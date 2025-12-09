Bon senioralny: kto i od kiedy otrzyma, ile, jakie kryteria dochodowe. Rzadko kto dostanie 2150 zł na miesiąc

W 2026 roku ma wejść w życie ustawa o bonie senioralnym. Głównym celem tej ustawy ma być wsparcie finansowe osób aktywnych zawodowo w zapewnieniu opieki nad członkami ich rodzin - seniorami w wieku 75 lat lub więcej. Projekt tej ustawy – przygotowany przez Ministra ds. Polityki Senioralnej - jest obecnie na finiszu rządowych prac legislacyjnych (obecnie na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów) i nie został jeszcze wniesiony do Sejmu. Zatem ustawa ta ma bardzo niewielkie szanse wejść w życie 1 stycznia 2026 r. – jak przewiduje obecny projekt.

rozwiń >

Czym będzie bon senioralny

W myśl art. 2 omawianego projektu ustawy, bon senioralny będzie świadczeniem w postaci usług wsparcia dla aktywnego zawodowo członka rodziny w opiece nad seniorem, który łącznie spełnia poniższe warunki:

1) ukończył 75. rok życia,

2) ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego,

3) posiada małżonka lub co najmniej jednego zstępnego (dziecko, wnuka), o których mowa w art. 5,

4) jego średni miesięczny dochód (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w ostatnich trzech miesiącach nie przekracza kwoty 3410 zł.



To kryterium dochodowe (3410 zł), podlegać będzie corocznie 1 marca weryfikacji przez organ do spraw polityki senioralnej, wskaźnikiem waloryzacji jak dla emerytur i rent.



Usługi świadczone w ramach bonu senioralnego mają mieć charakter niemedyczny i ich celem będzie wsparcie osób starszych w czynnościach życia codziennego. Te usługi uzupełnić mają obecnie dostępne wsparcie w zakresie opieki nad osobami starszymi:

- w ramach systemu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz

- w ramach systemu ochrony zdrowia (pielęgniarska domowa opieka długoterminowa, świadczenia udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla osób wentylowanych mechanicznie).



Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o bonie senioralnym: „Bon senioralny ma pozwolić, aby Polacy nie stawali przed trudnym dylematem życiowym i wyborem pomiędzy opieką nad seniorem czy kontynuacją pracy zawodowej. Konieczność łączenia pracy zawodowej i opieki nad seniorem, niejednokrotnie zmusza osoby do rezygnacji z pracy.”

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Ważne! Sposób liczenia dochodu seniora i osoby uprawnionej – do limitów kryteriów dochodowych - określa ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Kto dostanie bon senioralny. Kryterium dochodowe uprawnionego

W myśl art. 5 omawianego projektu ustawy, bon senioralny na usługi wsparcia dla seniora otrzymuje jego małżonek albo zstępny (dziecko, wnuk), na którym zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz który od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku:

1) pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą, lub

2) prowadzi niezawieszoną działalność gospodarczą, lub

3) świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub umowy oświadczenie usług, do której zgodnie Kodeksem cywilnym, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia, lub

4) prowadzi działalność rolniczą lub jest pomocnikiem rolnika w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub

5) przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, uzupełniającym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie ojcowskim.



Warto też zauważyć, że uprawnionym do bonu senioralnego ma być także osoba, która:

a) podjęła zatrudnienie (stosunek pracy, stosunek służbowy lub umowa o pracę nakładczą), lub

b) rozpoczęła świadczenie usług (umowa agencyjna, zlecenie i inne podobne) lub prowadzenie działalności gospodarczej

- w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie bonu senioralnego, i do dnia złożenia wniosku nie osiągnęła dochodu z tego tytułu albo osiąga dochód w okresie krótszym niż 3 miesiące.



Co istotne, dochód (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych) osoby uprawnionej do bonu senioralnego przeciętnie w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie może być niższy niż 3500 zł oraz:

1) nie wyższy niż 6700 zł – w przypadku, gdyprowadzi on jednoosobowe gospodarstwo domowe;

2) łącznie z dochodami pozostałych członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 10 000 zł – w przypadku, gdy prowadzi on wieloosobowe gospodarstwo domowe.

W tym przypadku gospodarstwo domowe jednoosobowe oraz wieloosobowe zostało zdefiniowane na gruncie przepisów ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z art. 24 ust. 2 tejże ustawy przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1)osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2)osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające wfaktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W uzasadnieniu omawianego projektu podkreślono, że obliczając te limity dochodu trzeba brać pod uwagę wszystkie dochody uprawnionego w rozumieniu ustawy oświadczeniach rodzinnych. Ale okoliczność spełnienia minimalnego dochodu w wysokości 3500 złotych ustala się wyłącznie na podstawie tytułów wskazanych jako uprawniające do ubiegania się o bon senioralny (czyli zatrudnienie, działalność gospodarcza, działalność rolnicza, świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, czy ww. urlopy dla rodziców).

