Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – krok po kroku [PODCAST]

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Aktualnie wiele przedsiębiorstw ma problem z deficytem pracowników. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z brakiem rąk do pracy jest zatrudniania pracowników z Ukrainy. Legalne zatrudnienie cudzoziemca wymaga dopełnienia dodatkowych formalności. Dopiero wówczas będzie można zawrzeć umowę o pracę czy umowę zlecenia.

Pierwszą procedurą legalizującą zatrudnienie Ukraińca jest uzyskanie od wojewody zezwolenia na pracę. Wiąże się ona z przeprowadzeniem przez starostę testu rynku pracy, który polega na zbadaniu czy na oferowane stanowisko pracy można zatrudnić bezrobotnego z lokalnego rynku pracy. Dopiero brak potencjalnego pracownika zarejestrowanego w urzędzie pracy pozwala na zatrudnienie obcokrajowca. Z tego względu stanowi to utrudnienie na drodze do zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Funkcjonuje także zezwolenie na pracę sezonową, ale dotyczy ono jedynie prac ściśle wymienionych jako sezonowe. Najczęstszą formą, z której korzystają polscy pracodawcy do zatrudniania Ukraińców jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Pracodawcy chętnie korzystają z tej procedury, gdyż jest ona uproszczona. Nie wymaga się przeprowadzania testu rynku pracy. Oprócz Ukraińców na jej podstawie można zatrudniać także obywateli 5 innych państw: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii. Po wydaniu oświadczenia przez starostę zawiera się z nowym pracownikiem umowę o pracę czy cywilnoprawną. Z założenia powinna trwać maksymalnie 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach kalendarzowych. Czy można ją przedłużyć? Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania oświadczenia?