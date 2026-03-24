Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Urlopy pracownicze » Pracodawca nie musi zwalniać pracownika na ślub siostry czy brata. Dlaczego?

Pracodawca nie musi zwalniać pracownika na ślub siostry czy brata. Dlaczego?

24 marca 2026, 20:12
Małgorzata Masłowska
Coraz częściej śluby odbywają się nie tylko w soboty, ale również w piątki. To jednak rodzi nieco więcej problemów organizacyjnych związanych ze stawieniem się na nich wszystkich zaproszonych gości. Czy najbliżsi młodej pary mogą w tym zakresie korzystać ze szczególnych uprawnień?

Prawo do urlopu okolicznościowego wynika z przepisów

Trwa wiosna, a wraz z nią rozpoczął się sezon komunijny, a zaraz po nim nadejdzie sezon ślubny. To zaś oznacza, że do pracodawców częściej niż w innych momentach roku będą wpływały wnioski o udzielenie tzw. urlopu okolicznościowego, czyli zwolnienia od pracy w związku z ważnymi wydarzeniami, które mają miejsce w jego życiu osobistym. Z obowiązujących przepisów wynika, że pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Siostra i brat nie dostaną wolnego na ślub

A co z pozostałymi krewnymi? Oni na gruncie przepisów prawa pracy nie mogą skorzystać ze szczególnych rozwiązań np. w związku ze ślubem ich bliskich. Ten problem staje się coraz silniej odczuwalny przede wszystkim w związku z tym, że już od co najmniej kilku lat piątek jest dniem, w którym śluby odbywają się niemal równie często, jak w soboty. To zaś oznacza, że jeśli brat czy siostra pracownika wstępują w związek małżeński, a uroczystość zaplanowano w dniu, który jest dla tego pracownika dniem pracy, to niestety musi on w takiej sytuacji wykorzystać np. przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Z przepisów jasno bowiem wynika, że jeśli chodzi o zawarcie związku małżeńskiego, uznanymi w przepisach okolicznościami są jedynie ślub samego pracownika (2 dni zwolnienia) oraz ślub jego dziecka (1 dzień zwolnienia). W przypadku rodzeństwa jedyną okolicznością, która skutkuje możliwością zwolnienia od pracy jest zgon i pogrzeb (1 dzień zwolnienia).

Co może zrobić pracownik, któremu nie przysługuje urlop wypoczynkowy? Może oczywiście na ogólnych zasadach zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. Podstawowym minusem tych rozwiązań jest jednak to, że inaczej niż w przypadku urlopu okolicznościowego, pracodawca nie ma obowiązku przychylenia się do wniosku pracownika.

Podstawa prawna

§ 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
Coraz częściej śluby odbywają się nie tylko w soboty, ale również w piątki. To jednak rodzi nieco więcej problemów organizacyjnych związanych ze stawieniem się na nich wszystkich zaproszonych gości. Czy najbliżsi młodej pary mogą w tym zakresie korzystać ze szczególnych uprawnień?
