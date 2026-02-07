PIP wyjaśnia: Kiedy pracownik musi dostać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zmiany kodeksu pracy w 2026 roku
Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień kiedy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i jakie zmiany w tym zakresie weszły w życie pod koniec stycznia 2026 r.
- Czym jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
- Zmiany w kodeksie pracy w 2026 roku
- Ekwiwalent za urlop - prawa i obowiązki pracodawcy
- Co może zrobić pracownik jeżeli pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu za urlop
Czym jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to świadczenie pieniężne, które pracodawca musi wypłacić pracownikowi jedynie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w naturze.
Zmiany w kodeksie pracy w 2026 roku
W dniu 27 stycznia 2026 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która między innymi doprecyzowała zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Od 27 stycznia 2026 r. ekwiwalent wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia, łącznie z ostatnią pensją. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy termin wypłaty pensji przypada przed ustaniem stosunku pracy, ekwiwalent musi zostać wypłacony w ciągu 10 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Ekwiwalent za urlop - prawa i obowiązki pracodawcy
PIP wyjaśnia, że pracodawca ma prawo jednostronnie skierować pracownika na urlop w czasie wypowiedzenia, nawet bez jego zgody – jeśli w wyniku powyższego pracownik wykorzysta urlop w naturze, pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłaty ekwiwalentu).
Ponadto pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
- bez względu na podstawę rozwiązania umowy o pracę - także jeśli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron, za lub bez wypowiedzenia.
- niezależnie od tego czy pracownik złoży wniosek o jego wypłatę.
Ekwiwalent ten przysługuje pracownikowi zarówno za niewykorzystany urlop przysługujący za rok, w którym doszło do rozwiązania stosunku pracy jak i urlop zaległy.
Ponadto PIP informuje, że w świadectwie pracy nie wpisuje się kwoty wypłaconego ekwiwalentu, a jedynie liczbę dni/godzin urlopu, za które go wypłacono (jako urlop wykorzystany).
Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, jeżeli strony uzgodnią, że urlop ten zostanie wykorzystany w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Co może zrobić pracownik jeżeli pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu za urlop
Państwowa Inspekcja Pracy informuje ponadto, że gdy pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu w terminie, pracownik ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub wystąpić z pozwem do sądu pracy.
