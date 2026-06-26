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Sejm: przelicza 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego na .... pieluchomajtki

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26 czerwca 2026, 14:45
[Data aktualizacji 26 czerwca 2026, 14:45]
oprac. Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
W Sejmie przeliczają 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pieluchomajtki dla dorosłych
W Sejmie przeliczają 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pieluchomajtki dla dorosłych
Shutterstock

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Zasiłek pielęgnacyjny to podstawowe świadczenie pomocowe z MOPS od państwa dla 1 mln Polaków. Głównie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Bo znaczny stopień ma przede wszystkim świadczenie wspierające. W Sejmie przeliczają 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pieluchomajtki dla dorosłych. Umiarkowany stopień niepełnosprawności w trudnej sytuacji. Za 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego kupisz 7h opiekuna lub 70 sztuk pieluchomajtek. Takie wyliczenia przedstawił poseł w Sejmie. I pyta rząd "Co z tym zrobicie. Od 2023 r. nie ma miesiąca, aby do Sejmu, Senatu, rządu trafiało zapytanie o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego z obecnie niskich 215,84 zł. Zapytania seryjnie trafiają do parlamentu albo rządu. Wspólny problem - brak waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego. Niestety z odpowiedzi wynika, że Najbliższa waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego możliwa pod koniec 2027 r.

Poseł Franciszek Sterczewski rozpoczął swoje zapytanie od spostrzeżenia: Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków, które wynikają z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

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W Sejmie przeliczają 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pieluchomajtki dla dorosłych. Umiarkowany stopień niepełnosprawności w trudnej sytuacji

Poseł pisze - nie bójmy się tego słowa - o skandalu. Czytamy w interpelacji: "Trudno jednak nie zauważyć, że świadczenie to jest wręcz skandalicznie niskie, wynosi bowiem zaledwie 215,84 zł. Dla wizualizacji jest to ok. 7 godzin pracy opiekuna/opiekunki (w warunkach zatrudnienia przy obecnej minimalnej krajowej) lub ok. 70 sztuk najtańszych pieluchomajtek dla dorosłych, lub 7 opakowań (czteropaków po 125 ml w buteleczce) preparatu specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego Nutridrink."

Poseł dalej niepokoi się losem osób niepełnosprawnych (głównie stopień umiarkowany - to przeważająca cecha wśród beneficjentów tego zasiłku, a jest ich milion).

Ważne

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty specjalistycznego sprzętu, leków, rehabilitacji, środków higienicznych, żywności specjalistycznej czy usług opiekuńczych. Zasiłek pielęgnacyjny powinien być ważnym instrumentem wsparcia podnoszącym jakość życia.

i pyta:

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1. Dlaczego od 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny nie był waloryzowany? W oparciu o jakie kryteria?
2. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa podjęcie działań zmierzających do waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego?
3. Kiedy można spodziewać się podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego i do jakiej kwoty?

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Zasiłek pielęgnacyjny nie był bowiem waloryzowany od 2019 roku. Od tego czasu przez inflację znacząco wzrosły koszty w praktyce wszystkiego.

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Przysługuje on dziecku z niepełnosprawnością, osobie powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobie powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia - oraz osobie powyżej 75. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne

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Źródło: INFOR
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