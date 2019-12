5 trendów na rynku pracy w 2020 r.

Trendy 2020: Elastyczny styl pracy kusi coraz więcej Polaków

Z najnowszej 9 edycji badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że elastyczność w pracy jest dla pracowników priorytetem. Już co drugi pracownik chce pracować zdalnie i mieć elastyczne godziny pracy. Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł w ciągu 5 ostatnich lat o 42 punkty procentowe. Z drugiej strony czynnikiem najczęściej wpływającym na odejście z organizacji jest złe zarządzanie. Jak poradzić sobie z oczekiwaniami wykwalifikowanych specjalistów? Jak sprawić, by nie odeszli najlepsi? Co zrobić, żeby przyciągać talenty jak magnes? Antal przedstawia 5 najważniejszych trendów na rynku pracy w 2020 roku.

Kluczowe fakty:

Z 9. edycji badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” zrealizowanego przez firmę rekrutacyjną Antal wynika, że:

40% specjalistów i menedżerów aktywnie dąży do zmiany pracy (np. przegląda i odpowiada na ogłoszenia rekrutacyjne).

Poprawę swojej sytuacji zawodowej deklaruje 55% badanych - tj. o 5 punktów procentowych mniej niż w zeszłym roku. Nieznacznie mniej osób otrzymało również podwyżki.

Na czele listy powodów wpływających na zmianę pracy znajdują się: bardziej atrakcyjne możliwości kariery, propozycja wyższego wynagrodzenia oraz złe zarządzanie w organizacji. Każdy z wymienionych czynników został wskazany przez 41% respondentów.

Na 10 najczęściej wymienianych powodów odejścia z organizacji, aż 7 jest wewnętrznych, związanych z niezadowalającą dla pracowników sytuacją w miejscu pracy, nie zaś konkurencyjną ofertą.

Głównymi czynnikami przyciągającymi pracowników do nowej pracy jest elastyczny czas pracy, wskazany przez 50% respondentów.

Wyniki badania pokazują, że rynek zaczyna się stabilizować i coraz mocniej się rozwarstwia. O ile np. liczba ofert pracy dla specjalistów IT wciąż rośnie, dla niemal wszystkich pozostałych obszarów zawodowych spada. Z drugiej strony oczekiwania pracowników nie maleją. Specjaliści bardzo szybko decydują się wejść na rynek pracy, jeśli obecna organizacja ich rozczaruje - np. nie zapewni zwiększenia wynagrodzenia do oczekiwanego pułapu, elastyczności godzin pracy czy innych ważnych dla pracownika aspektów – zauważa Agnieszka Wójcik, Market Research & Strategic Partnerships Manager, Antal.

Czy można zatrzymać pracowników i przyciągnąć uwagę kandydatów, walcząc nie tylko o ich umysły, ale też o ich serca? Czy specjaliści i menadżerowie staną się emocjonalnie związani z firmą, jeśli ta zacznie słuchać ich potrzeb? Czy partnerski styl zarządzania i przejrzysta komunikacja sprawią, że pracownicy będą lepszymi ambasadorami marki? Wyniki najnowszego raportu Antal udowadniają, że tak!