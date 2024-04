6 dni dodatkowego płatnego wolnego. Dla kogo? Jak złożyć wniosek? Sprawdź, kiedy możesz z niego skorzystać

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy przysługuje szereg uprawnień. Jednym z nich jest urlop szkoleniowy. Kiedy ma do niego prawo? Ilu dodatkowych dni wolnych musi mu udzielić pracodawca?

Pracownik podnoszący kwalifikacje ma prawo do dodatkowego urlopu

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy przysługuje m.in. urlop szkoleniowy. Za jego czas zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jego wymiar jest uzależniony od tego, czy proces kształcenia kończy się przystąpieniem do egzaminu.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze: 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych

6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;

6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;

21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Kto decyduje o terminie wykorzystania urlopu szkoleniowego?

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jednak oprócz tej ogólnej zasady, korzystając z niego, należy kierować się jeszcze kilkoma innymi, które wynikają z orzecznictwa i wyjaśnień ministerialnych. Zgodnie z nimi:



Zasady udzielania urlopu szkoleniowego: urlop nie musi być nieprzerwany i można udzielać go w częściach,

wymiar urlopu nie jest uzależniony od tego, w ciągu ilu dni jest przeprowadzany egzamin,

pracownik nie może sam wyznaczyć terminu skorzystania z urlopu,

urlop ma charakter celowy, a wykorzystanie go niezgodnie z przeznaczeniem stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych,

niewykorzystanie urlopu nie wiąże się z koniecznością wypłaty pracownikowi ekwiwalentu,

wraz z ustaniem celu urlopu, ustaje prawo do niego,

z uwagi na celowy charakter urlopu należy przyjąć, że w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na czas urlopu szkoleniowego, urlop ten nie

wymiar urlopu na ostatnim roku studiów (egzamin dyplomowy) jest niezależny od tego, jakiego rodzaju studia kończy pracownik.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skoro wymiar urlopu szkoleniowego został określony w sposób sztywny, można założyć, że nie jest on uzależniony od liczby dni, w które przeprowadzany jest egzamin, i w konkretnych przypadkach może być od tej liczby zarówno wyższy, jak i niższy. Biorąc pod uwagę cel urlopu szkoleniowego, powinien on być udzielany w dni, w które przeprowadzany jest egzamin (egzaminy), jeżeli są to dni pracy pracownika, ewentualnie w dni pracy pracownika bezpośrednio poprzedzające dzień egzaminu (egzaminów).

Za czas urlopu szkoleniowego przysługuje wynagrodzenie

Pracownik korzystający z urlopu szkoleniowego zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ustawodawca nie wskazał, w jaki sposób to wynagrodzenie należy obliczać. Zastosowanie znajdą więc w tym przypadku przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Oznacza to, że przy ustalaniu tego wynagrodzenia stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

