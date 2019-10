Zatrudnienie Ukraińca - zezwolenie na pracę cudzoziemca

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pierwszym sposobem zatrudnienia cudzoziemca w Polsce jest zatrudnienie na podstawie zezwolenie na pracę. Jednak nie wszyscy obcokrajowcy muszą posiadać takie zezwolenie. Istnieje bowiem Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Są to m.in. osoby posiadające Kartę Polaka, małżonkowie obywateli polskich, obywatele państw członkowskich UE czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto, istnieją dwie uproszczone procedury zatrudniania Ukraińca w Polsce. Należą do nich: zezwolenie na pracę sezonową oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Procedura

Poza określonymi w rozporządzeniu wyjątkami pracodawca w celu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca składa wniosek do wojewody. Oczywiście taka osoba musi posiadać uprawnienie do przebywania na terytorium Polski. Warto dodać w tym miejscu, że Ukraińców obowiązuje ruch bezwizowy do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni. Jeśli obywatel Ukrainy podejmie się zatrudnienia na np. 2 miesiące, wówczas nie będzie konieczny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.

Rodzaje zezwoleń

Wyróżnia się 5 typów zezwoleń na pracę: A – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca w podmiocie w Polsce, wydawane na wniosek pracodawcy; B – w przypadku pełnienia przez cudzoziemca funkcji w zarządzie, działania jako komplementariusz albo prokurent; C, D, E - w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski.

Wniosek o zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na czas określony nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Do wniosku załącza się wiele dokumentów, w tym dowód wpłaty. Przy zezwoleniu na pracę do 3 miesięcy opłata wynosi 50 zł. Powierzenie wykonywania pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące powoduje wzrost opłaty do 100 zł. Należy dokonać jej na konto urzędu wojewódzkiego.

Test rynku pracy

Jest to najbardziej skomplikowana procedura zatrudnienia cudzoziemca. Wymaga się bowiem przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy. Wojewoda wydaje zezwolenie po uzyskaniu informacji starosty. Starosta bada czy na dane miejsce pracy można znaleźć pracownika z lokalnego rynku pracy a nie zza granicy. Pierwszeństwo przysługuje bowiem obywatelom Polski i innym cudzoziemcom, którzy nie muszą posiadać zezwolenia na pracę, zarejestrowanym jako bezrobotni i poszukujący pracy. Dopiero informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy umożliwia zatrudnienie cudzoziemca. Jest to więc pewne utrudnienie w zatrudnianiu obcokrajowców.