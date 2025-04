Dodatek z PFRON i ryczałt z ZUS. Do prądu. Dla osób niepełnosprawnych. I drugi dla m.in. kombatantów, żołnierzy, wdów

W 2025 r. są dostępne dwa dodatki pieniężne do cen prądu. Pierwszy wypłaca PFRON, drugi to ryczałt energetyczny wypłacany przez ZUS. Oba dodatki nie są świadczeniami powszechnie dostępnymi. W artykule porównujemy je ze sobą tak, aby czytelnikom ułatwić ich rozróżnienie.

Dwa dodatki do prądu. Pierwszy z PFRON od 100 zł do 600 zł.

Świadczenie przysługuje osobom niepełnosprawnym. Stopień niepełnosprawności jest dowolny (znaczny, umiarkowany, lekki).

We wniosku trzeba wskazać:

Okres objęty refundacją kosztów opłaty za energię, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy i krótszy niż 3 miesiące. Nie zapomnieć o numerze konta bankowego i PESEL

Przesłanka dla dodatku nr 1 według PFRON - osoba niepełnosprawna (dorosła ze stopniem niepełnosprawności, dziecko albo nastolatek do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) składa wniosek o wypłatę dodatku (do 600 zł). Dodatek to 100 zł miesięcznie, ale w praktyce osoby niepełnosprawne składają go za okresy 3 - 6 miesięcy z mocą wsteczną.

Przesłanka dla dodatku nr 2 według PFRON- osoba niepełnosprawna korzysta z terapii wspomagania oddychania tlenem.

warunek nr 3 PFRON - prowadzenie terapii tlenowej przez jedną ze specjalistycznych dla tej terapii przychodni. UWAGA! Ten warunek jest bardzo trudny do spełnienia z uwagi na ograniczoną liczbą przychodni oraz odległe terminy wizyt.

Wymogi skorzystania z dodatku do prądu z PFRON

Cytat z dokumentów PFRON: "pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem."

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach Obszaru E zobowiązany jest do:

zaświadczenia potwierdzającego korzystanie ze świadczenia w ramach ośrodka domowego leczenia tlenem lub ośrodka wentylacji domowej, zgodnie ze wzorem określonym w SOW,

skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia),

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku - dokument źródłowy dla dodatku do prądu z PFRON

Ryczałt energetyczny w 2025 r. Co to za świadczenie? Komu przysługuje? Ile wynosi

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem dla ściśle wskazanej grupy osób uprawnionych. Generalnie to są osoby poszkodowane w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu, kiedy władze komunistyczne ścigały każdego kto był związany np. z Armią Krajową.

Ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł.

Ryczałt otrzymasz, gdy jesteś:

1. kombatantem i inną osobą uprawnioną (Grupa uprawnionych nr 1),

2. żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych (Grupa uprawnionych nr 2),

3. wdową lub wdowcem – emerytem i rencistą, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych (Grupa uprawnionych nr 3),

4. wdową po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę (Grupa uprawnionych nr 4).

Ważne Uprawnienie do ryczałtu energetycznego przysługuje również wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych.

Masz kilka świadczeń emerytalno-rentowych? Zawsze jest tylko jeden ryczałt energetyczny

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Waloryzacja ryczałtu energetycznego - jest ustawowa i niezależna od decyzji rządu tak samo jak dodatek pielęgnacyjny (inaczej niż w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego)

Ryczałt energetyczny podlega corocznie waloryzacji od dnia waloryzacji emerytur i rent.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 7. dnia roboczego lutego każdego roku, należną od terminu waloryzacji kwotę ryczałtu energetycznego.

Na czym polega waloryzacja ryczałtu energetycznego?

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty ryczałtu energetycznego w wysokości przysługującej w dniu poprzedzającym termin waloryzacji przez wskaźnik waloryzacji.

Ważne W wyniku waloryzacji wysokość ryczałtu energetycznego nie może ulec zmniejszeniu.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w poprzednim roku kalendarzowym.

Jakie dokumenty składasz w ZUS. Wzór ZUS-ERK

Potrzebny ci jest:

wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK)

decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - stwierdzaj okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych albo potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Podstawa prawna dla ryczałtu energetycznego

Ryczałt energetyczny wypłacany jest na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Podstawa prawna Art. 20 ustawy o kombatantach 1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej. 2. Kombatantom i innym osobom uprawnionym - emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, poza uprawnieniami określonymi w ust. 1, przysługuje: 1) ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego: a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych, b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych; 2) dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku kombatanckiego, o którym mowa w art. 15 dodatek kombatancki; 3) ryczałt energetyczny w wysokości 165,71 zł miesięcznie; 4) w 2002 r. ryczałt energetyczny za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe w wysokości (.... co roku podwyższana). 2a. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, korzystająca z przejazdu w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

Przepis ten stanowi, że kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom - przysługuje ryczałt energetyczny w wysokości 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kwota ryczałtu energetycznego oraz termin, od którego obowiązuje nowa wysokość ryczałtu, określane są więc każdorazowo przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ryczałt energetyczny przysługuje również wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom - pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych.

Ryczałt energetyczny przysługuje ponadto osobom wymienionym w ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywaniu rud uranu i batalionach budowlanych, a także wdowom po żołnierzach-górnikach, pobierającym emeryturę lub rentę. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny