Doręczenia transgraniczne w Unii Europejskiej. Czy trzeba tłumaczyć pozew wraz z załącznikami?

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym coraz częściej zdarza się, że sprawy sądowe obejmują strony z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym, istotne jest zrozumienie kluczowych aspektów procedur transgranicznych, zwłaszcza w kontekście inicjacji sporów.

Actor sequitur forum rei (łac. powód idzie za miejscem sądu pozwanego)

Co do zasady pozew podlega wytoczeniu w miejscu zamieszkania bądź siedziby pozwanego. Zgodnie z prawem prywatnym międzynarodowym, mogą zdarzyć się jednak sytuacje, gdzie właściwy będzie sąd polski – nawet jeśli pozwany ma siedzibę bądź miejsce zamieszkania zagranicą.

Brak konieczności tłumaczeń na pierwszym etapie wytoczenia powództwa

Gdy pozwany ma siedzibę w Unii Europejskiej, znajdą zastosowanie postanowienia rozporządzenia nr 2020/1784, które z dniem 1 lipca 2022 r. zastąpiło dotychczas obowiązujące Rozporządzenie 1393/2007. Rozporządzenie to reguluje kwestie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.



Pozywając podmiot zagraniczny, mający siedzibę w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, należy pamiętać, że pozew i załączniki nie muszą być przetłumaczone. W takim wypadku pozwany otrzyma jednak dokumenty z pouczeniem we własnym języku, że przysługuje mu prawo do nieprzyjęcia przesyłki.

Brak tłumaczenia powoduje jednak komplikacje

Jeśli pozwany skorzysta z prawa do nieprzyjęcia przesyłki, powód będzie zobowiązany do przetłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego dla danego języka.

W takim wypadku powód zostanie zobowiązany przez sąd do dostarczenia tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) pozwu wraz z załącznikami w krótkim, siedmiodniowym terminie. W przypadku dłuższych pozwów sporządzenie tłumaczenia poświadczonego w tak krótkim terminie będzie znacznie utrudnione, a konieczność dokonywania tłumaczenia w trybie pilnym wygeneruje dodatkowe koszty.



Inną spotykaną praktyką sądów jest żądanie od powoda zaliczki na pokrycie honorarium tłumacza przysięgłego oraz zlecenie tłumaczenia przez sąd tłumaczowi wybranemu z listy tłumaczy przysięgłych. W tym wypadku nie wystąpi po stronie powoda konieczność znalezienia tłumacza przysięgłego, mogącego podjąć się zlecenia w trybie pilnym.



W obu jednak przypadkach postępowanie sądowe ulegnie wydłużeniu oraz powód zostanie pozbawiony istotnej przewagi procesowej, jaką jest efekt zaskoczenia związany z wytoczeniem powództwa. Pozwany będzie bowiem świadomy, że powód wytoczył powództwo i pracuje jedynie nad przetłumaczeniem pozwu oraz załączników.

Przetłumaczenie pozwu przed jego wniesieniem związane jest z wieloma korzyściami

Zlecenie przetłumaczenia dokumentów podlegających doręczeniu jeszcze przed wszczęciem sporu uniemożliwia pozwanemu powołanie się na niezrozumienie treści pozwu. Doręczenie wywoła wówczas skutki procesowe od razu. Ponadto, prace nad tłumaczeniem będą odbywały się z poszanowaniem tajemnicy zawodowej. W umowach z tłumaczami przysięgłymi często zawierane są w takich wypadkach klauzule odnoszące się do wymogu osobistej pracy nad zleceniem – aby uniknąć ewentualnych wycieków danych i ryzyka, że pozwany dowie się o prowadzonych pracach nad pozwem.



Także honorarium tłumacza przysięgłego, obliczone zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, będzie mogło ponadto stanowić koszt postępowania sądowego i ostatecznie zostanie pokryte przez stronę przegrywającą proces, nawet jeśli dokumenty zostaną przetłumaczone przed wniesieniem powództwa.



W obliczu tych regulacji, profesjonalne wsparcie ze strony tłumacza przysięgłego staje się kluczowym elementem skutecznego prowadzenia spraw sądowych w kontekście transgranicznym. Jeśli mają Państwo do czynienia z przesyłką sądową, która podlegać będzie doręczeniu w innym państwie członkowskim, warto poszukać wsparcia profesjonalnego tłumacza przysięgłego jeszcze przed formalnym wytoczeniem powództwa.

