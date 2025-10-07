REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » 1 mln Polaków z zasiłkiem pielęgnacyjnym to za dużo. Dla Ministra Finansów. Jak rozwiązać węzeł gordyjski

1 mln Polaków z zasiłkiem pielęgnacyjnym to za dużo. Dla Ministra Finansów. Jak rozwiązać węzeł gordyjski

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2025, 09:14
[Data aktualizacji 07 października 2025, 09:14]
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Za dużo Polaków ma słynny już zasiłek pielęgnacyjny. Przeszło 1.000.000. Co dalej z popularnym świadczeniem?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Słynny bo od 2019 r. bez podwyżki. I podwyżka ta nie grozi aż do 2028 r. 1 000 000 Polaków na zasiłku pielęgnacyjnym. To za dużo dla budżetu. Z perspektywy Ministra Finansów zasiłek pielęgnacyjny nie może być podwyższony nawet o 100 zł, a co dopiero o 200 zł albo 300 zł. Nawet z 215,84 zł do 315,84 zł taka podwyżka jest niemożliwa. Dlaczego? Zasiłek pielęgnacyjny pobiera aż 1 milion osób. Jest nas za dużo w tym zasiłku.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi tylko 215,84 zł (od 2019 r.). Koszt dla budżetu prawie 2,6 mld zł. Zasiłek pobiera około 1 mln Polaków każdego miesiąca. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł. 

REKLAMA

REKLAMA

Te liczby tłumaczą dlaczego nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego. I nie ma znaczenia, że ostatnia była w ….. 2019 r.

Zobacz również:

Internauci oczekiwali podwyżki w przedziale od 500 do 560 zł zasiłku pielęgnacyjnego

515,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego - to oczekiwana wartość zasiłku pielęgnacyjnego:

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

REKLAMA

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Zasiłek pielęgnacyjny nie ma kryterium dochodowego - dlatego nie można zmniejszyć podwyżkami pensji minimalnej liczby beneficjentów zasiłku

Zasiłek pielęgnacyjny nie ma ustalonego progu dochodowego, co oznacza, że nie można ograniczyć liczby osób uprawnionych do niego poprzez zmrożenie tego progu, który wynosi około 1 miliona osób. Choć wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kwota 215,84 zł to za mało, zwłaszcza po uwzględnieniu inflacji, to każda podwyżka o 100 zł wiązałaby się z rocznym wydatkiem budżetu wynoszącym 1,2 miliarda złotych. Z powodu problemów budżetowych Polska nie dysponuje takimi środkami na podwyżkę o 100 zł, a co dopiero na zwiększenie świadczenia do 515,84 zł miesięcznie. Ważne jest również, że zasiłek ten trafia do osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości ubiegania się o wyższe świadczenie wspierające w wysokości w 2024 r. 3920 zł, a w 2025 r. 4134 zł.

Przecież zasiłek ten przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zwłaszcza ta ostatnia grupa uprawnionych jest liczna i często rzeczywiście potrzebuje wsparcia.

WAŻNE! Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 r. kosztował budżet 2457 mld zł. W 2025 r. będzie to 2596,2 mld zł. Budżet wyda na ten zasiłek o 139 mln zł więcej.

Zmniejszenie liczby uprawnionych do zasiłku rodzinnego na 2025 r. poprzez zamrożenie progów dochodowych i podwyżkę pensji minimalnej do 4666 zł

W przypadku zasiłku rodzinnego sytuacja wygląda inaczej. W 2025 roku rząd zdecydował się zamrozić progi dochodowe na bardzo niskim poziomie, co skutkowało "wypchnięciem" z programu kilkuset tysięcy osób. Na skutek tego, według rządowych szacunków, liczba osób uprawnionych zmniejszyła się o 275 600 (z około 1 miliona), co pozwoliło zaoszczędzić rocznie około 380-400 milionów złotych (w 2025 roku).

Ważne

Podobnego kroku, mającego na celu zmniejszenie liczby beneficjentów i wydatków na zasiłek pielęgnacyjny, rząd nie może podjąć. Dlaczego miałby to zrobić? W sytuacji trudnej budżetowo rząd ogłosił, że będzie dążyć do zmniejszenia wydatków na zasiłki. Jeśli rząd rzeczywiście zdecyduje się podjąć takie działania także w odniesieniu do zasiłku pielęgnacyjnego, wydaje się, że jedynym rozwiązaniem dla zmniejszenia liczby beneficjentów tego świadczenia będzie:

  1. zastąpienie zasiłku pielęgnacyjnego innym świadczeniem albo
  2. połączenie go z innym świadczeniem (i wprowadzenie nowych przesłanek).

Ograniczy to wydatki, ale nie w tak drastyczny sposób jak likwidacja zasiłku dla osób niepełnosprawnych i 75+. 

SPADEK UPRAWNIONYCH DO ZASIŁKU RODZINNEGO

2023 r. - 1 018 500 uprawnionych (roczny koszt 1391 mln zł) 

2024 r. – rok trwa i nie mamy danych

2025 r. 742 900 uprawnionych (koszt 1 mld 11 mln zł ) 275 600

2026 r.  700 000 uprawnionych (koszt 955 mln zł)

2027 r. 663 400 uprawnionych (koszt 903 mln zł) 

Źródłem tych informacji są dane dołączone do projektu rozporządzenia, które zamrozi kwoty ww. zasiłków na poziome 2024 r. 

