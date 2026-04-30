Pomoc Społeczna » Zasiłki » Dodatek dopełniający do renty socjalnej w 2026 r. Ile wynosi? Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

Dodatek dopełniający do renty socjalnej w 2026 r. Ile wynosi? Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

30 kwietnia 2026, 00:22
oprac. Paweł Huczko
Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
Od maja ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto ma prawo do tego dodatku i jak go uzyskać? Ile wynosi ten dodatek przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.

Kto ma prawo do dodatku dopełniającego do renty socjalnej?

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują przepisy dotyczące dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Świadczenie to jest przeznaczone dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej lub długotrwałej opieki. - Bez konieczności składania wniosku przez klientów ZUS przyznał z urzędu dodatek dopełniający osobom, które na dzień 1 stycznia 2025 r. były uprawnione do renty socjalnej i ją pobierały oraz miały orzeczoną całkowitą niezdolności do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Takie osoby zostały poinformowane o przyznaniu dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Informacja ta została również udostępniona na profilu osoby uprawnionej, utworzonym na koncie w eZUS.

Ile wynosi dodatek dopełniający do renty socjalnej?

Kwota dodatku do 28 lutego 2026 r. wynosi 1 305,36 zł brutto. Po waloryzacji, od 1 marca wzrośnie do 1 352,36 zł brutto.

Co gdy brak orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji

W sytuacji, gdy osoba pobierająca rentę socjalną na dzień 1 stycznia 2025 r. nie miała orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogła złożyć wniosek o przyznanie dodatku dopełniającego. W tym celu należało złożyć formularz EDD-SOC, dostępny na stronie www.zus.pl oraz we wszystkich placówkach Zakładu. Do wniosku trzeba było dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na formularzu OL-9 wypełnione przez lekarza prowadzącego leczenie. Od dnia wystawienia zaświadczenia do dnia złożenia wniosku nie mogło upłynąć więcej niż miesiąc.

Po złożeniu wniosku, jeżeli lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska wydała orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ZUS przyznawał dodatek dopełniający, a wypłata świadczenia przysługiwała od miesiąca, w którym wpłyną wniosek.

Osoby, które mają rentę socjalną, ale nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, nadal mogą ubiegać się o dodatek.

Ile osób dostaje ten dodatek

W całym kraju do końca listopada 2025 r. dodatek dopełniający do renty socjalnej przyznano 131 tys. osób pobierającym rentę socjalną, które są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Łącznie wypłacono ponad 3 mld 951 mln zł. – W województwie podlaskim dodatek otrzymało ponad 3,9 tys. osób, a wypłacona kwota przekroczyła 115,9 mln zł. Od dodatku dopełniającego podobnie jak od renty socjalnej pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. ZUS może również dokonywać potrąceń i egzekucji z tego dodatku na takich samych zasadach jak z renty socjalnej – wyjaśnia rzeczniczka.

Kontakt i wsparcie ZUS

W przypadku pytań lub jakichkolwiek trudności związanych z dodatkiem dopełniającym można:
• znaleźć szczegółowe informacje na stronie www.zus.pl (zakładka [Świadczenia] → [Katalog usług – emerytury i renty] → [Ustalanie uprawnień do świadczeń] → [Dodatek dopełniający do renty socjalnej]),
• skorzystać z infolinii ZUS pod numerem 22 560 16 00,
• udać się do dowolnej placówki ZUS po wcześniejszym umówieniu wizyty w eZUS lub telefonicznie pod numerem 86 278 21 78,
• połączyć się z pracownikiem ZUS w ramach e-wizyty.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

Źródło: ZUS
