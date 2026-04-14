Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Opieka nad seniorem » Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?

Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?

14 kwietnia 2026, 20:43
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy świadczenie wspierające przysługuje osobom przebywającym w domach opieki?
Czy świadczenie wspierające przysługuje osobom przebywającym w domach opieki?
Chociaż w 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami, to przepisy wciąż przewidują kilka wyłączeń. Kiedy prawo do świadczenia wspierającego nie przysługuje? Czy jest szansa na zmianę przepisów?

Dla kogo świadczenie wspierające w 2026 roku?

Niezbędnym warunkiem do uzyskania wsparcia jest posiadanie odpowiedniej decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. WZON w takim dokumencie za pomocą wartości punktowych określa poziom potrzeby wsparcia. Początkowo świadczenie wspierające – poza określonymi wyjątkami - było dostępne tylko dla najwyższych wartości punktowych.

Od 1 stycznia 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które otrzymały w decyzji WZON minimum 70 punktów mogą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o świadczenie wspierające. Zgodnie z przepisami, można to zrobić nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna.

Komu ZUS nie wypłaci świadczenia wspierającego?

Świadczenie wspierające przysługuje osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów.

Świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli:

• osoba z niepełnosprawnością została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

• osoba z niepełnosprawnością jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

• na osobę z niepełnosprawnością, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne

W praktyce oznacza to, iż świadczenia z ZUS-u nie mogą otrzymać m.in. osoby przebywające w domach opieki społecznej (DPS), a także w prywatnych domach opieki.

Ministerstwo odpowie na ważne pytania

Sytuacja ta od początku istnienia nowego świadczenia rodzi wiele dyskusji. Odnoszą się one w szczególności do osób przebywających w placówkach prywatnych. Eksperci zwracają tu uwagę na fakt, iż państwo nie ponosi kosztów pobytu osoby z niepełnosprawnością w takiej placówce. Istniejące obostrzenia prowadzą zaś do uprzywilejowania osób korzystających z całodobowej, prywatnej opieki w swoim domu.

„Nie wydaje się zasadne różnicowanie ogólnej kategorii osób niepełnosprawnych ze względu na sposób uzyskiwania wsparcia, nie jest to bowiem kryterium relewantne w kontekście kwestii kosztów pokrywania usług opiekuńczych dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto należy uwzględnić, że w niektórych przypadkach ze względów obiektywnych nie ma możliwości umieszczenia osoby w publicznej instytucji opiekuńczej ani nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej opieki w domu, a stan zdrowia wymaga zapewnienia takiej opieki. W takim przypadku osoba opłacająca z w własnych środków pobyt w instytucji opiekuńczo-leczniczej nie z własnej winy jest pozbawiona prawa do świadczeń pieniężnych” – wskazuje dr hab. Magdalena Szczepańska ekspert ds. legislacji w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji w opinii do petycji, która została skierowana do Sejmu. Pod koniec marca sejmowa komisja postanowiła uchwalić w tej sprawie dezyderat do resortu rodziny.

Jest to dobry moment, by zapytać rząd o możliwe zmiany ze względu na niedawno przeprowadzony przegląd stosowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Jak jednak zauważa posłanka Katarzyna Osos, kwestia ta nie została uwzględniona w przeglądzie.

„Dlaczego mimo informacji ze strony pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych o podejmowaniu analiz w sprawie wprowadzenia zmian m.in. w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym w ramach prac nad Przeglądem stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym, standardów, o których mowa w art. 4b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów wydanych na podstawie art. 6b ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz procedur postępowania w sprawach dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia nie ma o tym wzmianki w udostępnionym mi dokumencie?” – pyta posłanka. Pozostałe pytania dotyczą też tego czy oczekiwane przez osoby z niepełnosprawnościami, które przebywają w placówkach zapewniających im całodobową opiekę finansowaną w całości z ich środków oraz ich bliskich, mogą zostać wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 r. świadczenie wspierające wynosi miesięcznie:

  • 4353 zł - od 95 do 100 pkt
  • 3562 zł - od 90 do 94 pkt
  • 2375 zł - od 85 do 89 pkt
  • 1583 zł - od 80 do 84 pkt
  • 1188 zł - od 75 do 79 pkt
  • 792 zł - od 70 do 74 pkt

Kwoty te zależą od ilości punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i od aktualnej wysokości renty socjalnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619)

Powiązane
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy może być na stałe?
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy może być na stałe?
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Skierowanie do DPS-u i opłaty na nowych zasadach. Znamy szczegóły projektu
Skierowanie do DPS-u i opłaty na nowych zasadach. Znamy szczegóły projektu
Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
14 kwi 2026

Chociaż w 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami, to przepisy wciąż przewidują kilka wyłączeń. Kiedy prawo do świadczenia wspierającego nie przysługuje? Czy jest szansa na zmianę przepisów?
Liczne zmiany w planowaniu przestrzennym. Gminy mają czas na opracowanie planów ogólnych do 31 sierpnia 2026 r.
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wydłużenie terminu dla gmin na opracowanie planów ogólnych dla gmin (do końca sierpnia br), usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz lepsze zarządzanie przestrzenią i wykorzystanie nowych technologii.
150 albo 250 złotych na 1 dzień pobytu na obozie sportowym. Dofinansowanie dla dzieci z roczników 2002–2020
14 kwi 2026

Już dziś warto zacząć interesować się ofertą wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W tym celu warto śledzić programy realizowane m.in. przez rząd i fundacje udzielające w tym zakresie wsparcia. Już teraz wiadomo, że w niektórych przypadkach może ono wynieść nawet 250 zł na dzień pobytu na obozie.
16 kwietnia TSUE może ostatecznie rozstrzygnąć spory frankowe w Polsce. Czy odpowiedzi na te pytania zmienią praktykę orzeczniczą sądów?
14 kwi 2026

Rynek tzw. sporów frankowych przyzwyczaił nas do przełomowych dat, ale 16 kwietnia 2026 roku ma potencjał, by stać się jedną z najważniejszych cezur w całej historii tych postępowań. Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi trzy wyroki dotyczące przedawnienia roszczeń banków wobec kredytobiorców. Równolegle Rzecznik Generalny TSUE przedstawi opinię w kolejnej sprawie, która może bezpośrednio przełożyć się na wysokość roszczeń dochodzonych przez konsumentów.

Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
14 kwi 2026

Rząd chce zreformować świadczenie wspierające. Tak wynika z dokonanego kilka miesięcy temu przeglądu. Ale zmiany postulują też osoby z niepełnosprawnościami. Wiele pomysłów dotyczy badania potrzeby wsparcia i przyznawania punktów przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
System kaucyjny 2026. Za co zapłacisz 1 zł więcej, a co wyrzucisz do kosza bez kaucji?
14 kwi 2026

Nowe zasady segregacji odpadów wciąż budzą emocje przy sklepowych półkach. Choć system kaucyjny działa od października 2025 roku, nadal tylko wybrane opakowania pozwalają na odzyskanie gotówki. Sprawdź, za które butelki i puszki otrzymasz zwrot pieniędzy w automacie, a które z nich - mimo podobnego wyglądu - muszą bezpowrotnie trafić do Twojego żółtego kosza na odpady.
Duże zmiany w finansach publicznych od 14 kwietnia 2026 r. Nowości w klasyfikacji budżetowej, zarządzaniu inwestycjami publicznymi i budżetem państwa
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Finansów poinformowało, że nowe przepisy mają poprawić skuteczność i efektywność wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu rzetelnej i przejrzystej informacji o transferach, jakie zachodzą w jednostkach sektora finansów publicznych. Te nowe przepisy realizują kamień milowy A2aG określony dla Reformy Systemu Budżetowego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Polska szykuje się na wypadek wojny. Przygotuj plecak ewakuacyjny i skompletuj dokumenty!
14 kwi 2026

Kraje europejskie, w tym Polska, przygotowują się na potencjalny kryzys lub wojnę. Państwa będą współpracować w zakresie planów ewakuacji ludności. Jak obywatele powinni przygotować się na zagrożenie? Sprawdzamy, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny i jakie należy zabrać dokumenty.

Referendum konstytucyjne. Czy Polacy zdecydują o hierarchii prawa? Nowa petycja wraca do fundamentalnych pytań o system prawny
14 kwi 2026

Wraca pytanie, które regularnie dzieli prawników i opinię publiczną: co ma pierwszeństwo - Konstytucja RP czy prawo międzynarodowe? Nowa petycja, skierowana do Senatu RP, proponuje zwołanie ogólnokrajowego referendum w sprawie hierarchii źródeł prawa w Polsce.
Zaostrzenie zasad dotyczących nieobecności w szkole. Co przewiduje przyjęty projekt? Od kiedy zmiany?
14 kwi 2026

Plany co do zakresu zmian w szeroko rozumianej oświacie szybko i często się zmieniają. Co wynika z przyjętego w ostatnim czasie projektu? Między innymi zaostrzenie zasad w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Czego należy się spodziewać w nowym roku szkolnym?