Informacje dla 2023 r. o liczbie osób pobierających świadczenia i zasiłki 

 

Dana dla m.in zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 r.

RCL

Przewidywania rządowe dla 2025 r.- 2027 . co do liczby osób pobierających świadczenia i zasiłki 

 

Dane dla zasiłku pielęgnacyjnego 2025 - 2027 r.

Shutterstock

 

 

Dane dla zasiłku pielęgnacyjnego 2025 - 2027 r.

RCL

 

 

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję
07 paź 2025

Listopad 2025 roku przyniesie wyjątkowo korzystny układ dni wolnych. Rząd zdecydował, że 10 listopada część Polaków dostanie dodatkowy dzień wolny, co pozwoli cieszyć się aż czterodniowym weekendem. Sprawdź, kogo obejmuje decyzja i jakie prawa gwarantuje Kodeks pracy.
Podwyżki dla samorządowców już obowiązują! Od dziś wójtowie i urzędnicy z nowymi limitami. Co dokładnie się zmienia?
07 paź 2025

Dziś wchodzą w życie przepisy, które podnoszą maksymalne wynagrodzenia dla kluczowych stanowisk w samorządach. Sprawdzamy, ile wyniesie podwyżka i czy dotknie ona każdego urzędnika gminnego, a także co zmieni się w katalogu stanowisk samorządowych.
Bon ciepłowniczy 2025/2026: Komu przysługuje 3500 zł? Zobacz progi dochodowe i kwoty wsparcia. [Ostateczne zasady]
07 paź 2025

Nowe zasady wsparcia dla gospodarstw domowych już obowiązują. Bon ciepłowniczy na lata 2025/2026 będzie ważnym wsparciem dla rodzin, które ogrzewają domy węglem, gazem, pelletem lub energią elektryczną. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie aż 3500 zł. Znamy już ostateczne progi dochodowe i wysokość wsparcia. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje to świadczenie i jak złożyć wniosek.
Ile zapłacimy za prąd w 2025 i 2026 r.? Jaka będzie nowa wysokość opłaty mocowej? Znamy nowe przepisy
07 paź 2025

Weszły w życie nowe przepisy, które przedłużają mechanizmy osłonowe! Rząd przedłużył mechanizmy osłonowe i ustalił maksymalną stawkę za energię. Wprowadzono też znaczną ulgę na rachunku, zawieszając jedną z kluczowych opłat. Sprawdź, do kiedy obowiązuje wsparcie i kto z niego skorzysta!

REKLAMA

Ulga na leki 2026. Jak odzyskać pieniądze z ZUS i urzędu skarbowego?
07 paź 2025

Ulga na leki może dać Ci zwrot setek złotych w PIT! Aby ją otrzymać, musisz znać żelazną zasadę 100 zł miesięcznie. Wyjaśniamy, jak dokładnie liczyć nadwyżkę, jakie dokumenty (m.in. zaświadczenie lekarskie) są kluczowe, a także jak rozliczyć wydatki na leki na niepełnosprawnego współmałżonka, by maksymalnie obniżyć swój podatek i odzyskać pieniądze w 2026 roku.
Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?
07 paź 2025

Niezależnie od zwolnień z opodatkowania, emeryci mają prawo do skorzystania z ulg, które można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. W praktyce największe znaczenie dla seniorów mają ulga rehabilitacyjna oraz w jej ramach – ulga na leki.
Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak uzyskać zwolnienie z PIT krok po kroku?
07 paź 2025

Wiele osób mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostaje aktywna zawodowo. Takim emerytom przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego (PIT-0) na przychody do 85 528 zł rocznie. Wyjaśniamy, kto dokładnie może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów i jak ją aktywować u pracodawcy, by uniknąć najczęstszych błędów.
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
07 paź 2025

Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane i bardzo często się zmieniają, co sprawia, że ciężko za nimi nadążyć. Przewidują one jednak szereg rozmaitych ulg i preferencji dla emerytów. Warto zatem zapoznać się z ich zasadami, pozwalają one bowiem zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i co zmieni się dla nich w 2026 roku?

REKLAMA

Koniec ulg podatkowych w 2026? Ministerstwo Finansów zmienia zasady
07 paź 2025

Ministerstwo Finansów planuje w najbliższym czasie uszczelnienie systemu podatkowego, co przełoży się na istotne ograniczenia w popularnych ulgach podatkowych dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Projektowane zmiany wejdą w życie już 1 stycznia 2026 roku i uderzą przede wszystkim w ulgę mieszkaniową, preferencyjną stawkę IP Box oraz zasady opodatkowania darowizn poleasingowych samochodów.
Niepewna przyszłość dla świadczeń dla lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Godziwe świadczenia tylko dla stopnia znacznego?
06 paź 2025

Mamy (według zapowiedzi w Sejmie aż do nawet 2028 r.) prawie pewny brak waloryzacji dla takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny (od 2019 r.!), a także takie świadczenia jak dodatek dopełniający (do renty socjalnej) i dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy (projekt ustawy), które oparte są o niesamodzielność, a nie niepełnosprawność. Także w świadczeniu wspierającym samo orzeczenie o niepełnosprawności to za mało, aby je otrzymać. Potrzebny jest jeszcze poziom wsparcia (ocena samodzielności). Zestawienie tych zmian prowokuje do ważnego dla osób niepełnosprawnych pytania - "Czy w przyszłości będą coraz mniej ważne orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym?"

REKLAMA