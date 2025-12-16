Mały prezent źródłem dużych problemów. Gdy szef chce być miły, pracownik musi zapłacić podatek

Czy od prezentu otrzymanego od pracodawcy trzeba zapłacić podatek? To zależy od kilku czynników. Jak się bowiem okazuje, mały prezent może być źródłem dużych problemów. I to na gruncie więcej niż jednego podatku.

Przeglądając interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej można odnieść wrażenie, że jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień podatkowych jest opodatkowanie prezentów. I to zarówno tych, które są przekazywane przez rodzinę i znajomych w związku z takimi wydarzeniami jak Pierwsza Komunia Święta czy ślub, jak i tych, które przekazuje się w ramach współpracy gospodarczej kontrahentom, czy nawet własnym pracownikom. Z punktu widzenia pracownika prezent to po prostu miły gest i niespodziewane przysporzenie, którego nie analizuje się pod kątem tego, z jakich środków został sfinansowany, jednak z punktu widzenia organów skarbowych sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Prezenty źródłem problemów podatkowych

Jednym z przypadków, w których zdarza się, że pracodawca podejmuje decyzję o przekazaniu pracownikowi szczególnego upominku jest jubileusz zatrudnienia. Choć niektórym pracownikom w takich sytuacjach przysługuje przewidziana w obowiązujących przepisach nagroda jubileuszowa, to jednak dotyczy to tylko niewielkiej ich części. Pozostali albo w ogóle nie „świętują” z takiej okazji, albo właśnie otrzymują z rąk szefa przewidziany na tę okoliczność prezent rzeczowy.

W tego rodzaju sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 8 stycznia 2025 r. interpretację indywidualną (nr 0112-KDIL2-1.4011.895.2024.2.DJ). We wniosku o jej wydanie pracodawca wskazał, że przyznaje swoim pracownikom z okazji Jubileuszu 25 lat zatrudnienia zegarek pamiątkowy, który posiada dedykację. Jest to forma gratulacji, uhonorowania 25-letniego stażu pracy, a sam zegarek nie jest elementem wynagrodzenia, do zapłaty którego pracodawca jest zobowiązany na podstawie umowy o pracę. Zakup zegarka jest finansowany ze środków obrotowych. W związku z tym pracodawca zadał pytanie:



Czy przekazanie przez spółkę zegarka pamiątkowego z okazji Jubileuszu 25 lat zatrudnienia (...) będzie stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy i w związku z tym, na Spółce jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciążyć będzie obowiązek pobrania zaliczek na podatek?



Zdaniem pracodawcy przekazanie zegarka nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem i wskazał, że przekazanie pracownikowi tego rodzaju prezentu, który nie stanowi elementu wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów o pracę, lecz jest formą gratulacji, uhonorowania pracownika z okazji istotnego dla niego jubileuszu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie jednak wskazał, że podlega ono opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Odwołał się w tym zakresie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym wskazano m.in., że kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać, lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które - nawet nieujęte w umowie o pracę - w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają. Kryterium tym musi być obiektywna ocena czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Bazując na argumentacji przedstawionej w tym wyroku, organy podatkowe konsekwentnie wskazują w wydawanych interpretacjach dotyczących tej problematyki na konieczność opodatkowania tego rodzaju prezentów podatkiem od spadków i darowizn (patrz również interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z: 23 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.1141.2023.1.JK3; 14 lutego 2024 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.39.2024.2.DJ; 11 października 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.599.2022.1.GG).