REKLAMA

Te kryteria dochodowe osoby uprawnionej do bonu senioralnego, mają podlegać corocznie weryfikacji przez organ do spraw polityki senioralnej wskaźnikiem obliczonym jako iloraz minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego dla roku, do którego stosuje się weryfikację, przez minimalne wynagrodzenie za pracę za rok poprzedni, w terminach, o których mowa wart. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Ważne!

Seniorem lub uprawnionym do bonu senioralnego może być:

1) obywatel polski, lub

2) cudzoziemiec:

a) który jest obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, lub

c) będący obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b, d-f umowy z 24 stycznia 2020 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Co warto podkreślić – zgodnie z tymi przepisami bon senioralny przysługuje, jeżeli ww. osoby mają miejsce pobytu lub zamieszkują terytorium RP przez okres, w którym senior korzysta z bonu senioralnego.

Odnośnie których seniorów bon senioralny się nie należy. Wyjątki

Na podstawie projektowanego art. 4 bon senioralny nie przysługuje seniorowi korzystającemu:

1) ze świadczenia wspierającego określonego w ustawie z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, lub

2) ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub

3) z całodobowej opieki świadczonej w domu pomocy społecznej, określonej w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub

4) z całodobowej opieki stacjonarnej świadczonej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, lub

5) z całodobowej opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67–69 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub

6) z całodobowej opieki świadczonej przez inną instytucję, niż wskazane w pkt 3–5, lub

7) z instytucjonalnej opieki dziennej.



Przy czym bon senioralny przysługuje pomimo zaistnienia przypadków określonych wyżej w pkt 2–7, jeżeli usługa lub opieka ma charakter doraźny i jednorazowo trwa nie dłużej niż 14 dni.



Ponadto (na podstawie projektowanego art. 7) - jeżeli na seniora jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - organ odmawia wszczęcia postępowania w sprawie bonu senioralnego.

Wysokość bonu senioralnego

Projekt zakłada (art. 9), że wartość bonu senioralnego wynosi maksymalnie 2150 zł miesięcznie, odpowiednio do przyznanej liczby godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego.



Na podstawie projektowanego art. 13, bon senioralny przyznaje się seniorowi, który otrzymał w ramach oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego od 11 do 60 punktów.



Seniorowi od 75. do 79. roku życia, który otrzymał w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego:

1) od 11 do 20 punktów – przysługuje od 5 do 7 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 301 złotych;

2) od 21 do 35 punktów – przysługuje od 10 do 14 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 602 złote;

3) od 36 do 50 punktów – przysługuje od 15 do 22 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 924 złote;

4) od 51 do 60 punktów – przysługuje od 23 do 30 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 1290 złotych.

Seniorowi od 80. do 84. roku życia, który otrzymał w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego:

1) od 11 do 20 punktów – przysługuje od 7 do 10 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 430 złotych;

2) od 21 do 35 punktów – przysługuje od 13 do 19 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 817 złotych;

3) od 36 do 50 punktów – przysługuje od 20 do 29 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 1247 złotych;

4) od 51 do 60 punktów – przysługuje od 30 do 40 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 1720 złote.

Seniorowi od 85. roku życia, który otrzymał w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego:

1) od 11 do 20 punktów – przysługuje od 8 do 12 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 516 złotych;

2) od 21 do 35 punktów – przysługuje od 17 do 24 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 1032 złote;

3) od 36 do 50 punktów – przysługuje od 25 do 36 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 1548 złotych;

4) od 51 do 60 punktów – przysługuje od 37 do 50 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie, przy czym nie więcej niż 2150 złotych.

Stawki za godzinę usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego, będzie określać gmina, mając na uwadze warunki lokalne, w tym podaż usług i ich cenę. Stawki za realizację usług w ramach bonu senioralnego gmina określać będzie w granicach ustawowych, jakie wynikają z określonej dla danej grupy wiekowej i punktowej wartości bonu senioralnego i ilości minimalnej i maksymalnej godzin usług w tej grupie (tytułem przykładu, dla seniora w wieku od 80 do 84 roku życia, który w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego uzyskał od 21 do 35 punktów, stawka gminy za usługę wsparcia nie będzie mogła wynieść więcej niż iloraz stawki maksymalnej dla tej grupy tj. 817 złotych i minimalnej liczby godzin - 13 godzin - tj. 62,84 złotych, a jednocześnie nie mniej niż iloraz tej stawki i maksymalnej liczby godzin - 19 godzin - czyli nie mniej niż 43 złote).

Wartość bonu senioralnego nie podlega:

1) wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany;

2) przeniesieniu na inną osobę.



Co do zasady wartość bonu senioralnego, która nie została wykorzystana w danym miesiącu, nie przechodzi na kolejne miesiące. Ale gdy niewykorzystanie bonu senioralnego wynikło z działania siły wyższej (np. nieplanowanej hospitalizacji, pożaru, powodzi itp.), liczba niewykorzystanych godzin usług wsparcia w danym miesiącu przechodzi na kolejny miesiąc realizacji bonu senioralnego na rzecz seniora.



Rada Ministrów może co roku - w terminie do 15 października - podwyższyć wartość bonu senioralnego od dnia 1 stycznia roku następnego.

Stawka za godzinę usług wsparcia nie może być niższa niż minimalna stawka godzinowa określona na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ustalenie konkretnej wartości bonu senioralnego dla danego uprawnionego następuje na podstawie oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego seniora. Oceny tej dokonuje się:

1) w skali punktowej, w której 60 punktów oznacza najwyższy możliwy w skali poziom niezaspokojonych potrzeb, zaś 0 punktów – najniższy poziom niezaspokojonych potrzeb.

2) z uwzględnieniem kwestionariusza oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego; w przypadku przyznania bonu senioralnego, kopię kwestionariusza udostępnia się niezwłocznie osobie świadczącej usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego na potrzeby weryfikacji i w celu prawidłowego świadczenia usług, przy zachowaniu ochrony danych osobowych.



Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przyznawania ww. punktów.



Zgodność treści kwestionariusza ze stanem faktycznym weryfikuje osoba świadcząca usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego podczas pierwszej wizyty u seniora. W przypadku, jeżeli osoba świadcząca usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego poinformuje, że stwierdzony stan faktyczny jest niezgodny z kwestionariuszem, wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie wznawia postępowanie w sprawie przyznania bonu senioralnego.



W przypadku zmiany poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego seniora po przyznaniu bonu senioralnego, senior, uprawniony lub, z urzędu lub na wniosek seniora, osoba wykonująca usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego niezwłocznie informuje o tym podmiot realizujący bon senioralny lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Podmiot realizujący bon senioralny niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). A wójt (burmistrz, prezydent miasta) po uzyskaniu takiej informacji, wszczyna postępowanie w sprawie zmiany albo uchylenia decyzji w sprawie przyznania bonu senioralnego i dokonuje niezwłocznie weryfikacji poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego seniora.

Na czym będą mogły polegać usługi wsparcia seniora

Usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego będą musiały obejmować zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych seniora, w tym:

1) wsparcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, lub

2) opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, lub

3) zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizację intelektualną lub ruchową.



Wsparcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych i aktywizacja intelektualna mogą być świadczone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

W ramach zaspokojenia podstawowych codziennych potrzeb życiowych seniora mogą być w szczególności świadczone usługi w postaci pomocy seniorowi w:

1) zakupach i dostarczaniu niezbędnych produktów, w szczególności żywności, środków czystości, środków higienicznych;

2) przygotowywaniu posiłków;

3) spożywaniu przez niego posiłków;

4) zlecaniu lub organizacji czynności gospodarczych lub porządkowych w miejscu zamieszkania albo w miejscu pobytu seniora;

5) terminowym uiszczaniu podatków lub opłat;

6) organizacji napraw w miejscu zamieszkania albo w miejscu pobytu seniora;

7) opiece nad zwierzęciem domowym;

8) opiece nad roślinami domowymi.

W ramach wsparcia korzystania ze świadczeń zdrowotnych mogą być świadczone usługi w postaci pomocy seniorowi w:

1) uzgadnianiu terminów wizyt lekarskich lub badań diagnostycznych oraz monitorowanie ich realizacji;

2) kupnie leków;

3) dotarciu do podmiotów leczniczych i powrocie z nich;

4) organizacji leczenia uzdrowiskowego.

W ramach opieki higieniczno-pielęgnacyjnej mogą być świadczone seniorowi usługi w postaci:

1) pomocy w myciu i kąpieli;

2) czesania;

3) pomocy przy higienie jamy ustnej i uszu;

4) pomocy w pielęgnacji twarzy;

5) pielęgnacji paznokci rąk i nóg;

6) pomocy w ubieraniu się;

7) pomocy w załatwianiu czynności fizjologicznych;

8) monitorowania przyjmowania leków;

9) pomocy w pomiarze temperatury, ciśnienia lub poziomu cukru.

