Ważna uchwała SN dla poszkodowanych w wypadkach pojazdów wielofunkcyjnych

Sąd Najwyższy wydał korzystną dla poszkodowanych uchwałę dotyczącą zakresu odpowiedzialności z umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w wyniku ruchu pojazdów wielofunkcyjnych.

Włoski Sąd Najwyższy: głośna spłuczka w WC narusza prawa człowieka

Włoski Sąd Najwyższy orzekł, iż głośna spłuczka w WC narusza prawa człowieka i zakłóca spokój. W wydanym wyroku nakazał wypłatę odszkodowania sąsiadom, którzy słyszą hałas przez ścianę.

Ferie na stoku i nie tylko - jak nie przepłacić za ubezpieczenie?

Ferie to szczyt sezonu sportów zimowych, dlatego ruszając na stoki oprócz polisy turystycznej, warto mieć także ubezpieczenie bagażu. Jaki jest koszt polisy? Co w przypadku wyjazdu do ciepłych krajów np. do Chorwacji?

Rodzaje najmu mieszkań - różnice. Co trzeba wiedzieć?

Aktualnie polskie przepisy przewiduje cztery różne rodzaje najmu lokali mieszkalnych. Są to: najem tradycyjny, najem okazjonalny, najem instytucjonalny bez dojścia do własności i najem instytucjonalny z dojściem do własności. Czym te rodzaje najmu różnią w praktyce? Pierwsze trzy rodzaje najmu są obecnie powszechnie wykorzystywane. Czwarty wariant (najem instytucjonalny z dojściem do własności) został pomyślany jako rozwiązanie między innymi na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Zarówno najem okazjonalny, jak i najem instytucjonalny zapewnia swobodę dotyczącą np. zasad podwyższania czynszu. W ramach tych rodzajów najmu, nie można jednak swobodnie wypowiedzieć umowy. Osoby godzące się na inny wariant najmu niż tradycyjny, muszą pamiętać, że nie przysługuje im mieszkanie socjalne oraz pomieszczenie tymczasowe.

Gdzie znaleźć pomoc medyczną podczas ferii zimowych?

W ferie zimowe może dojść do niespodziewanego wypadku czy choroby. Jak i gdzie skorzystać z pomocy medycznej w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia?

Emerytura rolnicza bez przekazania gospodarstwa?

Projekt ustawy dotyczący przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa ma trafić do Sejmu do końca marca 2022 r.

Wniosek o RKO - jak złożyć i jakie dokumenty dołączyć?

Wniosek o RKO, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy jest niezbędny, aby otrzymać świadczenie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podpowiada jakie dokumenty należy dołączyć i gdzie szukać pomocy.

RKO - gdzie szukać informacji o przyznaniu świadczenia?

ZUS przyznając rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) nie będzie wydawał decyzji. W jaki sposób rodzic może uzyskać informację w tej sprawie?

Kiedy jest Dzień Babci i Dziadka?

Kiedy jest obchodzony Dzień Babci i Dziadka w Polsce i w innych krajach? Skąd wzięła się ta tradycja? Jakie są ważne prawa dziadków?

Podział majątku a prawa autorskie

W dzisiejszym świecie wiele osób zajmuje się szeroko rozumianą działalnością twórczą, której rezultatem są różnego rodzaju utwory, chronione przez prawo autorskie. Jeżeli zatem jesteś grafikiem komputerowym czy fotografem, albo to Twój małżonek/małżonka jest architektem bądź muzykiem, warto zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z prawem autorskim, które są niezwykle istotne również w sytuacji rozstania.

Wspólność ustawowa małżeńska

Większość małżeństw w Polsce związana jest wspólnością ustawową. W założeniu jest to najkorzystniejszy ustrój majątkowy, dlatego też jest preferowany przez polskie prawo. Jeżeli nie zdecydujesz inaczej, wspólność powstanie automatycznie w dniu zawarcia ślubu. Warto wiedzieć, jakie są konsekwencje wspólności majątkowej, która łączy Ciebie i Twojego małżonka. W tym artykule dowiesz się najważniejszych rzeczy, które są związane ze wspólnością ustawową. Co to jest wspólność ustawowa? Kiedy przestaje istnieć? Co należy do majątku wspólnego, a co do majątku osobistego? Skutki prawne wspólności majątkowej małżeńskiej są kluczowe zwłaszcza w sytuacji rozstania.

