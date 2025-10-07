1 mln Polaków z zasiłkiem pielęgnacyjnym to za dużo. Dla Ministra Finansów. Jak rozwiązać węzeł gordyjski

Słynny bo od 2019 r. bez podwyżki. I podwyżka ta nie grozi aż do 2028 r. 1 000 000 Polaków na zasiłku pielęgnacyjnym. To za dużo dla budżetu. Z perspektywy Ministra Finansów zasiłek pielęgnacyjny nie może być podwyższony nawet o 100 zł, a co dopiero o 200 zł albo 300 zł. Nawet z 215,84 zł do 315,84 zł taka podwyżka jest niemożliwa. Dlaczego? Zasiłek pielęgnacyjny pobiera aż 1 milion osób. Jest nas za dużo w tym zasiłku.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi tylko 215,84 zł (od 2019 r.). Koszt dla budżetu prawie 2,6 mld zł. Zasiłek pobiera około 1 mln Polaków każdego miesiąca. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł.

REKLAMA

REKLAMA

Te liczby tłumaczą dlaczego nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. I nie ma znaczenia, że ostatnia była w ….. 2019 r.

Internauci oczekiwali podwyżki w przedziale od 500 do 560 zł zasiłku pielęgnacyjnego

515,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego - to oczekiwana wartość zasiłku pielęgnacyjnego:

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

REKLAMA

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pielęgnacyjny nie ma kryterium dochodowego - dlatego nie można zmniejszyć podwyżkami pensji minimalnej liczby beneficjentów zasiłku

Zasiłek pielęgnacyjny nie ma ustalonego progu dochodowego, co oznacza, że nie można ograniczyć liczby osób uprawnionych do niego poprzez zmrożenie tego progu, który wynosi około 1 miliona osób. Choć wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kwota 215,84 zł to za mało, zwłaszcza po uwzględnieniu inflacji, to każda podwyżka o 100 zł wiązałaby się z rocznym wydatkiem budżetu wynoszącym 1,2 miliarda złotych. Z powodu problemów budżetowych Polska nie dysponuje takimi środkami na podwyżkę o 100 zł, a co dopiero na zwiększenie świadczenia do 515,84 zł miesięcznie. Ważne jest również, że zasiłek ten trafia do osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości ubiegania się o wyższe świadczenie wspierające w wysokości w 2024 r. 3920 zł, a w 2025 r. 4134 zł.

Przecież zasiłek ten przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zwłaszcza ta ostatnia grupa uprawnionych jest liczna i często rzeczywiście potrzebuje wsparcia.

WAŻNE! Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 r. kosztował budżet 2457 mld zł. W 2025 r. będzie to 2596,2 mld zł. Budżet wyda na ten zasiłek o 139 mln zł więcej.

Zmniejszenie liczby uprawnionych do zasiłku rodzinnego na 2025 r. poprzez zamrożenie progów dochodowych i podwyżkę pensji minimalnej do 4666 zł

W przypadku zasiłku rodzinnego sytuacja wygląda inaczej. W 2025 roku rząd zdecydował się zamrozić progi dochodowe na bardzo niskim poziomie, co skutkowało "wypchnięciem" z programu kilkuset tysięcy osób. Na skutek tego, według rządowych szacunków, liczba osób uprawnionych zmniejszyła się o 275 600 (z około 1 miliona), co pozwoliło zaoszczędzić rocznie około 380-400 milionów złotych (w 2025 roku).

Ważne Podobnego kroku, mającego na celu zmniejszenie liczby beneficjentów i wydatków na zasiłek pielęgnacyjny, rząd nie może podjąć. Dlaczego miałby to zrobić? W sytuacji trudnej budżetowo rząd ogłosił, że będzie dążyć do zmniejszenia wydatków na zasiłki. Jeśli rząd rzeczywiście zdecyduje się podjąć takie działania także w odniesieniu do zasiłku pielęgnacyjnego, wydaje się, że jedynym rozwiązaniem dla zmniejszenia liczby beneficjentów tego świadczenia będzie:

zastąpienie zasiłku pielęgnacyjnego innym świadczeniem albo połączenie go z innym świadczeniem (i wprowadzenie nowych przesłanek).

Ograniczy to wydatki, ale nie w tak drastyczny sposób jak likwidacja zasiłku dla osób niepełnosprawnych i 75+.

SPADEK UPRAWNIONYCH DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2023 r. - 1 018 500 uprawnionych (roczny koszt 1391 mln zł) 2024 r. – rok trwa i nie mamy danych 2025 r. 742 900 uprawnionych (koszt 1 mld 11 mln zł ) 275 600 2026 r. 700 000 uprawnionych (koszt 955 mln zł) 2027 r. 663 400 uprawnionych (koszt 903 mln zł)

Źródłem tych informacji są dane dołączone do projektu rozporządzenia, które zamrozi kwoty ww. zasiłków na poziome 2024 r.

Informacje dla 2023 r. o liczbie osób pobierających świadczenia i zasiłki

Dana dla m.in zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 r. RCL

Przewidywania rządowe dla 2025 r.- 2027 . co do liczby osób pobierających świadczenia i zasiłki

Dane dla zasiłku pielęgnacyjnego 2025 - 2027 r. Shutterstock