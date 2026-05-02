Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?

Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?

02 maja 2026, 17:38
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy będą kolejne zmiany dla posiadaczy kart parkingowych?
Czy będą kolejne zmiany dla posiadaczy kart parkingowych?
Shutterstock

Osoby z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na brak mechanizmu zapewniającego ciągłość ważności karty parkingowej w okresie pomiędzy wygaśnięciem dotychczasowej a wydaniem nowej. W praktyce często uniemożliwia to korzystanie z dokumentu. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło kilka pytań w tej sprawie. Rodziny.

Co robić, gdy karta parkingowa traci ważność?

Jak podkreśla poseł Paweł Papke, obowiązujące przepisy nie przewidują żadnego rozwiązania umożliwiającego zachowanie ważności karty parkingowej w czasie oczekiwania na wydanie nowej karty, nawet w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun złożyli wniosek o jej wydanie przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu. Co to oznacza w praktyce?

Otóż poseł przypomina, iż karta parkingowa traci ważność z dniem wskazanym na dokumencie. Osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun składa wniosek o wydanie nowej karty, często z wyprzedzeniem lub bezpośrednio po upływie terminu ważności.

Powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności z kolei ma 30 dni na poinformowanie o terminie odbioru karty. Jest to termin na przekazanie informacji, nie zaś na fizyczne wydanie dokumentu. Czas oczekiwania na wydanie karty wynosi bowiem od jednego do trzech tygodni. Jak podkreśla poseł, w tym okresie osoba z niepełnosprawnością zostaje pozbawiona możliwości korzystania z uprawnień wynikających z karty parkingowej.

„Należy podkreślić, że nie jest to problem wynikający z niewłaściwego działania organów administracji. Powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działają w granicach obowiązujących przepisów, które nie dają im możliwości wydania karty z datą wsteczną ani wprowadzenia tymczasowego przedłużenia ważności dotychczasowej karty na czas procedury administracyjnej. Urzędnik nie ma prawnej możliwości działania poza literalnym brzmieniem ustawy” – czytamy w interpelacji.

Papke zwraca uwagę na niespójność systemową. „W przypadku samych orzeczeń o niepełnosprawności ustawodawca wprowadził mechanizm zapewniający ciągłość ich ważności – złożenie wniosku przed upływem terminu powoduje automatyczne przedłużenie ważności orzeczenia do czasu wydania nowego rozstrzygnięcia. Analogicznego rozwiązania nie zastosowano jednak wobec kart parkingowych, mimo że ich posiadanie ma kluczowe znaczenie dla mobilności i codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami” – alarmuje poseł.

I dodaje, iż obecna luka prawna wywołuje szereg negatywnych skutków dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności brak możliwości korzystania z tzw. kopert. Obecne przepisy niosą też ryzyko nałożenia mandatu karnego za parkowanie bez ważnego dokumentu pomimo posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i złożonego wniosku o wydanie nowej karty.

Ministerstwo odpowiada

Z tego powodu poseł zapytał resort rodziny m.in. o możliwość wprowadzenia rozwiązania analogicznego do art. 6bb ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, polegającego na automatycznym przedłużeniu ważności karty parkingowej w przypadku złożenia wniosku o jej wydanie przed upływem terminu ważności.

„Nie istnieją przepisy uniemożliwiające złożenie wniosku o wydanie kolejnej karty parkingowej przed upływem terminu ważności poprzedniej karty, przy czym wydanie kolejnej karty staje się możliwe po utracie ważności poprzedniej” – podkreśliła Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pełnomocniczka poinformowała, iż w ministerstwie prowadzone są aktualnie prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Ich przedmiotem jest zniesienie wymogu osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością podczas składania wniosku o wydanie karty parkingowej.

Ważne

„Podjęcie działań umożliwiających składanie wniosku o wydanie karty parkingowej drogą pocztową lub przez osobę upoważnioną wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko osób z niepełnosprawnościami. Zapewniam, że wskazany przez Pana Posła problem terminów ważności kart parkingowych również zostanie rzetelnie zbadany pod kątem ewentualnej zmiany przepisów w tym zakresie” – czytamy w odpowiedzi resortu.

Ministerstwo przypomina też, że jedynym dokumentem umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym jest karta parkingowa. Nie ma więc możliwości wydawania przez Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaświadczeń lub dokumentów tymczasowo potwierdzających uprawnienie osób z niepełnosprawnościami do korzystania z miejsc parkingowych do czasu wydania nowej karty.

Kto może korzystać z karty parkingowej?

Przypomnijmy, iż prawo do karty parkingowej mają osoby niepełnosprawne, mające znacznie ograniczone możliwości poruszania się i odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (w punkcie 9).

Jak wyjaśnia Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), 07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia) w przypadku stwierdzenia wystąpienia znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się również niepełnosprawnemu dziecku, które nie ukończyło 16 roku życia, mającemu znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Prawa do karty nie mają osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim.

Co ważne, kartę parkingową wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na 5 lat.

Źródło: Interpelacja nr 15899 w sprawie luki prawnej dotyczącej braku ciągłości ważności kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami/Sejm

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2024 r., poz. 1251; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1872).

Powiązane
Symbol niepełnosprawności 04-O w orzeczeniu. Ulgi i przywileje w 2026 roku
Symbol niepełnosprawności 04-O w orzeczeniu. Ulgi i przywileje w 2026 roku
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 r. Ulgi, pieniądze i przywileje [LISTA]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 r. Ulgi, pieniądze i przywileje [LISTA]
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
REKLAMA

Polacy coraz częściej biorą L4 na psychikę. Ekspert wskazuje przyczyny
02 maja 2026

Wzrost liczby wydawanych zaświadczeń lekarskich ze względu na zdrowie psychiczne związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowia psychicznego - ocenił dr hab. Sylwiusz Retowski z Uniwersytetu SWPS.
3807 zł miesięcznie z PFRON. Wsparcie w programie - Rehabilitacja 25 plus
01 maja 2026

W roku szkolnym 2026/2027 placówki prowadzące wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o środki z programu „Rehabilitacja 25 plus”. Stawka wynosi 3807 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Pieniądze nie trafiają jednak bezpośrednio do beneficjenta, lecz do podmiotu prowadzącego placówkę, która organizuje opiekę, terapię i aktywizację.
Ubezpieczenia do kredytu jako narzędzie zysku banku. Misselling, prowizje i przełomowy wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
01 maja 2026

Historia bancassurance w Polsce to studium przypadku, w którym instrument ochrony konsumenta - ubezpieczenie - stał się narzędziem systemowego obciążania go dodatkowymi kosztami. Przez lata organy nadzorcze biły na alarm, niezależne raporty dokumentowały patologie, a sądy były podzielone. Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 roku w sprawie C-744/24 przecina ten węzeł gordyjski: bank nie może zarabiać na odsetkach od pieniędzy, których klient nigdy nie dostał do ręki. Dla setek tysięcy kredytobiorców może to oznaczać realne roszczenia.

REKLAMA

Majówka 2026: 5 500 zł kary za grill na balkonie, a za ognisko w ogrodzie – nawet 11 500 zł grzywny
02 maja 2026

Można śmiało powiedzieć, że majówka to narodowe święto grilla (a w nieco mniejszym zakresie – również ogniska). Mieszkańcy bloków – z przyczyn oczywistych – mogą zdecydować się wyłącznie na to pierwsze, a posiadacze własnych ogródków – rozniecić nieco większy płomień. Czy jednak takie przyjemności – w obrębie własnych balkonów i ogródków są legalne? Okazuje się, że nie w każdym przypadku, a ich nieroztropnych amatorów, mogą niekiedy spotkać niemiłe konsekwencje, w postaci wysokich mandatów i grzywien.
Reforma 800 plus w 2027 roku. Jakich zmian mogą spodziewać się rodzice?
30 kwi 2026

Rząd pracuje nad tym, by o świadczenie wychowawcze było łatwiej wnioskować. Mniej formalności to jednak nie jedyna zmiana, na którą czekają rodzice. Czy inne postulaty również zostaną spełnione? Oto szczegóły projektu.
Jak PIP może ukarać przedsiębiorcę od 8 lipca 2026 roku? Wyższe grzywny i ryzyko przekwalifikowania umów. Jak będą kontrolowane i oceniane umowy cywilnoprawne?
30 kwi 2026

Zasadnicza część nowelizacji z 11 marca 2026 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie 8 lipca br. Skutkiem tych zmian będzie przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy nowych uprawnień, które pozwolą jej na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Istotnie wzrosną też grzywny dla pracodawców,. Będzie to miało zauważalne skutki dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B. Co prawda Prezydent RP podpisał tę nowelizację, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – ale nie wstrzymuje to wejścia w życie nowych przepisów.
Dostawcy będą musieli badać jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prezydent podpisał ustawę
30 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Podpisana ustawa określa obowiązki dostawców wody, obejmujące badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

REKLAMA

Między bohaterem a ofiarą. Tak naprawdę wygląda ich wizerunek w mediach [Gość Infor.pl]
30 kwi 2026

Już 8 maja w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundacja Avalon. W centrum rozmów znajdą się dwa tematy, które wciąż budzą emocje i wymagają realnych działań: widoczność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa. Jak podkreśla Maria Wachowicz z Fundacji, celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy między różnymi środowiskami i wypracowanie konkretnych rozwiązań.
Rozwodów nie będzie! Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego
30 kwi 2026

Przepisy dopuszczające pozasądowe rozwiązanie małżeństwa nie wejdą w życie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
