620 tys. Polaków już sprawdziło swój staż w ZUS. Ile osób wciąż czeka?

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło dotąd 370 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia w sprawie dodania do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. ZUS rozpatrzył ponad 275 tys. wniosków i wydał łącznie ok. 620 tys. zaświadczeń.

ZUS poinformował w poniedziałek, że zainteresowanie nowymi przepisami o doliczaniu okresów pracy do stażu jest bardzo duże.

REKLAMA

Do 31 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 370 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy inne niż zatrudnienie na umowę o pracę (m.in. umowa zlecenie, działalność gospodarcza i opieka nad dzieckiem). ZUS rozpatrzył dotąd ponad 275 tys. wniosków i wydał łącznie ok. 620 tys. zaświadczeń.

Rozpatrzone wnioski i wydane zaświadczenia

Zakład przypomniał, że przepisy dotyczące stażu pracy wchodzą w życie etapami. Dla sektora publicznego zmiany obowiązują od początku 2026 r., a dla sektora prywatnego będą stosowane od 1 maja 2026 r. Oznacza to, że część pracodawców uwzględni dodatkowy staż pracy już od 1 stycznia, a część zrobi to dopiero od 1 maja.

Co obejmuje staż pracy?

Staż pracy obejmuje obecnie nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczane są m.in. okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Do stażu pracy wliczane są okresy sprzed wejścia w życie ustawy. Warunkiem jest ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik ma 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Elektroniczne składanie wniosków i odbiór zaświadczeń

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym Zakładu (eZUS). Od 1 stycznia 2026 r. na eZUS jest dostępny „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP.

Zaświadczenie, decyzję oraz inne pisma w sprawie wydania zaświadczeń ZUS doręcza wyłącznie w postaci elektronicznej na konto w eZUS. Ubezpieczony lub jego pełnomocnik zostaną automatycznie poinformowani o odpowiedzi na wniosek. Jeśli mają włączone powiadomienia, otrzymają informację SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mobilnej mZUS.