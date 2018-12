Opłata paliwowa w 2019 r.

Stawki opłaty paliwowej w 2019 r.

Wysokość opłaty paliwowej w 2019 r. została określona w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019.

W przyszłym roku obowiązywać będą następujące kwoty:

1) 133,21 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zwanej dalej „ustawą;

2) 297,61 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy;

3) 164,61 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

Opłata paliwowa

Opłacie paliwowej podlega wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Co do zasady powinna być ona uiszczana przez:

1) producenta paliw silnikowych lub gazu albo

2) importera paliw silnikowych lub gazu, albo

3) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu, albo

4) inny podmiot podlegający na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Obowiązkiem tych podmiotów jest składanie informacji o opłacie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. Muszą one też obliczać i wpłacać opłatę paliwową na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego, czyli Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Powinny tego dokonać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty, a w przypadku importu paliw silnikowych lub gazu - w terminie określonym dla należności celnych, czyli 10 dni od dnia odprawy.

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zapłata powinna nastąpić.

Do opłaty paliwowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Informację w sprawie opłaty paliwowej można zatem korygować na analogicznych zasadach jak deklarację podatkową.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (j.t. z 2018 r., poz. 2014 z późn. zm.);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019 (M. P. z 2018 r., poz. 1194.

