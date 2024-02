Jak wykorzystać o 8 godzin zwolnienia od pracy więcej, niż inni pracownicy? Jest na to sposób. Zgodny z prawem. Sprawdź zasady.

Wymiar przysługujących pracownikom uprawnień, np. do urlopu wypoczynkowego, jest co do zasady proporcjonalnie pomniejszany w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Może jednak zdarzyć się i tak, że wymiar uprawnienia przysługującego pracownikowi pracującemu na część etatu nie będzie niczym się różnił od wymiaru uprawnienia przysługującego pracownikom pracującym w pełnym wymiarze. Sprawdź dlaczego.

Czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem bardziej opłaca się wykorzystać w dniach, czy w godzinach?

Jednym z uprawnień związanych z rodzicielstwem wynikających z przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest przewidziane w art. 188 zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jest to tzw. zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Przysługuje każdemu pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, a jego wymiar jest określany na rok kalendarzowy.

Jak wynika z przepisu, przedmiotowe zwolnienie może mieć wymiar określony w dniach lub godzinach. Jest to dodatkowe ułatwienie, bo to pracownik może sam zdecydować, czy wykorzystać przysługujący mu limit w dwóch częściach, każda po jednym dniu, czy też podzielić go na kilka krótszych części – nawet na 16, każda po 1 godzinie. Decyzję w tym zakresie podejmuje składając pierwszy wniosek o udzielenie zwolnienia w danym roku kalendarzowym. Może to prowadzić do wniosku, że z punktu widzenia pracownika, który nie jest pewny, w jaki sposób wykorzystać przysługujące mu zwolnienie, korzystniejsze będzie zadeklarowanie wykorzystania go w godzinach. W takim przypadku nic nie będzie stało na przeszkodzie temu, by w razie potrzeby wykorzystania zwolnienia na cały dzień pracy, pracownik zawnioskował o udzielenie go w wymiarze 8 godzin. Odwrotna zmiana, jeśli pracownik zadeklaruje wykorzystanie zwolnienia w wymiarze dziennym, będzie trudniejsza do zrealizowania, jeśli pracodawca nie wykaże się w tym zakresie wyrozumiałością. Jednak takie postępowanie niekoniecznie sprawdzi się w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ich przypadku wymiar zwolnienia godzinowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. W takiej sytuacji skorzystanie ze zwolnienia w wymiarze dziennym może okazać się korzystniejsze.

Przykład Anna B. jest zatrudniona w wymiarze ½ etatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje jej zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 8 godzin (1/2 z 16 godzin). Jeżeli pracownica świadczy pracę codziennie przez 4 godziny, to z jej punktu widzenia będzie obojętne to, czy przysługujące jej zwolnienie wykorzysta w wymiarze dziennym, czy godzinowym. Jednak jeśli świadczyłaby pracę tylko w niektóre dni tygodnia, każdego po 8 godzin, to zdecydowanie korzystniejsze będzie w tym wypadku wykorzystanie zwolnienia w wymiarze dziennym.

Podstawa prawna

art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)