Pokolenia X, Y, Z i boomersi razem w pracy. Polacy oceniają współpracę międzygeneracyjną

Już prawie dwie trzecie Polaków funkcjonuje zawodowo w otoczeniu co najmniej trzech pokoleń, a niemal połowa z nich ma w pracy przedstawicieli czterech generacji – wynika z badania SW Research.

Badanie, którym w marcu objęto tysiąc aktywnych zawodowo osób dowodzi, że większość z nich nie ma problemów z pracą w wielopokoleniowych zespołach. Zdaniem 63 proc. badanych różnice wiekowe nie są powodem nieporozumień w ich firmie, a niewiele mniej osób twierdzi, iż narracja o konfliktach pokoleniowych w pracy jest wyolbrzymiona i nie pokrywa się z rzeczywistością. Najczęściej twierdzą tak starsi pracownicy – ci z pokolenia X (45-60 lat) i tzw. boomersi 61+.

REKLAMA

Rzeczywiste źródła konfliktów

Chociaż większość pracowników mówi, że wiek nie jest źródłem konfliktów w ich miejscu pracy, to co piąty doświadczył dyskryminacji z tego powodu. Najmłodsi kandydaci często muszą mierzyć się z założeniem, że będą mniej lojalni albo zbyt wymagający, a starsi z przekonaniem, że trudniej odnajdują się w zmianach czy nowych technologiach - czytamy w „Rz".

Według „Rz" - rzeczywistym źródłem problemów jest styl zarządzania, sposób organizacji pracy i jakość komunikacji w zespole. Aż 82 proc. badanych dostrzega różnice w podejściu do pracy. Prawie połowa podkreśla różnice w tempie pracy i w stylu komunikacji, a ponad dwóch na pięciu – różny poziom umiejętności technologicznych. Zdaniem prawie co trzeciego uczestnika badania widać też pokoleniowe różnice w stawianiu granic, a także w wyznawanych wartościach.

Jak czytamy w „Rz" - zaskakująca dla starszych pokoleń jest gotowość młodych do stawiania granic w pracy, co jest efektem wychowania i obserwacji rodziców, którzy zachęcają dzieci do asertywności, do szukania nowych doświadczeń, a także do zmiany pracy, w której nie widzą sensu. Jednocześnie ci sami rodzice, jako menedżerowie, oburzają się, że młodzi często zmieniają pracę.

Korzyści z różnorodności pokoleniowej

Pomimo pokoleniowych różnic, prawie połowa uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie agencji Job Impulse ocenia, że różnorodność wiekowa poprawia efektywność zespołu. Ponad dwie trzecie badanych 61+ i 43 proc. milenialsów zauważa zalety międzypokoleniowej współpracy. Niespełna 44 proc. badanych twierdzi, że ich pracodawca podejmuje działania mające na celu integrację różnych pokoleń w zespołach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

