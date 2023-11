Pracodawca na życzenie pracownika wyposaży go w podnóżek. Nowe przepisy już od 17 października 2023 r.

Czy pracodawcy będą mieli obowiązek zapewnić pracownikom podnóżek? Nowe przepisy już od 17 października 2023 r.

Podnóżek dla pracownika

W załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (poz. 2367) wymieniono minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Jak się okazuje na życzenie pracownika zapewnić należy podnóżek, co zostało zapisane w pkt 7 załącznika. To nie jedyny zmiany dla pracownika i pracodawcy.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy zapewnią pracownikom także szkła kontaktowe. Ponadto w załączniku do omawianego rozporządzenia wymieniono szereg wymagań jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Monitor ekranowy – wymagania

Zgodnie z załącznikiem do omawianego rozporządzenia monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:

znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,

obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabilności,

jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia

stanowiska pracy,

regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu.

Pamiętać należy, że istotne jest również oświetlenie. Monitor powinien być ustawiony względem źródeł światła tak, aby ograniczać olśnienie i odbicia światła.

Jakie krzesło dla pracownika

Warunki jakim powinno odpowiadać krzesło dla pracownika są następujące:

dostateczna stabilność przez wyposażenie krzesła w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,

regulacja wysokości siedziska, regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulacja kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,

możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,

regulowane podłokietniki.

Od kiedy podnóżek dla pracownika

Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (poz. 2367) wchodzą w życie 17 listopada 2023 r. To właśnie od tego czasu pracodawcy mają pół roku na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymogów.

