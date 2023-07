Pracownicy narażeni na choroby zawodowe bez polis zdrowotnych. Pracodawcy nie chcą ubezpieczać grupowo?

Pracownicy najbardziej narażeni na choroby zawodowe nie mają polis zdrowotnych – dlaczego tego typu ubezpieczenia nie są popularne? Wiele branż, szczególnie tych narażonych na choroby zawodowe, wciąż rzadko korzysta z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Ponad 50 proc. pracowników objętych grupowymi polisami zdrowotnymi pochodzi z sektorów finansowego, IT i przemysłowego – wskazuje raport SALTUS Ubezpieczenia. Które branże są najlepiej chronione? Dlaczego pracodawcy sięgają po ubezpieczenia grupowe?

Jak pokazują dane Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, w temacie ryzyka chorób zawodowych i ostatnie opracowanie pn. „Choroby zawodowe w Polsce 2021” – wśród branż o najwyższym wskaźniku zapadalności na schorzenia zawodowe znajdują się:

górnictwo i wydobywanie (200,2 przypadki na 100 tys. pracujących);

opieka zdrowotna i pomoc społeczna (111 – to efekt COVID-19);

edukacja (25,1);

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (15,7);

przetwórstwo przemysłowe (14,7).

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne mało popularne

W grupowych polisach zdrowotnych najważniejsze jest zapewnienie pracownikom szybkiego dostępu do świadczeń medycznych, w tym także w ramach medycyny pracy. Jest to szczególnie ważne w zapobieganiu problemom zdrowotnym wywołanym warunkami i charakterem pracy. Wydawać by się więc mogło, że w branżach tzw. dużego ryzyka, ubezpieczenia tego typu powinny być powszechne – niestety nie są.

Dane SALTUS Ubezpieczenia wskazują, że w branżach tzw. dużego ryzyka, grupowe ubezpieczenia zdrowotne nie są powszechne. Wśród zatrudnionych w edukacji tylko 0,26 proc. stanowią ubezpieczeni. Nie lepiej jest wśród rolników, leśników i rybaków – chronionych polisami jest 0,04 proc.

Obecnie wielu pracowników dotykają problemy natury cywilizacyjnej, które nie są ujęte w wykazie chorób zawodowych, mimo że powinny. Mowa tutaj m.in. o wadach postawy, problemach z kręgosłupem – zmagają się z tym pracownicy biurowi, sektora handlu. Schorzenia tego rodzaju mogą wpływać znacząco na komfort życia, w tym także i na jakość pracy. Zatem powinny zostać uwzględniane w medycynie pracy.

Które branże są najlepiej chronione?

Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń z końca pierwszego kwartału 2023 roku pokazują, że z dodatkowych polis zdrowotnych korzysta już 4,3 mln Polaków. Większość ubezpieczona jest w ramach umów grupowych, gdzie ubezpieczającym jest pracodawca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według SALTUS Ubezpieczenia, wśród branż najlepiej chronionych – 22 proc. ubezpieczonych stanowią osoby zatrudnione w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Następnie znalazły się IT i telekomunikacja (15,7 proc) oraz przetwórstwo przemysłowe (15,4 proc.). Zatem ponad połowę ubezpieczonych stanowią trzy grupy branżowe.

Na popularność grupowych ubezpieczeń w tych sektorach gospodarki wpływa bez wątpienia fakt, że dwie pierwsze z wymienionych powyżej grup branżowych od lat oferuje ubezpieczenia, jako benefit pozapłacowy – zatem to rodzaj standardu. Jeżeli zaś chodzi o popularność polis grupowych w przetwórstwie przemysłowym, to jest to spowodowane tym, że pracownicy stanowią jedną z najbardziej narażonych grup na choroby zawodowe – dbałość o utrzymanie ich w dobrym zdrowiu jest istotna.

Należy pamiętać, że zapobieganie chorobom zawodowym za pomocą medycyny pracy jest ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Świadczenia tego typu winni samodzielnie sfinansować pracodawcy.

Czy pracodawcy decydują się na grupowe ubezpieczenia zdrowotne?

Powodów, dla których pracodawcy sięgają po grupowe ubezpieczenia zdrowotne jest kilka. Dawniej polisy stanowiły głównie elementem walki o nowych pracowników i sposób na przyciągnięcie ich do firmy. Obecnie zasadniczą rolę odgrywa coraz częściej zapewnienie rzeczywistej, jak i przydatnej ochrony profilaktycznej, pomagającej utrzymać pracowników w dobrym zdrowiu, a także zmniejszyć ryzyko nieobecności chorobowej. Pracodawcy bardziej świadomie podchodzą obecnie do wyboru ochrony, stawiając na profilaktykę.

Wciąż jednak istnieje w niektórych branżach potrzeba zwiększenia świadomości ubezpieczeniowej i promowanie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, jako istotnego elementu ochrony pracowników. Bez wątpienia branże takie jak: edukacja, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo powinny chętniej korzystać z polis. Mając na uwadze wysokie ryzyko chorób zawodowych, w tym także problemów zdrowotnych związanych z warunkami pracy, nie ujętych w wykazie chorób zawodowych, ale mogących w sposób istotny wpływać na jakość życia i pracy pracowników.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne – czy warto?

Polisa grupowa charakteryzuje się określonymi zasadami i dotyczą one większości ofert dostępnych na rynku ubezpieczeniowym.

Oferta ubezpieczeń grupowych stworzona została z myślą o określonej grupie osób, najczęściej stanowią ją pracownicy firm. Bardzo często do polisy grupowej mogą przystąpić także bliscy osoby pracownika (współmałżonek lub dzieci).

Umowa grupowa dotycząca polisy zdrowotnej trwa 12 miesięcy. Można ją przedłużyć o kolejny rok, jeśli pracownik zgłosi to wcześniej pracodawcy.

Umowa może trwać także krócej, w przypadku, gdy pracownik zdecyduje się rozwiązać umowę z pracodawcą. Coraz częściej firmy ubezpieczeniowe w takiej sytuacji oferują pracownikowi kontynuację polisy na zasadach indywidualnych.

