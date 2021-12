Inflacja czy lockdown - czego bardziej boją się konsumenci?

Inflacja czy kolejny lockdown - czego bardziej boją się polscy konsumenci? Jak długo kryzys będzie miał wpływ na nasze finanse? Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe?

Rosnąca inflacja w oczach polskich konsumentów

Tegoroczny raport Intrum, ”European Consumer Payment Report”, które tradycyjnie daje wgląd w zachowanie płatnicze i zdolność do zarządzania budżetem domowym konsumentów w 24 krajach w Europie, także

w Polsce, pokazuje również, jak wygląda sytuacja finansowa Polaków w drugim roku funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Chociaż (stopniowy) powrót do normalności i ożywienie gospodarcze są faktem, to jednak na horyzoncie pojawił się kolejny problem – rosnąca inflacja, której skutków obawia się aż 82 proc. konsumentów w naszym kraju. Już teraz ponad połowa pytanych (55 proc.) pytanych przez Intrum twierdzi, że rosnące rachunki mają negatywny wpływ na ich ogólne samopoczucie, oraz że ich wydatki rosną w szybszym tempie niż ich dochody. Kolejny wzrost cen uderzy w konsumentów starających się odbudować swoje bezpieczeństwo finansowe po korona-kryzysie, który obniżył dochody i dobrobyt finansowy aż 46 proc. konsumentów w naszym kraju. W jaki sposób i czy w ogóle planujemy zabezpieczyć się przed tym zjawiskiem?

Jak długo kryzys będzie miał wpływ na nasze finanse?

Jak potwierdzają dane zebrane w tegorocznym raporcie Intrum, pandemia wpłynęła negatywnie na naszą sytuację finansową. 46 proc. pytanych konsumentów przyznaje, że obecnie ma mniej pieniędzy niż przed wybuchem korona-kryzysu i otwarcie wskazuje na pogorszenie się dobrobytu finansowego. „Tylko” 37 proc. Europejczyków mogłoby podpisać się pod tym stwierdzeniem.

– Z danych zebranych przez Intrum wynika, że w kryzysie wywołanym przez pandemię Covid-19 najbardziej ucierpieli konsumenci z najniższymi dochodami. W ten sposób pandemia pogłębiła istniejące w naszym społeczeństwie nierówności społeczne. Niestety, wnioski te nie są zaskakujące. Po pierwsze, konsumenci otrzymujący niższe dochody, to bardzo często osoby wykonujące prace dorywcze, sezonowe, zatrudnione na umowy cywilno-prawne, itp. Gdy wystąpiły pierwsze obostrzenia, pracodawcy zmuszeni przez korona-kryzys w pierwszej kolejności zrezygnowali właśnie z takich pracowników. Po drugie, przy niższych dochodach trudno jest o zbudowanie poduszki finansowej, która byłaby pomocna w trudniejszych momentach, a bez wątpienia jest nim pandemia Covid-19. Zatem niemała grupa konsumentów w naszym kraju – według naszych danych, co 3. osoba – była zmuszona w ostatnich miesiącach sięgać po zewnętrzne źródło finansowania, by zyskać środki na zapłatę bieżących rachunków – komentuje Piotr Gajda, ekspert Intrum.

Nie dziwi więc, że część konsumentów w naszym kraju obawia się o swoją przyszłość. 23 proc. osób pytanych przez Intrum uważa, że kryzys wywołany pandemią Covid-19 będzie mieć negatywny wpływ na ich finanse nawet przez ponad 2 kolejne lata. Co 5. osoba (21 proc.) uważa, że ten okres będzie wynosić od roku do dwóch lat. Mniej, bo 17 proc. jest zdania, że ich kondycja finansowa wróci do normy już za pół roku.

Inflacja czy lockdown - co bardziej straszy?

Na horyzoncie pojawił się również nowy problem zagrażający finansom gospodarstw domowych. Jest nim rosnąca inflacja – zjawisko występujące obecnie prawie w całej Europie, ale w Polsce odczuwalne w szczególnie dotkliwy sposób, ponieważ wynosi już blisko 8 proc. Dlatego 55 proc. polskich konsumentów twierdzi, że rosnące rachunki mają negatywny wpływ na ich ogólne samopoczucie i dokładnie taki sam odsetek przyznaje, że ich rachunki rosną w szybszym tempie niż ich dochody.

Inflacja jest tym czynnikiem, który obecnie najbardziej martwi konsumentów w naszym kraju w kontekście dobrobytu i bezpieczeństwa finansowego w kolejnych miesiącach. Inflacją, czyli wzrostem cen paliw, produktów spożywczych

i innych artykułów codziennego użytku zmartwionych jest aż 82 proc. ankietowych. Dopiero na kolejnych pozycjach znalazły się takie problemy, jak: potencjalny, kolejny lockdown (65 proc.) czy wysokie stopy procentowe (55 proc.).

Bezpieczeństwo finansowe - cel konsumentów

Oprócz wyliczenia skutków ekonomicznych korona-kryzysu odczuwanych przez konsumentów, z raportu ”European Consumer Payment Report 2021” można również wyczytać bardziej optymistyczne wnioski. – Paradoksalnie, pandemia „zmusiła” konsumentów w naszym kraju, by w większym stopniu niż dotychczas skupili się na kwestii swojego bezpieczeństwa finansowego – zaznacza Piotr Gajda, ekspert Intrum. Jakie działania chcemy podjąć w tym kierunku?

45 proc. ankietowanych deklaruje, że chce uważniej czytać warunki dokonywanych transakcji finansowych (np. przy zaciąganiu nowych pożyczek), by zrozumieć, jaki mogą mieć wpływ na ich domowy budżet. 43 proc. deklaruje, że będzie sobie wyznaczać cele finansowe, dzięki którym m.in. łatwiej jest oszczędzać, co w kryzysie jest konieczne – badanie Intrum pokazuje, że mimo kryzysu aż 76 proc. polskich konsumentów jest w stanie oszczędzać co miesiąc, jednak 65 proc. jest niezadowolonych z tego, ile pieniędzy mogą odkładać. 42 proc. respondentów już oszczędza pieniądze na wypadek recesji. Co więcej, 3 na 10 osób (30 proc.) w naszym kraju postrzega pandemię jako doskonałą okazję do poprawy stanu swoich finansów.

– To ważny trend i zdecydowanie wskazane działanie, ponieważ jednocześnie 64 proc. osób pytanych przez Intrum przyznaje, że Covid-19 nie będzie jedyną pandemią lub globalnym kryzysem, jaki będzie mieć miejsce w ich życiu, dlatego chcą mieć pewność, że przed kolejnym będą w dobrej sytuacji finansowej – dodaje Piotr Gajda, ekspert Intrum.

O raporcie:

Intrum publikuje ”European Consumer Payment Report” co roku od 2013 r. Jest to 9. edycja raportu dla Polski. Raport publikowany każdego roku opiera się na badaniu przeprowadzanym jednocześnie w 24 krajach w Europie, także w Polsce. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 24 012 konsumentów. Dane zostały zbierane w okresie od 21 lipca do 26 sierpnia 2021 r.

Pobierz raport: https://www.intrum.pl/partner-biznesowy/newsroom/najnowsze-informacja/european-consumer-payment-report-2021/

Źródło: Intrum