Ustawa dot. wsparcia psychologicznego dzieci ma jeszcze w styczniu trafić do Sejmu

Rząd chce zwiększyć prawie o 100 proc. liczbę psychologów i pedagogów w szkołach ogólnodostępnych

Wyjazd na narty - o jakim ubezpieczeniu warto pamiętać?

Wybierając się w ferie na narty do Włoch, trzeba pamiętać o nowym obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Co z kartą EKUZ?

Krąg spadkobierców ustawowych – planowane zmiany

Krąg spadkobierców ustawowych będzie zawężony. Tak wynika z planowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego. Efektem zmian ma być usprawnienie postępowań.

Emerytury po "Polskim Ładzie" - RPO pyta o zmianę przepisów

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi emerytów dotyczące niższych świadczeń z powodu "Polskiego Ładu". Na co skarżą się emeryci?

Zwrot nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów bez wniosku

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska przypomina, iż zwrot nadpłaconego podatku nastąpi automatycznie. Nie trzeba zatem składać wniosków.

W drodze na stok - jakie prawa ma konsument?

O czym warto pamiętać, gdy planujemy podróż samochodem? Jak przewozić sprzęt sportowy w samolocie? Gdzie szukać pomocy, gdy w czasie ferii prawa konsumenta zostaną złamane?

Kiedy sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego?

Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej KRO) orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Oznacza to, że w sentencji wyroku sąd stwierdza, że rozwód nastąpił z winy obojga małżonków, jednego z nich lub bez ich winy. Na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie – wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jeżeli wyrok orzekający rozwód nie zawierał rozstrzygnięcia dotyczącego winy, nie można o niej rozstrzygać w osobnym procesie, dlatego też tak istotne jest podjęcie decyzji o tym, czy domagać się orzeczenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Jej ustalenie ma wpływ na przesłanki, zakres oraz czas trwania obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami. Zgodnie bowiem z art. 56 § 2 KRO jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. W artykule przedstawione zostaną wybrane sytuacje, w których sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia oraz przykłady braku zawinienia.

Czy dziecko może dostać dwa odszkodowania po wypadku w ferie?

Świadczenie ze szkolnej polisy nie wyklucza drugiego odszkodowania za ten sam uraz, tyle że z innego ubezpieczenia, np. NNW w polisie turystycznej.

Wypłaty 500 plus w 2022 r.

Wypłaty świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) w 2022 r. odbywają się na nowych zasadach. Co się zmieniło? Jakie są terminy?

Bon turystyczny - ZUS przypomina o przedłużonym terminie

Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, nie muszą się martwić, że bon przepadnie. Jak przypomina ZUS, rząd przedłużył możliwość płacenia Polskim Bonem Turystycznym z końca marca 2022 r. aż do 30 września 2022 r.

Upadłość - ogłaszać czy nie ogłaszać?

Upadłość konsumencka, często potocznie zwana „bankructwem”, jest instytucją prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, której celem jest zapewnienie dłużnikowi, który popadł w tarapaty, rozliczenia się z przeszłością i zapewnienia sobie nowego startu w życiu.

Spór z Facebookiem a tłumaczenie pozwu - ważne orzeczenie

Polski użytkownik w sporze z Facebookiem nie musi tłumaczyć pozwu na język angielski - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrując sprawę z powództwa Krzysztofa Czabańskiego przeciwko Facebookowi.

Emerytury a Polski Ład - co z wyższymi świadczeniami?

Czy emeryci otrzymujący świadczenia w przedziale od 4920 zł do 12 800 zł stracą na Polskim Ładzie? Jakie są skutki nowego rozporządzenia?

Tarcza antyinflacyjna 2.0 - kiedy nowe przepisy?

Tarcza antyinflacyjna 2.0 zakłada obniżki stawek VAT na żywność, gaz, nawozy, prąd, ciepło i paliwo. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?