Dopłata do czerwcówki, nawet do 3 tysięcy. Musisz spełnić tylko dwa warunki

Wielkimi krokami zbliża się czerwcówka 2025. Dawno nie było takiej sytuacji, że niemalże po 10. dniach od Świąt Wielkanocnych, było kolejne wolne - majówka, a później tak szybko czerwcówcka. Szczególnie dla Polaków to wyczekiwany okres spotkań rodzinnych, wyjazdów, wypoczynku na łonie natury i grilowania. Nie ma co ukrywać, że dodatkowe pieniądze się nie przydadzą. Można uzyskać nawet do 3000 zł do czerwcówki, ale oczywiście nie każdy ma do tego prawo.

Za nami 3 ważne dni w roku 2025: 1 maja, 2 maja,3 maja. Przed nami czerwcówka

Poniżej warunki, które trzeba spełnić, niestety nie każdy będzie miał możliwość je zrealizować, aby dostać dopłatę do czerwcówki. Sprawy nawet trafiają do sądów na tle świadczeń pieniężnych - przedstawiamy dwa odmienne stanowiska. Druga sprawa jest taka, że Polacy sami sobie dopłacają do czerwcówki, bo biorą tzw. "lewe L4" żeby tylko mieć kilka dodatkowych dni wolnych. Przypominamy jeszcze jak było miesiąc temu:

1 maja- Święto Pracy : Święto Pracy a dokładniej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzone jest na całym świecie już od 1890 roku, natomiast w Polsce zostało ustanowione świętem państwowym w roku 1950. Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzynarodówka Socjalistyczna, wyznaczając na dzień obchodów właśnie rocznicę zajść w Chicago.

2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej: to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Data święta polskiej flagi została wybrana nieprzypadkowo. 2 maja jest także Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

3 maja- rocznica uchwalenia Konstytucji: uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Co to jest czerwcówka?

Czerwcówka – to słowo, które pochodzi od majówki, ale rzecz jasna odnosi się do Bożego Ciała przypadającego zazwyczaj w czerwcu i oznacza zorganizowany długi weekend w środku miesiąca, obejmujący zwykle czwartek, piątek, sobotę oraz niedzielę, a czasami nawet dłużej.

Kiedy wypada Boże Ciało?

W 2025 r. Boże Ciało wypada 19 czerwca w czwartek, a zatem wiele osób decyduje się na dodatkowy dzień wolny 20 czerwca.

Dodatkowe pieniądze na czerwcówkę 2025 – wsparcie na wyciągnięcie ręki (ale jak zwykle nie dla każdego)

Czerwcówka, tak jak i majówka, to dla wielu z nas symboliczny czas oddechu, chwila wytchnienia od codziennej rutyny i idealna okazja, aby naładować baterie. Często wyjeżdżamy, organizujemy jednodniowe wycieczki, grilujemy, spędzamy czas ze znajomymi. Na to wszystko potrzebne są pieniądze! W tym okresie, gdy natura obudziła się już do życia, każdy potrzebuje nieco więcej energii. Idealnym zastrzykiem takiej energii będzie zastrzyk finansowy. Pracownikom w dzisiejszych trudnych i specyficznych czasach społeczno-gospodarczych dodatkowe pieniądze na wyjazd bardzo się przydadzą. Takie dodatkowe pieniądze, które możemy otrzymać jako wsparcie na czerwcówkę 2025, stają się nieocenioną pomocą w organizacji wymarzonego wypoczynku. Mogą one przyczynić się do realizacji planów związanych z rodzinnymi wyjazdami, krótkimi eskapadami czy nawet po prostu drobnymi przyjemnościami, które sprawiają, że długi weekend nabiera wyjątkowego smaku.

Komu przysługuje świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe potocznie jest zwane jako: "wczasy pod gruszą" - ale jest to błędne. Są to dwa osobne świadczenia, których kryteria przyznawania są inne.

Generalnie pracodawca, który wypłaca wczasy pod gruszą , dofinansowuje urlop wypoczynkowy pracownika i jego rodziny ze środków zgromadzonych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz tworzony przez pracodawców, ma na celu poprawę jakości życia zatrudnionych oraz ich rodzin. To nie tylko forma docenienia wkładu pracowników, ale również wyraz troski o ich dobrostan. Dzięki ZFŚS zakłady pracy inwestują w pracowników - czyli w tzw. kapitał ludzki, umożliwiając im korzystanie z dodatkowych świadczeń, takich jak dofinansowanie wczasów. Tego rodzaju rozwiązania sprawiają, że pracownicy mogą bardziej swobodnie planować swój wypoczynek, nie martwiąc się o koszty, które często stanowią barierę w realizacji marzeń o udanym relaksie.