W ramach zapewnienia kontaktów z otoczeniem mogą być świadczone seniorowi usługi w postaci:

1) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych lub spraw w punktach usługowych;

2) pomocy w uczestniczeniu w formach partycypacji społecznej;

3) organizacji oraz towarzyszenia podczas aktywności fizycznej, w tym na spacerze;

4) pomocy w dotarciu na tereny zielone i powrocie z nich;

5) uczestnictwa w grach intelektualnych lub sportowych z seniorem;

6) czytania prasy i książek;

7) organizowania czasu wolnego;

8) pomocy w korzystaniu z instytucji kultury lub rekreacji;

9) pomocy w uczestnictwie w praktykach religijnych;

10) pomocy w uczestnictwie w spotkaniach organizacji społecznych;

11) pomocy w uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych.

Jeżeli do wykonania usług wsparcia niezbędne jest kupno towaru lub usług przez osobę świadczącą usługi wsparcia, dokonuje się go ze środków pieniężnych seniora za jego uprzednią zgodą potwierdzoną na piśmie, w tym określającą wysokość środków. Osoba świadcząca usługi wsparcia potwierdza na piśmie seniorowi otrzymanie środków pieniężnych, w tym ich wysokość, oraz przekazuje seniorowi dowód płatności. Osoba świadcząca usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego będzie musiała złożyć zgodę seniora oraz kopię dowodu płatności podmiotowi realizującemu bon senioralny, w terminie 30 dni od dnia płatności.

Gmina będzie zobowiązana do prowadzenia elektronicznej ewidencji udzielonych godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego. W ewidencji tej osoby świadczące usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego będą odnotowywały udzielone przez siebie usługi wsparcia oraz ich rodzaj, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich udzielenia.



Każdy senior będzie miał możliwość złożenia oceny świadczonych na jego rzecz usług wsparcia w ramach bonu senioralnego.

Ustawa określi konkretne wymagania wobec osoby, która wykonuje usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego. W szczególności osoba taka musi:

1) być pełnoletnia;

2) posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe;

3) nie być małżonkiem, krewnym, powinowatym do drugiego stopnia seniora albo osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu;

4) nie być byłym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym seniora;

5) dawać rękojmię prawidłowego wykonywania usług wsparcia w ramach bonu senioralnego (m.in.. potrafić komunikować się w języku seniora, któremu świadczy usługę; znać rejon świadczenia usługi), w tym posiadać stan zdrowia pozwalający na świadczenie usług wsparcia, potwierdzony orzeczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty medycyny pracy w rozumieniu;

6) nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Sądowego;

7) nie figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

8) w ciągu ostatnich 10 lat ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie przygotowujące do pracy z osobami starszymi z niezaspokojonymi potrzebami w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, w tym ukończyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, albo posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna osoby starszej, opiekuna w domu pomocy społecznej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna medycznego, pielęgniarki.

Postępowanie w sprawie przyznania bonu senioralnego

Przyznanie bonu senioralnego oraz określenie liczby godzin i rodzaju usług wsparcia następuje na wniosek uprawnionego składany do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce pobytu seniora. Wniosek o przyznanie bonu senioralnego składa się w postaci elektronicznej.



Przepisy drobiazgowo określą zawartość wniosku i załączniki.



Wójt (burmistrz, prezydent miasta) określa wartość bonu senioralnego oraz liczbę godzin i rodzaj usług wsparcia:

1) uwzględniając w szczególności informacje wynikające z wniosku o przyznanie bonu senioralnego, w tym z kwestionariusza oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego seniora, jak też fakty znane z urzędu, w tym ustalone przez gminę stawki za godzinę usług wsparcia;

2) kierując się w szczególności zapewnieniem dobrostanu seniorów i wsparciem aktywności zawodowej uprawnionych.

Weryfikacja złożonego wniosku o przyznanie bonu senioralnego jest przeprowadzana indywidualnie, odrębnie dla każdego seniora.



Wójt (burmistrz, prezydent miasta) załatwia sprawy z wniosku o przyznanie bonu senioralnego niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

W sprawie przyznania bonu senioralnego wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję administracyjną. Decyzja o przyznaniu bonu senioralnego ma być - co do zasady - wydawana bezterminowo, chyba że okoliczności sprawy uzasadniają wydanie decyzji z określeniem okresu realizacji bonu senioralnego na rzecz seniora.

Realizacja bonu senioralnego będzie zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej (tzw. zadaniem zleconym). Rada gminy w drodze uchwały może określić organizację realizacji bonu senioralnego na swoim terenie (np. związaną z przydzielaniem opiekuna, rejonizacją czy terminarzem świadczenia usług).

Od kiedy bon senioralny

Projekt omawianej ustawy przewiduje, że wejdzie ona w życie 1 stycznia 2026 r. – to raczej trudno wykonalne, bo mamy już 5 grudnia 2025 r. a projekt nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany do Sejmu.



Źródło: Projekt (z 21 października 2025 r.) ustawy o bonie senioralnym (UA3).