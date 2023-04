Ważne

Pracownik, który w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie nowych przepisów miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym również będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego już w wyższym wymiarze. W takiej sytuacji rodzic będzie miał też wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru 41 albo 43 tygodni.