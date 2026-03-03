REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Praca hybrydowa w UE: 44 proc. łączy biuro z domem - rosnąca wydajność, ale niepewność pracodawców

Praca hybrydowa w UE: 44 proc. łączy biuro z domem - rosnąca wydajność, ale niepewność pracodawców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 09:42
Praca hybrydowa w UE: 44 proc. łączy biuro z domem - rosnąca wydajność, ale niepewność pracodawców
Praca hybrydowa w UE: 44 proc. łączy biuro z domem - rosnąca wydajność, ale niepewność pracodawców
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

44 proc. pracowników w UE łączy pracę stacjonarną z pracą zdalną, podczas gdy 41 proc. wykonuje pracę stacjonarną - przekazał Polski Instytut Ekonomiczny. W Polsce około 10 proc. zatrudnionych pracuje zdalnie zwykle lub czasami - wynika z danych GUS.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w najnowszym Tygodniku Gospodarczym poinformował, że podczas gdy wiele międzynarodowych firm wróciło do modelu pracy stacjonarnej, tłumacząc tę decyzję obniżoną produktywnością pracowników i osłabioną kulturą pracy, dane raportu Eurofound wskazują, że praca hybrydowa jest najczęściej praktykowanym modelem wśród tych pracowników w UE, których charakter pracy pozwala na formę zdalną. 44 proc. z nich łączy pracę stacjonarną z pracą zdalną, podczas gdy 41 proc. wykonuje pracę stacjonarną (5-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku).

REKLAMA

Hybrydowy model pracy w UE

Eksperci PIE wskazali jednocześnie, że według danych GUS w Polsce około 10 proc. zatrudnionych pracuje zdalnie zwykle lub czasami.

W ich ocenie bilans korzyści i kosztów pracy zdalnej wypada różnie w zależności od branży, ale też osobistych preferencji. Dodali, że dotychczasowe badania obrazują, że nie można jednoznacznie oceniać tej formy jako ekonomicznie pożądanej lub nie.

Korzyści i trudności pracy zdalnej

„Wśród korzyści dla pracowników wymienia się najczęściej możliwość poświęcenia większej ilości czasu najbliższym oraz oszczędności czasu i wydatków związanych z dojazdem do pracy” - wymienili eksperci PIE. Zauważyli również, że w Wielkiej Brytanii oszacowano na przykład, że średni roczny koszt dojazdu do pracy w Londynie wynosi 5000 funtów. „Z drugiej strony, poważną trudnością pracy zdalnej jest brak wyraźniej linii demarkacyjnej pomiędzy pracą i domem, co negatywnie odbija się na kondycji psycho-fizycznej pracowników” - zaznaczono w raporcie.

Jego autorzy zwrócili uwagę, że po stronie korzyści dla pracodawców wymienia się przede wszystkim oszczędności związane z utrzymaniem nieruchomości (koszt wynajmu, mediów i ubezpieczenia), a także łatwiejsze procesy zatrudnienia oraz mniejszą rotację pracowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Spojrzenie pracowników vs. pracodawców

Według PIE mniej oczywistą kwestię stanowi wspomniana wcześniej produktywność. Przedstawiciele instytutu zaznaczyli, że pracownicy najczęściej lepiej oceniają swoją produktywność gdy pracują poza biurem czy siedzibą pracodawcy. Pracodawcy zdają się sądzić, że jest odwrotnie. „Różnice te mogą wynikać z różnic w postrzeganiu samej produktywności. Pracownicy widzą oszczędność czasu poświęcanego na dojazd do pracy jako automatyczny wzrost wydajności pracy” - stwierdzili.

W raporcie powołano się na jedno z wysoko cytowanych badań RCT przeprowadzone w największej firmie turystycznej w Chinach. Pracownicy losowo przypisani do grupy pracujących zdalnie wykazali się o 13 proc. wyższym poziomem produktywności niż pracownicy z grupy kontrolnej pracujący w biurze. Okazało się, że pracownicy wykonujący swoje obowiązki zdalnie nominalnie pracowali dłużej, ponieważ rzadziej robili sobie przerwy i rzadziej korzystali ze zwolnień.