Świadczenie urlopowe to nieobowiązkowe rozwiązanie dla pracodawców nietworzących ZFŚS. Świadczenie urlopowe wypłacają je pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy mogą (ale nie muszą) tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Generalnie jest więc tak, że pracodawcy wypłacają świadczenie urlopowe, to nie tworzą funduszu. Dla otrzymania świadczenia urlopowego nie ma znaczenia sytuacja materialna pracownika. To świadczenie pieniężne otrzymuje każdy pracownik, który wykorzysta 14 dni urlopu.

To dodatkowe świadczenie pieniężne dla pracowników, niezależne od dochodu, stażu pracy czy kwalifikacji. Jest to niejako świadczenie za sam fakt skorzystania z urlopu, ale w większym wymiarze - żeby rzeczywiście funkcja regeneracyjna urlopu się ziściła.

Ważne Co ważne, świadczenie urlopowe nie jest standardowym dodatkiem do wynagrodzenia – jego przyznanie zależy od wewnętrznych regulacji zakładu pracy oraz spełnienia określonych kryteriów ustawowych, takich jak liczba dni urlopu.

Dopłata do czerwcówki, nawet do 3 tysięcy

Świadczenie urlopowe, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. To jest jeden warunek, drugi jest taki, że pracujesz w zakładzie pracy, w którym pracodawca zdecydował, że nie tworzy ZFŚS.

To fakt, taki wyjazd czerwcowy musiałoby więc być nie kilkudniowy a kilkunastodniowy, ale warto to rozważyć, ponieważ i tak jest to poza ścisłym sezonem, a wtedy ceny są niższe. Dzięki temu rozwiązaniu, wyjazd na czerwcówkę nie musi być obciążony dodatkowymi kosztami – zamiast tego, staje się okazją, by cieszyć się wypoczynkiem i regeneracją sił.

Ważne Maksymalna kwota świadczenia urlopowego w 2025 roku wynosi 2723,40 zł i jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne. Pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze przysługuje ono w wysokości ponad 3 000 zł.

Chcąc dostać 3 tys. dopłaty należałoby wziąć wolne np. od 28 kwietnia do 9 maja 2025 r.

Kiedy wypłata świadczenia urlopowego?

Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Obowiązek tworzenia ZFŚŚ

Na tle ZFŚS w sądach pracy i w sądach administracyjnych jest dużo spraw z roszczeniami o to świadczenie urlopowe. Przykładowo pracodawcy, którzy nie poinformują pracowników do końca stycznia danego roku o nietworzeniu ZFŚŚ oraz niewypłacaniu świadczenia urlopowego zobowiązani są do wypłacania świadczenia urlopu przez cały rok. Potwierdza to wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 września 2008 roku (XII Pa 161/08): „Jeśli mała firma nie poinformuje załogi do końca stycznia o rezygnacji ze świadczeń urlopowych, musi je regulować przez cały rok”. Z drugiej strony Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla w wyroku z 1 marca 2007 roku (I OSK 814/6), że: „Niewątpliwie niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku określonego w art.3 ust 3a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi wykroczenie sankcjonowane w art. 12 a ust.1 ww. ustawy. W żadnym razie naruszenie przepisów ustawy poprzez niedopełnienie obowiązku informacyjnego nie może być utożsamiane z obowiązkiem pracodawcy do wypłaty świadczenia urlopowego, które o ile pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie przyjął na siebie zobowiązania w tym zakresie, nie stanowi świadczenia należnego, niewypłacenie którego uprawnia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy do wydania nakazu […]”.

Korzyści dla pracodawcy i pracodawcy z ZFŚS

Istnieje szereg korzyści w związku z realizowaniem ZFŚS. Pracodawca:

Kształtuje swój pozytywny wizerunek jako pracodawca, który dba o zdrowie i wypoczynek pracowników.

Może skuteczniej zarządzać i lepiej zaplanować pracę, bo pracownicy planują i wykorzystują dłuższy urlop.

Przeciwdziała pracoholizmowi i wypaleniu zawodowemu.

Zyskuje bardziej zmotywowanych pracowników.

Korzyści dla pracownika z ZFŚS: Urlop kosztuje go mniej; może zaplanować większy budżet, np. na wyjazd; może zaplanować dłuższy urlop, dlatego dłużej wypoczywa (mniejsze ryzyko wystąpienia pracoholizmu czy wypalenia zawodowego).

L4 na czerwcówkę: uwaga będą kontrole ZUSu

Druga sprawa jest taka, że Polacy sami sobie dopłacają do czerwcówki, bo biorą tzw. "lewe L4" za mniej niż 100 zł, na telefon, w 15 minut, żeby tylko mieć kilka dodatkowych dni wolnych. ZUS będzie kontrolował zwolnienia lekarskie.

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)