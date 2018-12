Prawo jazdy kategorii B także na trójkołowiec

Kategoria B prawa jazdy będzie uprawniała również do kierowania motocyklem trójkołowym na terytorium naszego kraju. Z tej możliwości skorzystają osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Nowe przepisy wejdą w życie 22 grudnia 2018 r.

Obecnie uprawnienie do kierowania każdym typem motocykla przysługuje posiadaczowi prawa jazdy kategorii A, który ukończył 21 rok życia. Posiadacze prawa jazdy kategorii B mogą kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i w stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że są posiadaczami prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Skutkiem zmian ma być zwiększenie ilości użytkowników motocykli trójkołowych zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych. Egzamin na prawo jazdy kategorii A odbywa się bowiem na motocyklu dwukołowym, co jest ogromnym utrudnieniem przy niektórych schorzeniach. Z tego powodu osobom niepełnosprawnym łatwiej jest zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B.

Na własnym terytorium państwa członkowskie mogą uznać, że prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklami trójkołowymi o mocy powyżej 15 kW, o ile posiadacz prawa jazdy kategorii B ukończył 21 rok życia. Stanowi o tym dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy.

To kolejna nowelizacja przepisów, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnym. Od 1 października 2018 r. osoby niesłyszące mogą podczas egzaminu na prawo jazdy nieodpłatnie korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Ponadto, całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia – z wyjątkiem:

- uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D;

- uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata;

- cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2172)