„Inne badania wskazują przeciwne trendy. Wśród przyczyn obniżonej produktywności wymieniają spowolnioną i mniej efektywną komunikację, zwiększone koszty koordynacji, zwiększoną silosowość, utrudnioną wymianę wiedzy i informacji, a przez to spowolnione wdrożenie młodszych, początkujących pracowników” - wymienili eksperci PIE.

Ich zdaniem w analizach dominuje przekonanie, że chociaż skutki pełnej zdalnej pracy są ambiwalentne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, coraz bardziej powszechny model hybrydowy (np. 2 dni pracy zdalnej w tygodniu) jest mniej problematyczny. „Badania wskazują też, że taka forma pracy najczęściej wiąże się ze wzrostem produktywności (w porównaniu z tradycyjnym modelem) lub brakiem efektów dla produktywności” - dodali.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić informacje zapewniające ciągłość egzekucji
Dłużnik nie uniknie egzekucji zmieniając pracę. W świadectwie pracy trzeba zamieścić informacje zapewniające ciągłość egzekucji
Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze
Wynagrodzenie podlega szczególnej ochronie. Niestety nie jest ona taka, jak spodziewają się pracownicy. Dowiadują się o tym, gdy tracą pieniądze
Work life blending – co oznacza dla pracodawców i pracowników? Czy obowiązujące przepisy pozwalają na jego stosowanie?
Work life blending – co oznacza dla pracodawców i pracowników? Czy obowiązujące przepisy pozwalają na jego stosowanie?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Koniec ze spowiadaniem dzieci poniżej 18 roku życia, bo „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”? Sprawą zajęła się komisja sejmowa
03 mar 2026

Wielkimi krokami zbliża się sezon Pierwszych Komunii Świętych w Kościele katolickim, a wraz z nim – wiele dzieci przystępuje do spowiedzi. W październiku 2024 r., do Sejmu została wniesiona petycja obywatelska, w której jej autorzy wnieśli o podjęcie przez Komisję inicjatywy ustawodawczej, której skutkiem byłoby wprowadzenie zakazu „spowiadania dzieci poniżej 18 roku życia w Kościele katolickim i innych kościołach, jeśli ją stosują”, ponieważ w ich ocenie – „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”. Nie chodzi jednak wyłącznie o praktyki kościoła Katolickiego, ale wszystkich związków wyznaniowych, które stosują spowiedź indywidualną. Petycja ta, była przedmiotem obrad Komisji do Spraw Petycji w dniu 3 kwietnia 2025 r. – czy postulat wprowadzenia zakazu spowiadania dzieci spotkał się z uznaniem posłów i czy spowiedź dzieci przynależących do związków wyznaniowych, może zostać zabroniona w drodze ustawy?
Budowa schronu pod domem z mniejszymi formalnościami od 2026 roku. Czy można liczyć na dofinansowanie?
02 mar 2026

Wojna w Ukrainie zmieniła sposób, w jaki myślimy o bezpieczeństwie. Obrazy zbombardowanych osiedli, zrujnowanych domów jednorodzinnych i rodzin, które w kilka minut tracą wszystko, przestały być abstrakcją. Stały się codziennością tuż za naszą granicą. Rekordowe jak nigdy poczucie zagrożenia wojną powoduje, że Polacy coraz częściej decydują się na budowę prywatnego schronu. A rząd wychodzi im naprzeciw upraszczając od początku 2026 roku przepisy administracyjne.
Pożegnania mogą wiązać się z intensywnym cierpieniem – utrata pracy, zdrowia, śmierć bliskiej osoby. Co to znaczy po prostu BYĆ?
02 mar 2026

Są takie ciężary od losu, których nie sposób nieść samodzielnie. Dlatego Fundacja Gajusz pomaga w najtrudniejszych chwilach życia i śmierci. Po prawie 30 latach działań są pewni, że największy dar to OBECNOŚĆ. Dlatego radzą wszystkim osobom towarzyszącym: Po prostu BĄDŹ. Udostępniany wartościowe materiały.
Polska w stanie alarmu do końca maja. Stopień BRAVO - co musisz wiedzieć i kiedy dzwonić na 112
02 mar 2026

Żyjemy w kraju objętym stopniem alarmowym - i większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Premier Tusk przedłużył BRAVO i BRAVO-CRP do 31 maja 2026 roku. Na kolei obowiązuje jeszcze wyższy stopień CHARLIE. To nie ćwiczenia - to reakcja na realne zagrożenia hybrydowe. Sprawdź, co to oznacza w praktyce i kiedy twoja czujność może uratować życie.

REKLAMA

UODO ukarał komitet Karola Nawrockiego. 35,5 tys. zł za ujawnienie danych osobowych
02 mar 2026

Prezes UODO Mirosław Wróblewski nałożył na komitet wyborczy Karola Nawrockiego administracyjną karę pieniężną w wysokości ok. 35,5 tys. zł. Chodzi o ujawnienie danych osobowych m.in. Jerzego Ż., zawartych w dokumentach dotyczących sprzedaży mieszkania w Gdańsku.
Milowy krok w cyfryzacji sądów: pisma online, mniej papieru. Kto będzie mógł korzystać?
02 mar 2026

Polski wymiar sprawiedliwości wykonuje milowy krok w stronę pełnej cyfryzacji. Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, używany przez ponad pół miliona osób, staje się dwukierunkową platformą komunikacji z sądem dla profesjonalnych pełnomocników. Zmiany mają przyspieszyć obieg dokumentów i ograniczyć papierową korespondencję.
Koniec z poleconym do sądu. Od wczoraj apelację składasz przez Internet - nawet o północy
02 mar 2026

Rewolucja w polskich sądach właśnie się wydarzyła. Od 1 marca Portal Informacyjny Sądów Powszechnych działa jak całodobowe biuro podawcze. Adwokaci i radcowie prawni mogą składać apelacje, zażalenia i wnioski bez wychodzenia z kancelarii. Za trzy miesiące dołączą zwykli obywatele. Koniec epoki kopert, listów poleconych i nerwowego sprawdzania, czy pismo doszło na czas.
FIZB SAFE nie odetnie Polski od USA. Armia planuje kolejne zakupy za oceanem
02 mar 2026

Nowa ustawa o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB SAFE) ma otworzyć drogę do przyspieszenia modernizacji armii. Jak przekonuje Sztab Generalny, nie tylko nie ograniczy współpracy z USA, ale pozwoli sfinansować kolejne kontrakty – w tym na śmigłowce Chinook i myśliwce F-35.

REKLAMA

Ponad połowa młodych Polaków szuka pracy. Które branże oferują najwięcej etatów? [RAPORT]
02 mar 2026

Nowej pracy aktywnie poszukuje 57 proc. Polaków w wieku 18–24 lata - wynika z raportu przygotowanego przez Pracuj.pl. Jego autorzy wskazali, że w działach takich jak sprzedaż, HR czy budownictwo stanowiska dla osób z krótkim stażem są szeroko dostępne.
Kupiłeś już wycieczkę do Dubaju? Oto jak odzyskać pełny zwrot pieniędzy - bez straty złotówki
02 mar 2026

Atak USA i Izraela na Iran wywrócił plany tysięcy Polaków. Rakiety spadają na Dubaj, Katar, nawet Cypr, a loty z największego regionalnego hubu Dubai International Airport stanęły. Jeśli masz wykupioną wycieczkę w ten region, lub do Azji z przesiadką w Dubaju, możesz odzyskać całą wpłaconą kasę. Prawo stoi po twojej stronie. Sprawdź, jak skutecznie zrezygnować z wycieczki i nie stracić ani grosza.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA