REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Renty » Dodatki do renty » Czy będzie dodatek dla rencistów niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji?

Czy będzie dodatek dla rencistów niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 września 2025, 11:26
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Nowy dodatek przysługiwałby również osobom na rencie z tytułu niezdolności do pracy
Nowy dodatek przysługiwałby również osobom na rencie z tytułu niezdolności do pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadal prowadzi prace nad wprowadzeniem dodatku dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej portalowi Infor.pl. Aktualnie nie można jednak wskazać terminu wejścia w życie planowanych zmian.

W oczekiwaniu na nowy dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy

Obecnie dodatek dopełniający mogą otrzymywać jedynie renciści socjalni całkowicie niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Resort rodziny w swoich licznych odpowiedziach na interpelacje poselskie i petycje informował o prowadzeniu prac nad analogicznym dodatkiem również dla osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Pierwotnie taki dodatek miał zostać wprowadzony jeszcze w 2025 roku. Wskutek upływającego czasu pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących tego czy takie świadczenie rzeczywiście się pojawi.

REKLAMA

REKLAMA

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

O aktualne informacje poprosiliśmy zatem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymaną 18 września 2025 roku odpowiedź biura prasowego publikujemy w całości:

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zróżnicowania uprawnienia do dodatku dopełniającego pomiędzy osobami posiadającymi orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę socjalną, a osobami pobierającymi świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia projektu ustawy o dodatku dopełniającym dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna.
Wniosek o wpis powyższego projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został złożony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu KPRM, właściwy do zaopiniowania wniosku, odroczył podjęcie decyzji do czasu przeprowadzenia analizy systemu świadczeń socjalnych przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, realizowanej we współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów.
Po otrzymaniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowanego przez Ministerstwo Finansów roboczego projektu raportu z przeglądu wydatków w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, ponownie złożono wniosek o wpis projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie – po zgłoszeniu uwag przez KPRM – prowadzone są prace związane z aktualizacją danych zawartych we wniosku. Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie konkretnego terminu wejścia w życie projektowanych przepisów.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca nowe świadczenie – dodatek dopełniający dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Inicjatywa ta miała charakter obywatelski, a projekt został złożony w Sejmie przez posłankę Iwonę Hartwich. Dodatek dopełniający początkowo wynosił 2520 zł brutto miesięcznie za styczeń i luty 2025 r., a po marcowej waloryzacji jego wysokość wzrosła do 2610,72 zł brutto. Świadczenie to będzie corocznie waloryzowane 1 marca. Pierwsze wypłaty rozpoczęły się w maju 2025 r., z wyrównaniem od stycznia tego roku. Dodatek wypłacany jest wraz z rentą socjalną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek o jego przyznanie można składać od 1 stycznia 2025 r. zarówno za pośrednictwem strony internetowej ZUS, jak i w placówkach Zakładu. Według danych ZUS, na dzień 23 maja 2025 r. dodatek dopełniający otrzymało już 133,6 tys. osób na łączną kwotę ponad 1,7 mld zł.
Celem ustawy jest zapewnienie stabilnego bezpieczeństwa finansowego osobom niepełnosprawnym, realne wsparcie również dla ich rodzin, a także odpowiedź na długo artykułowane oczekiwania środowisk osób z niepełnosprawnościami.
Obecnie renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie – równowartość najniższej emerytury. Wprowadzenie dodatku dopełniającego znacząco zwiększyło realny poziom wsparcia finansowego osób najbardziej potrzebujących.
Ministerstwo prowadzi równolegle prace nad rządową propozycją, która rozszerzy grono uprawnionych do dodatku m.in. o osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, a posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji”.

Powiązane
MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 r. [TABELA]
MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 r. [TABELA]
Renciści czekają na nowy dodatek. Co z pracami legislacyjnymi?
Renciści czekają na nowy dodatek. Co z pracami legislacyjnymi?
Do prezydenta K. Nawrockiego trafiła prośba o drugi dodatek do renty. Czy będzie pomoc dla rencistów i osób niepełnosprawnych
Do prezydenta K. Nawrockiego trafiła prośba o drugi dodatek do renty. Czy będzie pomoc dla rencistów i osób niepełnosprawnych
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy będzie dodatek dla rencistów niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji?
19 wrz 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadal prowadzi prace nad wprowadzeniem dodatku dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej portalowi Infor.pl. Aktualnie nie można jednak wskazać terminu wejścia w życie planowanych zmian.
Rewolucja w księgach wieczystych? Nowe przepisy zmienią dostęp do danych właścicieli nieruchomości i uderzą w nielegalne portale
19 wrz 2025

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece ma całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy uzyskują dostęp do danych o nieruchomościach. Koniec z anonimowym podglądaniem rejestrów – rząd chce wprowadzić obowiązkowe logowanie i pełną identyfikację użytkowników, by powstrzymać kradzież danych, handel informacjami i działalność nielegalnych portali.
Zasiłek opiekuńczy 2025: także na opiekę nad chorym rodzicem lub innym członkiem rodziny. Warunki, zasady, kwota i okres przysługiwania
19 wrz 2025

ZUS informuje, że zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale można z niego skorzystać także w sytuacji, gdy naszego wsparcia i pomocy w chorobie potrzebuje rodzic. W ciągu roku kalendarzowego przysługuje 14 dni zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorym rodzicem.

Zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe nie trafią już do odpadów zmieszanych. Do 31 grudnia 2025 r. każdy właściciel nieruchomości musi, na własny koszt, wyposażyć się w nowy pojemnik na odpady, spełniający szczególne wymagania
19 wrz 2025

Wyodrębnienie nowej frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie podział bioodpadów na dwie odrębne frakcje) i wprowadzenie od 1 stycznia 2026 r. nowego pojemnika na śmieci, celem gromadzenia w nim odpadów kuchennych (do których zaliczone zostały m.in. chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez jedną z gmin w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2026 został ustalony na poziomie co najmniej 56% wszystkich zebranych odpadów w gminie. Może być to jednak wskazówka również dla innych gmin, które nie osiągają wymaganych wysokich progów przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu i jednocześnie – przestroga dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Gminy nie pozostają bowiem bezczynne wobec takiego postępowania, które może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400%.

REKLAMA

ZUS: W 2026 r. nowe zaświadczenia dla pracodawcy. A w nich potwierdzenia okresów potrzebnych do przeliczenia stażu pracy. Wnioski tylko przez PUE ZUS
18 wrz 2025

Kto składa wnioski i otrzymuje zaświadczenia z ZUS? Pracownicy, którzy będą mieli 2 lata na wdrożenie najnowszego przywileju z Kodeksu Pracy. Polega on na ponownym przeliczeniu okresu zatrudnienia poprzez uwzględnienie w nim umów cywilnoprawnych i prowadzenia własnej firmy. Np. w 2026 r. pracodawca doliczy pracownikowi do okresu zatrudnienia (staż pracy) 4 lata przepracowane na umowie zlecenia z okresu studiów w 2018 r. Dzięki temu będzie miał dłuższy urlop (26 dni a nie 20 dni) czy wyższą odprawę. UWAGA! Pracodawca nie załatwi dokumentów niezbędnych do przeliczenia stażu pracy za pracownika. Musi mieć dokument (zaświadczenie) będący podstawą prawną. To wystawia ZUS tylko na wniosek pracownika.
Kredyty hipoteczne oparte na WIBOR: Kontrowersje, stanowisko TSUE i analiza potencjalnego powództwa o usunięcie „wadliwego” wskaźnika
18 wrz 2025

W 2025 roku kredyty hipoteczne w Polsce pozostają silnie uzależnione od wskaźnika WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), który determinuje oprocentowanie zmiennych rat kredytu lub pożyczki. Według danych z lipca 2025 r., WIBOR 3M wynosi 4,96%, a WIBOR 6M – 4,79%, co po serii obniżek stóp procentowych NBP (ostatnia we wrześniu o 0,25 pp.) przyniosło ulgę kredytobiorcom. Prognozy wskazują na potencjalny dalszy spadek do ok. 4,18% w ciągu najbliższych miesięcy, co mogłoby obniżyć raty o 60-70 zł przy umowie kredytu opiewającej na 400 tys. zł.
Ustawa o zawodzie psychoterapeuty: szansa na zmianę czy kolejny chaos?
18 wrz 2025

Czy ustawa o zawodzie psychoterapeuty uporządkuje rynek i zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, czy raczej wprowadzi dodatkowy chaos? O tym, jakie szanse i zagrożenia wiążą się z projektowanymi zmianami, opowiada dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN, psycholog i badacz mechanizmów zaburzeń psychicznych.
Widmo bankructwa wisi nad polskimi firmami. Co trzeci przedsiębiorca obawia się zamknięcia biznesu
18 wrz 2025

Dużo firm w Polsce boi się dziś, że ich klienci nie zapłacą na czas – wynika z najnowszego raportu. Zatory płatnicze pochłaniają tygodniowo nawet kilkanaście godzin pracy i kosztują firmy utratę płynności, reputacji i szans rozwojowych. Aż 30% przedsiębiorstw z sektora MŚP przyznaje, że w perspektywie dwóch lat ryzykuje upadłość.

REKLAMA

Przeprowadzka dla niższych podatków? Możesz nieświadomie zmienić prawo spadkowe i narazić rodzinę na kłopoty
18 wrz 2025

Coraz więcej Polaków wybiera Cypr, Maltę czy Dubaj, by obniżyć podatki. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, że taka decyzja może diametralnie zmienić zasady dziedziczenia majątku. Różnica między rezydencją podatkową a miejscem zwykłego pobytu w prawie spadkowym sprawia, że nieprzemyślana zmiana może kosztować rodzinę lata sporów i ogromne pieniądze.
Senat: Licytacja elektroniczna mieszkania przez komornika. To standard jeszcze w tym roku
18 wrz 2025

Zasadą staje się bowiem licytacja elektroniczna nieruchomości przez komornika. Ustawa nowelizująca odpowiednio kodeksu postępowania cywilnego jest w Senacie.

REKLAMA