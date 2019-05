Matryca kompetencji jako odpowiedź na sprawne zarządzanie zespołem i jego rozwój

Właściwa identyfikacja i świadomy rozwój kompetencji pracowników odgrywają kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstwa. To właśnie bowiem kompetencje pracowników stanowią najcenniejszy kapitał, jakim dysponuje organizacja. Niestety w wielu firmach świadoma polityka ich doskonalenia wciąż znajduje się w powijakach. Tymczasem wystarczy zastosować jedno proste narzędzie, by przyczynić się do dynamicznego i odpowiednio ukierunkowanego rozwoju zespołu. Mowa oczywiście o matrycy kompetencji. Co zyskamy poprzez jej wdrożenie?

Garść podstawowych informacji – czym jest matryca kompetencji?

Mówiąc najprościej, matryca kompetencji to narzędzie, które w graficzny sposób przedstawia pracodawcy lub menadżerowi umiejętności poszczególnych pracowników. Dzięki niej zyskujemy odpowiedź na pytania:

reklama reklama



co członkowie personelu potrafią zrobić,

jakie są ich mocne strony,

które umiejętności wymagają dopracowania.

W swym najprostszym ujęciu matryca kompetencji przypomina tabelę. Zestawia się w niej imiona i nazwiska pracowników z określonymi kompetencjami/umiejętnościami. Nie ma potrzeby uwzględniać wszystkich zdolności personelu, lecz tylko te, które są istotne dla wykonywania danej pracy/funkcjonowania zespołu.

Polecamy: Personel i zarządzanie – prenumerata.

By oznaczyć stopień zaawansowania danego pracownika, w miejscu, w którym jego nazwisko przecina się z daną kompetencją/umiejętnością, zazwyczaj wpisuje się cyfry od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że pracownik nie posiada danej kompetencji/umiejętności w ogóle, a 5 – że opanował ją na tyle dobrze, iż może szkolić innych. Czasem zamiast cyfr stosuje się okręgi z zamalowanymi ćwiartkami, kolory lub procenty.

Matryca kompetencji pracownika - wzór.

Tak naprawdę jednak forma prezentacji jest drugorzędna. Liczy się to, by matryca była czytelna. Wówczas wystarczy jedno spojrzenie, by wiedzieć, na jakim etapie rozwoju danej kompetencji/umiejętności znajduje się pracownik. Ponadto graficzne przedstawienie danych pozwala na łatwiejsze i szybsze ich przyswajanie, co wpisuje się w modny ostatnio i chętnie wykorzystywany nurt akcentujący przydatność zarządzania wizualnego w kierowaniu zespołem/firmą.

Matryca kompetencji pracownika - wzór.

Jakie korzyści daje matryca kompetencji?

Podstawową korzyścią płynącą z zastosowania matrycy kompetencji jest możliwość szybkiej identyfikacji przez pracodawcę/menadżera zespołu, na jakim etapie rozwoju znajduje się personel. Dzięki zgrupowaniu w jednym miejscu kluczowych kompetencji i umiejętności pracowników osoba zarządzająca zespołem jest w stanie ocenić: