebę wsparcia, mają 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS-u o ustalenie prawa do świadczenia. Jeśli zrobią to w tym terminie, ZUS przyzna świadczenie z wyrównaniem, od dnia, w którym WZON ustalił liczbę punktów, albo od daty wskazanej przez osobę składającą wniosek. W przypadku późniejszego złożenia wniosku, świadczenie wypłacane jest od miesiąca złożenia formularza.

Natomiast jeśli 3-miesięczny termin już minął, a prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 r., warto złożyć wniosek jak najszybciej – najlepiej w grudniu lub najpóźniej do końca stycznia. W przeciwnym razie, gdy wniosek wpłynie dopiero w lutym, wypłata rozpocznie się od lutego, a środki za styczeń przepadną.

REKLAMA

Minimalne i maksymalne kwoty świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40% do 220% renty socjalnej, czyli obecnie od 752 zł do 4134 zł miesięcznie, w zależności od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia. Kwoty te podlegają corocznej waloryzacji wraz ze zmianą wysokości renty socjalnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poziom potrzeby wsparcia- punktacja

Wysokość procentowa renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r. do 28.02.2026 r.

70-74

40% renty socjalnej

752,- zł

75-79

60% renty socjalnej

1128,- zł

80-84

80% renty socjalnej

1504,- zł

85-89

120% renty socjalnej

2255,- zł

90-94

180% renty socjalnej

3383,- zł

95-100

220% renty socjalnej

4134,00 zł

ZUS wypłaci przyznane świadczenie wspierające wyłącznie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego w Polsce. Świadczenie wspierające przysługuje niezależnie od innych świadczeń z ZUS-u, do których osoba z niepełnosprawnością ma prawo, takich jak renta socjalna czy 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim
Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
ZUS: te osoby dostaną emerytury i renty jeszcze przed Wigilią. A po Świętach świadczenia za styczeń 2026 r. dla tych co mają termin wypłaty 1. dnia miesiąca
12 gru 2025

W grudniu 2025 roku niektóre świadczenia dla emerytów i rencistów zostaną przekazane wcześniej. Przed ustalonym dniem wypłaty otrzymają je osoby, których termin płatności przypada na 6, 20 i 25 grudnia. Do końca grudnia br ZUS wypłaci także świadczenia za styczeń 2026 r. osobom, które mają termin wypłaty ustalony na pierwszy dzień miesiąca.

Posiadasz jedno z trzech takich trzech orzeczeń o niepełnosprawności? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista
12 gru 2025

Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich między innymi świadczenia finansowe, zniżki oraz udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.
Pacjent przed operacją nie dostaje kompletnej informacji. Prehabilitacja zmniejsza ryzyko powikłań
12 gru 2025

Ponad 17% Polaków spośród osób, które w ostatnich 5 latach przeszły planowany zabieg chirurgiczny, oceniło, że otrzymało w szpitalu konkretne i wyczerpujące informacje dotyczące przygotowania do operacji. Prawie 60% badanych odniosło odmienne wrażenie. W większości przypadków ankietowani dostali ustne zalecenia od personelu. Na kolejnych miejscach w zestawieniu widać m.in. ulotki, broszury lub karty informacyjne, a także jednorazową konsultację medyczną. Komentujący te dane eksperci mówią jednym głosem, że sporo jest do poprawienia w ww. kwestii. I dodają, że szpitale, mimo dostępnych na rynku narzędzi, wciąż mają problem z tym tematem.

Nieważność kredytu hipotecznego - ważny wyrok TSUE z 11 grudnia 2025 r. Konsument potrącając wierzytelność nie zrzeka się zarzutu przedawnienia
12 gru 2025

W dniu 11 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C‑767/24 [Kuszycka]), dotyczącej nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej między konsumentem a bankiem ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego wspomniana umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem TSUE niezgodna z prawem UE jest teza (prezentowana np. w polskim orzecznictwie sądowym), że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku pociąga za sobą dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dotyczącego wierzytelności, na którą powołuje się bank.

REKLAMA

Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1
12 gru 2025

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku. Ale czy również wtedy, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?
12 gru 2025

Od alimentów wypłacanych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jednak co w sytuacji, gdy ojciec dziecka, który je płaci, nie został wpisany w jego akcie urodzenia? Albo wręcz figuruje tam imię i nazwisko innej osoby?
Masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Oto, jakie przywileje, świadczenia, ulgi i zniżki Ci przysługują
12 gru 2025

Osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności często szukają informacji na temat dostępnych dla nich form pomocy i wsparcia. Wiele pytań dotyczy przywilejów i udogodnień w miejscu pracy, a także wysokości dofinansowania oferowanego przez PFRON. Oto przegląd najważniejszych świadczeń dostępnych w 2025 roku wraz z ich aktualnymi kwotami.
Zwolnienie lekarskie na przełomie roku: jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie i zasiłek chorobowy? [przykłady z praktyki] Jak długo można być na L4? Limit 14 czy 33 dni?
12 gru 2025

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2025 roku ale sezon zwiększonej zachorowalności już trwa. Chłodniejsze dni, zmienna pogoda oraz wzrost infekcji wirusowych sprawiają, że w wielu firmach rośnie liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Przełom roku to jednak specyficzny moment, który rodzi wiele pytań dotyczących prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz liczenia okresu zasiłkowego.

REKLAMA

Ustawa o rynku kryptoaktywów – dlaczego musimy ją przyjąć i dlaczego nie w kształcie sprzed weta Prezydenta? Czy ustawą można zwalczyć oszustwa? Wyjaśnia adwokat
12 gru 2025

Rynek kryptoaktywów znajduje się dziś w punkcie zwrotnym, w którym unijne regulacje spotykają się z krajową praktyką legislacyjną i realnymi interesami przedsiębiorców oraz obywateli. Jako adwokat zajmujący się prawem nowych technologii i regulacjami finansowymi obserwuję ten proces nie przez pryzmat sporów politycznych, lecz przez skutki prawne, gospodarcze i systemowe, jakie niesie dla rynku i państwa.
Komunikat ZUS: Od 2026 r. nowy tytuł ubezpieczeń - 24 00. Marynarze będą mogli samodzielnie opłacać wszystkie składki. Jest możliwość wstecznego zapłacenia składek za lata 2021-2025
12 gru 2025

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które uregulują opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez marynarzy. Oznacza to utworzenie nowego tytułu do ubezpieczeń – 24 00. Dzięki temu marynarze, bez względu na banderę statku, będą mogli samodzielnie opłacać składki jako płatnicy. Nowe rozwiązania obejmą zarówno osoby, które pływają pod banderą państw trzecich, jak i tych zatrudnionych w krajach UE i EFTA. To krok, który ma uporządkować dotychczasowe zasady i ułatwić marynarzom dostęp do świadczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych. Z nowych regulacji skorzystać będzie mogło blisko 18 tys. osób.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA