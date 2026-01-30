REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Pracownik » Duże zmiany w prawie pracy w 2026 roku. Więcej pieniędzy dla pracowników i wyższe koszty dla pracodawców

Duże zmiany w prawie pracy w 2026 roku. Więcej pieniędzy dla pracowników i wyższe koszty dla pracodawców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 stycznia 2026, 10:55
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
Duże zmiany w prawie pracy w 2026 roku. Co powinni wiedzieć pracownicy i pracodawcy?
Duże zmiany w prawie pracy w 2026 roku. Co powinni wiedzieć pracownicy i pracodawcy?
Andrzej Rostek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2026 zapisze się na kartach polskiego rynku pracy jako moment systemowej zmiany. Po latach rozmów, konsultacji i zapowiedzi w życie weszły przepisy, które mają istotny wpływ na życie milionów Polaków – zarówno tych zatrudnionych na etatach, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia się nie tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, ale przede wszystkim sposób, w jaki liczymy staż pracy.

rozwiń >

Najważniejsze zmiany dla pracowników w 2026 roku

W obliczu rosnących kosztów życia, inflacji i zmian w strukturze zatrudnienia, ustawodawca zdecydował się na działania, które z jednej strony mają zapewnić pracownikom większą stabilność i przewidywalność, a z drugiej – docenić przedsiębiorczość i elastyczne formy pracy.
- To nie są kosmetyczne zmiany. W 2026 roku mamy do czynienia z prawdziwą korektą systemu, która ma szansę wyrównać szanse między pracownikami etatowymi a byłymi przedsiębiorcami. Dla firm oznacza to nowe obowiązki, a dla pracowników – większe bezpieczeństwo i realne korzyści finansowe – podkreśla Anna Sapieja z biura rachunkowego Finansowy Support, zrzeszonego w sieci OSCBR.

Wprowadzone przepisy dotykają trzech głównych obszarów:
- podwyższenia płacy minimalnej,
- wzrostu minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, oraz
- przełomowej możliwości wliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) do stażu pracy.

To zmiany, które będą miały wpływ nie tylko na wysokość wypłat, ale także na system świadczeń, odpraw, urlopów, a w dłuższej perspektywie – na decyzje zawodowe tysięcy osób.

REKLAMA

Wyższa płaca minimalna – symboliczna zmiana czy realna poprawa sytuacji?

Z początkiem 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 140 zł brutto – z 4666 zł do 4806 zł. To podwyżka o 3%, znacznie mniejsza niż ta z poprzedniego roku, kiedy wynosiła 8,5%. Mimo to, każda zmiana tej kwoty ma szerokie konsekwencje – nie tylko dla portfeli pracowników, ale również dla całego systemu świadczeń społecznych i funkcjonowania firm.

Dla pracowników oznacza to przede wszystkim nieco wyższą wypłatę „na rękę”. Przykładowo – osoba zatrudniona na umowie o pracę, która nie korzysta z PPK i pracuje w miejscu zamieszkania, otrzyma 3605,85 zł netto. To wzrost o 94,93 zł względem roku ubiegłego. W przypadku pracowników dojeżdżających – kwota ta wyniesie 3611,85 zł netto. Choć różnica wydaje się niewielka, to ma realne znaczenie w domowym budżecie wielu rodzin, zwłaszcza w kontekście rosnących cen i utrzymujących się kosztów życia.

- Wzrost płacy minimalnej to nie tylko większa wypłata. Minimalne wynagrodzenie to fundament, na którym opierają się liczne elementy prawa pracy – odprawy, ekwiwalenty za urlop, dodatki stażowe. Podnosząc tę kwotę, ustawodawca automatycznie uruchamia całą kaskadę zmian w świadczeniach pracowniczych – podkreśla Anna Sapieja, księgowa z biura Finansowy Support, edukatorka i autorka fanpage’a Firmowe Porady Finansowe na Facebooku.

Warto jednak pamiętać, że każda podwyżka wynagrodzenia oznacza również wzrost kosztów dla pracodawcy. Kwota 4806 zł brutto przekłada się na 5790,28 zł całkowitego kosztu zatrudnienia. To około 20,5% więcej, niż wynosi samo wynagrodzenie brutto – różnica wynika z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze.

Dla firm zatrudniających wielu pracowników na najniższych stawkach to znaczące obciążenie budżetowe. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy nie tylko aktualizowali stawki w umowach, ale również przygotowali się finansowo do nowej rzeczywistości.

Zobacz również:

Minimalna stawka godzinowa – większe bezpieczeństwo na rynku zleceń

Od 1 stycznia 2026 r. wzrosła również minimalna stawka godzinowa, która dotyczy przede wszystkim osób zatrudnionych na umowach zlecenia oraz niektórych samozatrudnionych. Nowa kwota to 31,40 zł brutto za godzinę pracy, czyli niemal 90 groszy więcej niż rok wcześniej.

Choć może się wydawać, że to niewielka zmiana, w praktyce ma ogromne znaczenie. W ostatnich latach rynek pracy coraz bardziej się różnicuje – wiele osób, zwłaszcza młodych, pracuje w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia. Umowy zlecenia czy działalność nierejestrowana to codzienność m.in. w handlu, gastronomii, usługach czy e-commerce. Dla tych grup każda regulacja, która chroni przed zaniżaniem stawek, jest szczególnie cenna.

Trudno jednoznacznie określić kwotę netto takiego wynagrodzenia, ponieważ zależy to od wielu czynników: wieku, statusu edukacyjnego, czy faktu odprowadzania składek ZUS. Szczególne znaczenie ma tu zasada obowiązująca dla osób do 26. roku życia, będących uczniami lub studentami – przy spełnieniu warunków (m.in. ważna legitymacja) ich wynagrodzenie brutto jest jednocześnie wynagrodzeniem netto, ponieważ nie odprowadza się składek ani zaliczek na podatek dochodowy.

Dzięki tej zmianie ustawodawca wysyła jasny sygnał: także praca wykonywana w elastycznych formach zasługuje na godne wynagrodzenie i ochronę prawną.

Koszty dla pracodawcy – niewidoczna część podwyżki

Wzrost płacy minimalnej zawsze wywołuje dyskusje społeczne – dla pracowników to dobra wiadomość, ale dla pracodawców oznacza to często trudne decyzje. Należy pamiętać, że 140 zł brutto więcej dla pracownika to nie jest pełen obraz sytuacji – realny koszt tej podwyżki po stronie firmy wynosi 168,68 zł miesięcznie.

Dlaczego? Pracodawcy nie tylko wypłacają pensję, ale również finansują szereg obowiązkowych składek: emerytalną, rentową, wypadkową, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ostatecznie oznacza to, że minimalna pensja w wysokości 4806 zł brutto generuje koszt zatrudnienia na poziomie 5790,28 zł miesięcznie – czyli około 120,5% kwoty brutto.

Dla dużych firm może to być jedynie jeden z elementów kosztów, ale dla mikro- i małych przedsiębiorców – szczególnie tych, którzy zatrudniają większą liczbę osób na minimalnych stawkach – to realne obciążenie, które może wpłynąć na rentowność, strategię rozwoju, a w skrajnych przypadkach także na decyzje o zatrudnianiu kolejnych pracowników.

- Każdy pracownik chciałby zarabiać więcej, i słusznie. Ale warto też mieć świadomość, że dla pracodawcy każda podwyżka wynagrodzenia to nie tylko kwota brutto – to cały pakiet dodatkowych kosztów, o których często zapominamy w rozmowach o pensjach – tłumaczy Anna Sapieja.

Ta zmiana ponownie pokazuje, jak istotna jest edukacja zarówno pracowników, jak i pracodawców w zakresie całkowitych kosztów zatrudnienia i wpływu przepisów na budżet firmy.

JDG wliczana do stażu pracy – historyczny krok dla przedsiębiorców

To bez wątpienia najbardziej rewolucyjna zmiana, jaka weszła w życie wraz z początkiem 2026 roku. Po raz pierwszy okres prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej może być zaliczony do stażu pracy, o ile w tym czasie były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Dotąd osoby, które przez wiele lat prowadziły własną firmę, a następnie wracały na etat, były w praktyce traktowane jak początkujący pracownicy – bez prawa do dłuższego urlopu, dodatków stażowych czy odpraw. Od 2026 roku ten okres zostaje formalnie uznany jako równorzędny z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

To oznacza m.in.:
- dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego,
- prawo do dodatków stażowych,
- dłuższe okresy wypowiedzenia,
- większe odprawy w przypadku rozwiązania stosunku pracy,
- możliwość uzyskania nagród jubileuszowych (tam, gdzie przewidują je przepisy zakładowe lub branżowe).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wdrożenie tego rozwiązania odbywa się etapami:
- od 1 stycznia 2026 r. – dla sektora finansów publicznych (urzędy, sądy, instytucje publiczne, ZUS, NFZ, uczelnie itp.),
- od 1 maja 2026 r. – dla wszystkich pozostałych firm i instytucji prywatnych.

Zobacz również:

Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS? Pracodawca nie zrobi tego za Ciebie

Jednym z warunków wliczenia prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy jest potwierdzenie tego okresu zaświadczeniem z ZUS. Co ważne – to pracownik musi samodzielnie wystąpić o ten dokument. Pracodawca nie ma dostępu do takich danych i nie może pozyskać ich w imieniu pracownika.

Zaświadczenia te wydawane są wyłącznie elektronicznie i dostępne po złożeniu wniosku poprzez konto na eZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).

Są dwa typy wniosków:
USP – dla okresów prowadzenia działalności po 1 stycznia 1999 r.
US7 – dla okresów wcześniejszych.

Jeśli ZUS nie ma pełnych danych (np. brak wpisu o konkretnej działalności lub opłaconych składkach), pracownik może załączyć do wniosku dodatkowe dokumenty potwierdzające okres prowadzenia firmy – np. kopie decyzji, zaświadczenia z CEIDG czy potwierdzenia składek.

Warto pamiętać:
- Wniosek składa się tylko online,
- Zaświadczenie również jest wydawane tylko elektronicznie,
- Pracownik ma aż 24 miesiące na przekazanie go pracodawcy, licząc od daty, kiedy firma zaczyna stosować nowe przepisy (czyli od 1 stycznia lub 1 maja 2026 r., w zależności od sektora).

To daje czas na spokojne skompletowanie dokumentów, ale nie zwalnia z obowiązku działania – bez zaświadczenia okres JDG nie zostanie uwzględniony w stażu pracy, nawet jeśli faktycznie był prowadzony.

Najważniejsza zmiana? Uznanie przedsiębiorczości jako równorzędnego doświadczenia zawodowego

Spośród wszystkich zmian, które weszły w życie w 2026 roku, to właśnie możliwość doliczenia okresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej do stażu pracy zasługuje na miano najbardziej przełomowej.

Po raz pierwszy w polskim systemie prawnym uznano przedsiębiorczość jako równoważny wkład w karierę zawodową. To ogromny krok w stronę wyrównywania szans i elastycznego podejścia do zmieniającego się rynku pracy.

Dzięki tej regulacji osoby, które przez lata pracowały „na własny rachunek”, nie tracą już tego czasu – mogą z niego realnie korzystać, przechodząc na etat lub podejmując pracę w sektorze publicznym. Zyskują większe bezpieczeństwo, przewidywalność i dostęp do świadczeń, na które wcześniej nie miały prawa mimo długoletniego doświadczenia.

Rok 2026 – czas nowych obowiązków i możliwości

Podsumowując – zmiany, które weszły w życie w 2026 roku to nie tylko korekta wysokości wynagrodzenia, ale nowa filozofia podejścia do pracy i zatrudnienia. Pracownicy otrzymują większe poczucie bezpieczeństwa, a pracodawcy – obowiązek głębszego zrozumienia systemu, w którym funkcjonują.

Najbliższe miesiące będą sprawdzianem dla firm, księgowych, działów HR i samych pracowników. Od tego, jak szybko i sprawnie dostosują się do nowych realiów, zależy nie tylko zgodność z przepisami, ale też atmosfera i przejrzystość w relacjach zawodowych.

Autorzy:
1. Anna Sapieja, Biuro rachunkowe Finansowy Support, edukatorka i autorka fanpage’a Firmowe Porady Finansowe na Facebooku
2. OSCBR - Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Duże zmiany w prawie pracy w 2026 roku. Więcej pieniędzy dla pracowników i wyższe koszty dla pracodawców
30 sty 2026

Rok 2026 zapisze się na kartach polskiego rynku pracy jako moment systemowej zmiany. Po latach rozmów, konsultacji i zapowiedzi w życie weszły przepisy, które mają istotny wpływ na życie milionów Polaków – zarówno tych zatrudnionych na etatach, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia się nie tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, ale przede wszystkim sposób, w jaki liczymy staż pracy.
Czy emerytów i rencistów czeka wymiana legitymacji? MRPiPS pracuje nad nowym wzorem dokumentu
30 sty 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmianę wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Nowy dokument będzie spełniać wszystkie wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem. Czy to oznacza, że emeryci i renciści muszą wymienić dotychczasowe legitymacje?
Sąd Najwyższy: 3285 proc. odsetek nie mogło ujść kontroli. Kluczowy wyrok dla ochrony konsumentów
30 sty 2026

Sąd Najwyższy uchylił nakaz zapłaty sprzed 19 lat, wydany bez zbadania umowy przewidującej odsetki w wysokości 3285 proc. rocznie. Wyrok z 4 grudnia 2025 r. (II NSNc 192/24) jednoznacznie potwierdza, że kontrola nieuczciwych klauzul umownych jest obowiązkiem sądu działającego z urzędu, wynikającym zarówno z Konstytucji RP, jak i prawa Unii Europejskiej.
Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce. Co się zmieniło?
30 sty 2026

Jak zmieniły się zasady legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce? Choć przepisy ustawy weszły w życie w połowie 2025 roku, to nowe przepisy wykonawcze do niej zostały opublikowane dopiero tuż przed końcem roku. Jakich zasad trzeba ocenie przestrzegać?

REKLAMA

Nie cackają się z niepełnosprawnymi. RPO mówi: dość, trzeba zmienić prawo. Co zrobi Ministerstwo Infrastruktury?
30 sty 2026

Anna W. (dane zmienione) kobieta z niepełnosprawnością, wróciła z zakupów i... nie znalazła swojego auta. Strażnicy odholowali je ze stanowiska dla OzN, bo za szybą widniał tylko rewers karty parkingowej. Jej historia to jeden z wielu przypadków, które zmusiły Rzecznika Praw Obywatelskich do wystąpienia o pilną zmianę prawa. O co chodzi i dlaczego nie cackają się z osobami z niepełnosprawnościami tylko działają?!
Firmowa wycieczka to atrakcja, która nie jest obowiązkowa. Czy decydując się na udział w niej, trzeba zapłacić podatek? Dyrektor KIS nie miał wątpliwości
30 sty 2026

Czy uczestnicząc w wycieczce firmowej pracownik uzyskuje przychód, od którego musi zapłacić podatek dochodowy? Taką sprawę rozpatrywał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek pracodawcy, który chciał zaproponować pracownikom możliwość udziału w tego rodzaju aktywności.
11 pojemników na odpady zamiast 4 pod każdym domem, żeby – ludzie nie mylili się, gdzie co wrzucać. Rewolucja w segregacji odpadów w nowym projekcie UE
30 sty 2026

W opublikowanym w dniu 13 stycznia 2026 r. raporcie jednostki badawczej Komisji Europejskiej (JRC) została sformułowana propozycja zharmonizowania zasad segregacji odpadów w UE, w związku z rozporządzeniem PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), które wchodzi w życie w dniu 12 sierpnia 2026 r. 4 pojemniki na odpady, miałoby zastąpić aż 11, do których – miałyby trafiać odpady oznaczone ujednoliconymi dla całej unii etykietami.

Seniorzy: jest aktualizacja słynnego wniosku ERPO na 2026 r. Co to daje?
30 sty 2026

Osoby posiadające prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy mogą złożyć wniosek ERPO. Takie działanie może skutkować podwyżką świadczenia. Co ważne jest nowy wzór wniosku od stycznia 2026 r. Nowy rok, nowa emerytura czy renta - czemu nie?

REKLAMA

Co to jest groźba karalna? Sąd Najwyższy: Nie każda groźba jest przestępstwem
29 sty 2026

W polskim prawie karnym od lat funkcjonuje pojęcie groźby karalnej. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego uregulowane w art. 190 kodeksu karnego. Ale aby można było mówić o tym przestępstwie nie wystarczy udowodnić kierowanie do danej osoby groźby popełnienia przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej. Trzeba jeszcze wykazać, że groźba ta wzbudziła w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Jak interpretują tę przesłankę Sąd Najwyższy i inne polskie sądy?
Chcą marcowej waloryzacji 800 plus na 1100 plus. Skoro inne świadczenia są waloryzowane to czemu raz na rok nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne?
29 sty 2026

Pisaliśmy o pomyśle Internautów w postaci bonów zamiast świadczenia 800+ w pieniądzu. Teraz przyszedł czas na opisanie innego pomysłu, który rodzi się w głowach milionów polskich rodzin. Mianowicie: skoro jest marcowa waloryzacja wielu świadczeń wypłacanych z ZUS, KRUS, budżetu państwa, to dlaczego co roku nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne - aktualnie 800+. Ostatnia waloryzacja była w 2024 r. a przecież przez 2 lata sporo się zmieniło. W dniu 1 kwietnia będzie 10 lat od wprowadzenia świadczenia. 10 lat - a tylko jedna waloryzacja - grzmią rodzice. Środowiska rodziców postulują więc o waloryzację do 1100+. Wiadomo, nie uda się to w marcu 2026 r., ale w marcu 2027 r. może już tak? Opisujemy proponowany pomysł i odnosimy się do argumentów, które padały w zakresie waloryzacji z 500+ na 800+.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA