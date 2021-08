RODO II czyli Rozporządzenie o e-Prywatności – co już wiemy?

RODO II czyli Rozporządzenie o e-Prywatności to nowa regulacja unijna dotycząca bezpieczeństwa danych w Internecie.

RODO II - Rozporządzenie o e-Prywatności

Już chyba wszyscy nauczyliśmy się, że mamy RODO (jeśli chodzi o przestrzeganie jego zapisów to jest z tym różnie…). Tymczasem na horyzoncie mamy kolejną rewolucję, która dotyczy naszych danych. Oczywiście chodzi o ich bezpieczeństwo, a konkretnie o komunikatory, internet rzeczy, hot spoty. Nowa regulacja potocznie jest nazywana RODO II, a chodzi o Rozporządzenie o e-Prywatności.

Rozporządzenie to dostało już akceptację części unijnych instytucji i ma być rewolucją w przetwarzaniu informacji o nas w sieci. Zakłada ono podniesienie stopnia ochrony tzw. usług interpersonalnych komunikatorów czy też poczty elektronicznej.

Szerszy zakres chronionych danych

Nowe Rozporządzenie w stosunku do RODO będzie poszerzeniem zakresu chronionej informacji, m.in. o metadane (np. wszystko, co jest zapisywane w tzw. logach systemowych.). Poziom ochrony wzrośnie i jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli wyrażać dodatkowe zgody.

RODO II to też internet rzeczy

Rozporządzenie ma objąć także internet rzeczy, czyli komunikację maszyna-maszyna. To np. informacje, jakie nasz samochód przesyła do swojego serwisu. Może to być zarówno osoba z implantem do monitorowania serca, zwierzę gospodarskie z transponderem biochip, pojazd z wbudowanymi czujnikami ostrzegającymi kierowcę lub jakimkolwiek innym naturalny lub stworzony przez człowieka obiekt, któremu można przypisać adres IP i jest w stanie przesyłać dane przez sieć. Mamy wokół siebie coraz więcej urządzeń, które coś o nas przekazują dalej i właśnie o tym wszystkim będziemy musieli być teraz poinformowani, a może nawet będziemy musieli wyrazić na to zgodę.

Pliki cookie

Uporządkowane zostaną również kwestie plików typu cookie. Na dzień dzisiejszy właśnie pliki cookie są podstawą przechowywania informacji na naszych urządzeniach i obszar ten jest chroniony. Znacznie rozbudowane zostaną jednak regulacje dotyczące cookies reklamowych, funkcjonalnych, identyfikujących. To jednak nie będzie taka rewolucja jak w innych obszarach. Możemy tutaj oczekiwać doprecyzowania tych regulacji dotyczących cookies, które dotychczas nie były do końca sprecyzowane.

Hot spoty

RODO II wprowadzi też odrębne regulacje, podwyższające poziom ochrony w przypadku hot spotów, czyli punktów dostępowych wi-fi. Do tej pory kiedy korzystaliśmy z hot spotów np. w restauracji, parku, w pociągu czy autobusie nie byliśmy informowani, jakie dane może zbierać dostawca Internetu. Teraz to zostanie zmienione i będzie trzeba dokładnie opisać, jakie dane, gdzie i w jaki sposób są zbierane. Mało tego, zbieranie tych danych będzie wymagało naszej zgody.

RODO II - kary i kontrola

Podobnie jak w RODO Rozporządzenie o e-Prywatności będzie przewidywało kary. Będą one dokładnie takie same jak w RODO, czyli do 20 mln euro, albo do 2-4 proc. światowego obrotu firmy. Rozporządzenie zakłada również, że za przestrzeganie go będzie odpowiadał niezależny organ, jednak nie precyzuje, jaki to ma być organ. Decyzja w tym zakresie należy do rządu.

RODO II - ocena

Nowe Rozporządzenie nie będzie zapewne aż taką rewolucja jaką było wprowadzenie RODO, ale sądzę, że przyniesie kilka bardzo pożytecznych zmian wpływających na bezpieczeństwo naszych danych osobowych i na naszą świadomość komu i w jakim zakresie udostępniamy swoje dane.