Zatrudnienie Ukraińca - zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową

Od początku 2018 r. obok zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi funkcjonuje zezwolenie na pracę sezonową. W odróżnieniu zezwoleń na pracę zezwolenie na pracę wydawanych przez wojewodę - zezwolenie na pracę sezonową na wniosek pracodawcy wystawia starosta. W sytuacji pracy sezonowej podobnie jak w przypadku zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi obowiązuje ograniczenie czasowe. Praca sezonowa może być wykonywana maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Polecamy: Zatrudnianie pracowników po zmianach w Kodeksie pracy

reklama reklama



Wniosek o wydanie zezwolenia i opłata

W celu wydania takiego zezwolenia pracodawca zgłasza się z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaleca się wysyłanie wniosków za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Należy podać: rodzaj pracy, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, czas pracy oraz okres ważności zezwolenia. Do wniosku załącza się m.in. kopię dowodu osobistego pracodawcy i oświadczenia o jego niekaralności, kopię wszystkich stron dokumentu podróży pracownika oraz dowód wpłaty w wysokości 30 zł. Aby wydanie zezwolenia na pracę sezonową było uzasadnione, przewidziana wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Rodzaje działalności sezonowej

Ponadto, aby uzyskać ten dokument, można planować zatrudnienie wyłącznie w określonych rodzajach działalności. Wymienione są one w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Należą do nich m.in.: uprawa zbóż, warzyw, tytoniu, winogron, chów i hodowla zwierząt, działalność związana z zakwaterowaniem, działalność usługowa związana z wyżywieniem czy rozmnażanie roślin.

Zwolnienie z testu rynku pracy

Zezwolenie na pracę sezonową, podobnie jak oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, w przypadku obywateli Ukrainy zwolnione jest z obowiązku przeprowadzania testu rynku pracy czyli starosta nie sprawdza czy zaspokojenie potrzeb kadrowych danego pracodawcy możliwe jest z zasobów lokalnego rynku pracy.

Obywatele 6 państw

Tak jak w przypadku oświadczenia zezwolenie na pracę sezonową mogą otrzymać tylko obywatele wymienionych wcześniej 6 państw (Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii i Ukrainy).