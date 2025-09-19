Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadal prowadzi prace nad wprowadzeniem dodatku dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej portalowi Infor.pl. Aktualnie nie można jednak wskazać terminu wejścia w życie planowanych zmian.

W oczekiwaniu na nowy dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy

Obecnie dodatek dopełniający mogą otrzymywać jedynie renciści socjalni całkowicie niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Resort rodziny w swoich licznych odpowiedziach na interpelacje poselskie i petycje informował o prowadzeniu prac nad analogicznym dodatkiem również dla osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Pierwotnie taki dodatek miał zostać wprowadzony jeszcze w 2025 roku. Wskutek upływającego czasu pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących tego czy takie świadczenie rzeczywiście się pojawi.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

O aktualne informacje poprosiliśmy zatem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymaną 18 września 2025 roku odpowiedź biura prasowego publikujemy w całości:

„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zróżnicowania uprawnienia do dodatku dopełniającego pomiędzy osobami posiadającymi orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę socjalną, a osobami pobierającymi świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia projektu ustawy o dodatku dopełniającym dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna.

Wniosek o wpis powyższego projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został złożony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu KPRM, właściwy do zaopiniowania wniosku, odroczył podjęcie decyzji do czasu przeprowadzenia analizy systemu świadczeń socjalnych przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, realizowanej we współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów.

Po otrzymaniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowanego przez Ministerstwo Finansów roboczego projektu raportu z przeglądu wydatków w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, ponownie złożono wniosek o wpis projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie – po zgłoszeniu uwag przez KPRM – prowadzone są prace związane z aktualizacją danych zawartych we wniosku. Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie konkretnego terminu wejścia w życie projektowanych przepisów.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe świadczenie – dodatek dopełniający dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Inicjatywa ta miała charakter obywatelski, a projekt został złożony w Sejmie przez posłankę Iwonę Hartwich. Dodatek dopełniający początkowo wynosił 2520 zł brutto miesięcznie za styczeń i luty 2025 r., a po marcowej waloryzacji jego wysokość wzrosła do 2610,72 zł brutto. Świadczenie to będzie corocznie waloryzowane 1 marca. Pierwsze wypłaty rozpoczęły się w maju 2025 r., z wyrównaniem od stycznia tego roku. Dodatek wypłacany jest wraz z rentą socjalną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek o jego przyznanie można składać od 1 stycznia 2025 r. zarówno za pośrednictwem strony internetowej ZUS, jak i w placówkach Zakładu. Według danych ZUS, na dzień 23 maja 2025 r. dodatek dopełniający otrzymało już 133,6 tys. osób na łączną kwotę ponad 1,7 mld zł.

Celem ustawy jest zapewnienie stabilnego bezpieczeństwa finansowego osobom niepełnosprawnym, realne wsparcie również dla ich rodzin, a także odpowiedź na długo artykułowane oczekiwania środowisk osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie – równowartość najniższej emerytury. Wprowadzenie dodatku dopełniającego znacząco zwiększyło realny poziom wsparcia finansowego osób najbardziej potrzebujących.

Ministerstwo prowadzi równolegle prace nad rządową propozycją, która rozszerzy grono uprawnionych do dodatku m.in. o osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, a posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji”.