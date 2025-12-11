REKLAMA

Przebywasz na zwolnieniu lekarskim poza stałym miejscem zamieszkania? ZUS i pracodawca muszą znać twój aktualny adres. Masz 3 dni na powiadomienie

Przebywasz na zwolnieniu lekarskim poza stałym miejscem zamieszkania? ZUS i pracodawca muszą znać twój aktualny adres. Masz 3 dni na powiadomienie

11 grudnia 2025, 18:49
Jesteś na zwolnieniu lekarskim ale nie przebywasz w swoim mieszkaniu? ZUS i pracodawca muszą o tym wiedzieć. Masz 3 dni na zawiadomienie o aktualnym adresie
Jesteś na zwolnieniu lekarskim ale nie przebywasz w swoim mieszkaniu? ZUS i pracodawca muszą o tym wiedzieć. Masz 3 dni na zawiadomienie o aktualnym adresie
Jeśli ubezpieczony jest na zwolnieniu lekarskim, musi pamiętać, by wskazać lekarzowi adres, pod którym faktycznie będziesz przebywać w czasie choroby. Jeżeli chory zmienił miejsce pobytu, ma tylko 3 dni, by poinformować o tym swojego pracodawcę i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inaczej możesz mieć problemy z wypłatą zasiłku.

Adres na zwolnieniu lekarskim – faktyczny, czy zameldowania?

ZUS przypomina, że gdy korzystamy ze zwolnienia lekarskiego musimy podać lekarzowi, który wystawi nam eZLA adres, pod którym faktycznie będziemy przebywać gdy będziemy wracać do zdrowia.

Nie tylko w czasie wyjazdu trzeba pilnować prawidłowego adresu na zwolnieniu lekarskim. Zdarza się, że w systemie podany jest adres zameldowania inny niż stałe miejsce zamieszkania pacjenta. Dlatego już w tracie wizyty w gabinecie lekarskim, przy wystawieniu eZLA, pacjent powinien powiedzieć lekarzowi pod jakim adresem będzie przebywał i to właśnie on powinien znaleźć się na zwolnieniu.

Zmieniłeś adres w czasie choroby? Masz 3 dni, by to zgłosić pracodawcy i ZUS-owi

Zdarzają się sytuacje, gdy pacjent w trakcie choroby potrzebuje pomocy innych i przenosi się np. do rodziny, która będzie się nim opiekować. Nic nie stoi na przeszkodzie, by tak zrobić, ale trzeba pamiętać o obowiązkach względem ZUS i pracodawcy.

Gdy już po wystawieniu eZLA, chory zmienia miejsce pobytu, powinien poinformować o nowym adresie pracodawcę oraz ZUS. Ma na to 3 dni. W ZUS może to zrobić na kilka sposobów, np. telefonicznie pod numerem 22 560 16 00, przez internet z pomocą formularza POG na PUE/eZUS lub w placówce.

Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego ma znaczenia podczas kontroli prawidłowości jego wykorzystywania. Nieusprawiedliwiona nieobecność w trakcie kontroli może być przyczyną odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
