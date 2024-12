Zasiłek i dodatek dla samotnej matki 2025

Od 500 złotych do ponad 1000 złotych dla pracowników samorządowych. Wypłata przed końcem 2024 roku. Do kogo trafią pieniądze?

Do kogo w grudniu 2024 roku trafią dodatkowe pieniądze? Otrzyma je wielu pracowników samorządowych, jednak na pewno nie wszyscy. Również wysokość świadczeń będzie zróżnicowana i wyniesie od 500 złotych do 1000 złotych brutto. Od czego to zależy?