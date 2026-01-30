Duże zmiany w prawie pracy w 2026 roku. Więcej pieniędzy dla pracowników i wyższe koszty dla pracodawców

Rok 2026 zapisze się na kartach polskiego rynku pracy jako moment systemowej zmiany. Po latach rozmów, konsultacji i zapowiedzi w życie weszły przepisy, które mają istotny wpływ na życie milionów Polaków – zarówno tych zatrudnionych na etatach, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia się nie tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, ale przede wszystkim sposób, w jaki liczymy staż pracy.

rozwiń >

Najważniejsze zmiany dla pracowników w 2026 roku

W obliczu rosnących kosztów życia, inflacji i zmian w strukturze zatrudnienia, ustawodawca zdecydował się na działania, które z jednej strony mają zapewnić pracownikom większą stabilność i przewidywalność, a z drugiej – docenić przedsiębiorczość i elastyczne formy pracy.

- To nie są kosmetyczne zmiany. W 2026 roku mamy do czynienia z prawdziwą korektą systemu, która ma szansę wyrównać szanse między pracownikami etatowymi a byłymi przedsiębiorcami. Dla firm oznacza to nowe obowiązki, a dla pracowników – większe bezpieczeństwo i realne korzyści finansowe – podkreśla Anna Sapieja z biura rachunkowego Finansowy Support, zrzeszonego w sieci OSCBR.



Wprowadzone przepisy dotykają trzech głównych obszarów:

- podwyższenia płacy minimalnej,

- wzrostu minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, oraz

- przełomowej możliwości wliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) do stażu pracy.



To zmiany, które będą miały wpływ nie tylko na wysokość wypłat, ale także na system świadczeń, odpraw, urlopów, a w dłuższej perspektywie – na decyzje zawodowe tysięcy osób.

REKLAMA

Wyższa płaca minimalna – symboliczna zmiana czy realna poprawa sytuacji?

Z początkiem 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 140 zł brutto – z 4666 zł do 4806 zł. To podwyżka o 3%, znacznie mniejsza niż ta z poprzedniego roku, kiedy wynosiła 8,5%. Mimo to, każda zmiana tej kwoty ma szerokie konsekwencje – nie tylko dla portfeli pracowników, ale również dla całego systemu świadczeń społecznych i funkcjonowania firm.



Dla pracowników oznacza to przede wszystkim nieco wyższą wypłatę „na rękę”. Przykładowo – osoba zatrudniona na umowie o pracę, która nie korzysta z PPK i pracuje w miejscu zamieszkania, otrzyma 3605,85 zł netto. To wzrost o 94,93 zł względem roku ubiegłego. W przypadku pracowników dojeżdżających – kwota ta wyniesie 3611,85 zł netto. Choć różnica wydaje się niewielka, to ma realne znaczenie w domowym budżecie wielu rodzin, zwłaszcza w kontekście rosnących cen i utrzymujących się kosztów życia.



- Wzrost płacy minimalnej to nie tylko większa wypłata. Minimalne wynagrodzenie to fundament, na którym opierają się liczne elementy prawa pracy – odprawy, ekwiwalenty za urlop, dodatki stażowe. Podnosząc tę kwotę, ustawodawca automatycznie uruchamia całą kaskadę zmian w świadczeniach pracowniczych – podkreśla Anna Sapieja, księgowa z biura Finansowy Support, edukatorka i autorka fanpage’a Firmowe Porady Finansowe na Facebooku.



Warto jednak pamiętać, że każda podwyżka wynagrodzenia oznacza również wzrost kosztów dla pracodawcy. Kwota 4806 zł brutto przekłada się na 5790,28 zł całkowitego kosztu zatrudnienia. To około 20,5% więcej, niż wynosi samo wynagrodzenie brutto – różnica wynika z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze.



Dla firm zatrudniających wielu pracowników na najniższych stawkach to znaczące obciążenie budżetowe. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy nie tylko aktualizowali stawki w umowach, ale również przygotowali się finansowo do nowej rzeczywistości.

Minimalna stawka godzinowa – większe bezpieczeństwo na rynku zleceń

Od 1 stycznia 2026 r. wzrosła również minimalna stawka godzinowa, która dotyczy przede wszystkim osób zatrudnionych na umowach zlecenia oraz niektórych samozatrudnionych. Nowa kwota to 31,40 zł brutto za godzinę pracy, czyli niemal 90 groszy więcej niż rok wcześniej.



Choć może się wydawać, że to niewielka zmiana, w praktyce ma ogromne znaczenie. W ostatnich latach rynek pracy coraz bardziej się różnicuje – wiele osób, zwłaszcza młodych, pracuje w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia. Umowy zlecenia czy działalność nierejestrowana to codzienność m.in. w handlu, gastronomii, usługach czy e-commerce. Dla tych grup każda regulacja, która chroni przed zaniżaniem stawek, jest szczególnie cenna.



Trudno jednoznacznie określić kwotę netto takiego wynagrodzenia, ponieważ zależy to od wielu czynników: wieku, statusu edukacyjnego, czy faktu odprowadzania składek ZUS. Szczególne znaczenie ma tu zasada obowiązująca dla osób do 26. roku życia, będących uczniami lub studentami – przy spełnieniu warunków (m.in. ważna legitymacja) ich wynagrodzenie brutto jest jednocześnie wynagrodzeniem netto, ponieważ nie odprowadza się składek ani zaliczek na podatek dochodowy.



Dzięki tej zmianie ustawodawca wysyła jasny sygnał: także praca wykonywana w elastycznych formach zasługuje na godne wynagrodzenie i ochronę prawną.

Koszty dla pracodawcy – niewidoczna część podwyżki

Wzrost płacy minimalnej zawsze wywołuje dyskusje społeczne – dla pracowników to dobra wiadomość, ale dla pracodawców oznacza to często trudne decyzje. Należy pamiętać, że 140 zł brutto więcej dla pracownika to nie jest pełen obraz sytuacji – realny koszt tej podwyżki po stronie firmy wynosi 168,68 zł miesięcznie.



Dlaczego? Pracodawcy nie tylko wypłacają pensję, ale również finansują szereg obowiązkowych składek: emerytalną, rentową, wypadkową, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ostatecznie oznacza to, że minimalna pensja w wysokości 4806 zł brutto generuje koszt zatrudnienia na poziomie 5790,28 zł miesięcznie – czyli około 120,5% kwoty brutto.



Dla dużych firm może to być jedynie jeden z elementów kosztów, ale dla mikro- i małych przedsiębiorców – szczególnie tych, którzy zatrudniają większą liczbę osób na minimalnych stawkach – to realne obciążenie, które może wpłynąć na rentowność, strategię rozwoju, a w skrajnych przypadkach także na decyzje o zatrudnianiu kolejnych pracowników.



- Każdy pracownik chciałby zarabiać więcej, i słusznie. Ale warto też mieć świadomość, że dla pracodawcy każda podwyżka wynagrodzenia to nie tylko kwota brutto – to cały pakiet dodatkowych kosztów, o których często zapominamy w rozmowach o pensjach – tłumaczy Anna Sapieja.



Ta zmiana ponownie pokazuje, jak istotna jest edukacja zarówno pracowników, jak i pracodawców w zakresie całkowitych kosztów zatrudnienia i wpływu przepisów na budżet firmy.

JDG wliczana do stażu pracy – historyczny krok dla przedsiębiorców

To bez wątpienia najbardziej rewolucyjna zmiana, jaka weszła w życie wraz z początkiem 2026 roku. Po raz pierwszy okres prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej może być zaliczony do stażu pracy, o ile w tym czasie były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.



Dotąd osoby, które przez wiele lat prowadziły własną firmę, a następnie wracały na etat, były w praktyce traktowane jak początkujący pracownicy – bez prawa do dłuższego urlopu, dodatków stażowych czy odpraw. Od 2026 roku ten okres zostaje formalnie uznany jako równorzędny z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.



To oznacza m.in.:

- dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego,

- prawo do dodatków stażowych,

- dłuższe okresy wypowiedzenia,

- większe odprawy w przypadku rozwiązania stosunku pracy,

- możliwość uzyskania nagród jubileuszowych (tam, gdzie przewidują je przepisy zakładowe lub branżowe).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wdrożenie tego rozwiązania odbywa się etapami:

- od 1 stycznia 2026 r. – dla sektora finansów publicznych (urzędy, sądy, instytucje publiczne, ZUS, NFZ, uczelnie itp.),

- od 1 maja 2026 r. – dla wszystkich pozostałych firm i instytucji prywatnych.

Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS? Pracodawca nie zrobi tego za Ciebie

Jednym z warunków wliczenia prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy jest potwierdzenie tego okresu zaświadczeniem z ZUS. Co ważne – to pracownik musi samodzielnie wystąpić o ten dokument. Pracodawca nie ma dostępu do takich danych i nie może pozyskać ich w imieniu pracownika.



Zaświadczenia te wydawane są wyłącznie elektronicznie i dostępne po złożeniu wniosku poprzez konto na eZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).



Są dwa typy wniosków:

USP – dla okresów prowadzenia działalności po 1 stycznia 1999 r.

US7 – dla okresów wcześniejszych.

Jeśli ZUS nie ma pełnych danych (np. brak wpisu o konkretnej działalności lub opłaconych składkach), pracownik może załączyć do wniosku dodatkowe dokumenty potwierdzające okres prowadzenia firmy – np. kopie decyzji, zaświadczenia z CEIDG czy potwierdzenia składek.



Warto pamiętać:

- Wniosek składa się tylko online,

- Zaświadczenie również jest wydawane tylko elektronicznie,

- Pracownik ma aż 24 miesiące na przekazanie go pracodawcy, licząc od daty, kiedy firma zaczyna stosować nowe przepisy (czyli od 1 stycznia lub 1 maja 2026 r., w zależności od sektora).



To daje czas na spokojne skompletowanie dokumentów, ale nie zwalnia z obowiązku działania – bez zaświadczenia okres JDG nie zostanie uwzględniony w stażu pracy, nawet jeśli faktycznie był prowadzony.

Najważniejsza zmiana? Uznanie przedsiębiorczości jako równorzędnego doświadczenia zawodowego

Spośród wszystkich zmian, które weszły w życie w 2026 roku, to właśnie możliwość doliczenia okresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej do stażu pracy zasługuje na miano najbardziej przełomowej.



Po raz pierwszy w polskim systemie prawnym uznano przedsiębiorczość jako równoważny wkład w karierę zawodową. To ogromny krok w stronę wyrównywania szans i elastycznego podejścia do zmieniającego się rynku pracy.



Dzięki tej regulacji osoby, które przez lata pracowały „na własny rachunek”, nie tracą już tego czasu – mogą z niego realnie korzystać, przechodząc na etat lub podejmując pracę w sektorze publicznym. Zyskują większe bezpieczeństwo, przewidywalność i dostęp do świadczeń, na które wcześniej nie miały prawa mimo długoletniego doświadczenia.

Rok 2026 – czas nowych obowiązków i możliwości

Podsumowując – zmiany, które weszły w życie w 2026 roku to nie tylko korekta wysokości wynagrodzenia, ale nowa filozofia podejścia do pracy i zatrudnienia. Pracownicy otrzymują większe poczucie bezpieczeństwa, a pracodawcy – obowiązek głębszego zrozumienia systemu, w którym funkcjonują.



Najbliższe miesiące będą sprawdzianem dla firm, księgowych, działów HR i samych pracowników. Od tego, jak szybko i sprawnie dostosują się do nowych realiów, zależy nie tylko zgodność z przepisami, ale też atmosfera i przejrzystość w relacjach zawodowych.



Autorzy:

1. Anna Sapieja, Biuro rachunkowe Finansowy Support, edukatorka i autorka fanpage’a Firmowe Porady Finansowe na Facebooku

2. OSCBR - Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych