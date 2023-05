Polski pacjent w szpitalu jest niedożywiony – czy jest konieczność zmian diet szpitalnych i poprawy jakości jedzenia? Jak pokazują dane, niedożywienie szpitalne dotyka, co trzeciego pacjenta. Ministerstwo Zdrowia postanowiło wznowić prace nad polepszeniem posiłków – jedzenie w szpitalach ma być elementem leczenia.

Co trzeci pacjent w szpitalu jest niedożywiony

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) podaje, że niedożywienie szpitalne dotyka ponad 30 proc. chorych w Polsce. Jednocześnie 80 proc. pacjentów nie otrzymuje zalecanej terapii żywieniowej. Jak informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, liczne badania stanu odżywienia pacjentów szpitalnych wykazywały niedobry niektórych witamin i składników mineralnych. Dane są alarmujące – niewłaściwie dobrana dieta, jak i niedożywienie mogą wpływać negatywnie na przebieg choroby i rekonwalescencję, ponadto wydłużać pobyt chorego w szpitalu, a co za tym idzie – w konsekwencji zwiększać koszty jego leczenia.

Ministerstwo Zdrowia zaniepokojone napływającymi informacjami o stanie szpitalnego jedzenia, postanowiło wznowić prace nad obowiązującymi wymaganiami przy prowadzeniu żywienia w szpitalach, który został przygotowany w 2022 roku.

Nowe standardy żywienia w szpitalach

Standardy żywienia w szpitalach mają ulec zmianie. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, prace nad rozporządzeniem dotyczącym wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach zostaną wznowione po uwzględnieniu koniecznych zmian.

Kilka dni temu pojawiły się w mediach informacje, że resort zdrowia wycofał się z obietnic. Ministerstwo Zdrowia jednak uspokaja i zapewnia, że prace nad projektem rozporządzeniem zostaną wznowione po uwzględnieniu koniecznych zmian. Przedstawiciele MZ poinformowali PAP, że w toku konsultacji projektu Rządowe Centrum Legislacji zgłosiło uwagę „dotyczącą konieczności modyfikacji upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego zawartego w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia". Aktualnie trwa proces legislacyjny, który uwzględnia tę zmianę.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach został przygotowany w 2022 roku. Resort pracował nad wymaganiami obowiązującymi przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Dokument określa m.in. rodzaje diet – zakłada wprowadzenie 15 diet oraz 9 ich modyfikacji, rekomendowane, jak i przeciwwskazane środki spożywcze wykorzystywane w poszczególnych rodzajach diet, a także wartość odżywczą i energetyczną stosowanych diet szpitalnych.

Szansa na lepsze jedzenie w szpitalach

Ministerstwo Zdrowia zauważa, że od lipca 2022 roku trwają prace nad wymaganiami obowiązującymi przy prowadzeniu żywienia szpitalnego dzieci i młodzieży, kobiet w okresie ciąży oraz laktacji. Zadanie to jest realizowane we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH-Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" oraz Instytutem Matki i Dziecka. Opracowane wymagania zostaną włączone do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach.

Kto jest odpowiedzialny za szpitalne jedzenie

W uzasadnieniu wspomnianego powyżej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach, odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania, jak i dystrybucji ponosi podmiot działający na rynku spożywczym. Zatem w przypadku szpitala odpowiedzialność ta spada na dyrektora placówki, będącego w świetle przepisów prawa żywnościowego podmiotem działającym na rynku spożywczym i decydujący o tym, jak jest zorganizowane żywienie – czy w obiekcie jest blok żywienia/kuchnia, czy posiłki dla pacjentów dostarcza firma cateringowa.

W przypadku prowadzenia żywienia we własnym zakresie, dyrektor szpitala jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa żywnościowego, w tym także do prowadzenia kontroli wewnętrznej dotyczącej m.in. jakości posiłków dla pacjentów.

W sytuacji, gdy szpital korzysta z usług firm cateringowych, wymagania odnoszące się do m.in. jakości posiłków powinny być uwzględnione w umowach z tymi firmami. Jakość dostarczanej żywności, jak i warunki transportu powinny być sprawdzane przez osoby wyznaczone i upoważnione przez dyrektorów szpitali. Ponadto personel medyczny odpowiedzialny za leczenie pacjentów, powinien dostosowywać diety do stanu zdrowia pacjentów oraz mieć na uwadze interakcje pomiędzy stosowanymi przez pacjentów lekami a żywnością.

Jak wyglądają posiłki w polskich szpitalach

Pacjenci w wielu przypadkach otrzymują posiłki nieuwzgledniające ich sytuacji zdrowotnej. W szpitalnej diecie bardzo często brak jest warzyw, owoców (bądź jest ich zbyt mało) oraz produktów bogatych w białko, którego pacjenci potrzebują do odbudowania swoich komórek. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że posiłki są mało smaczne, ponieważ nie używa się przypraw, a jeżeli już, to są to tzw. gotowce zawierające w swoim składzie glutaminian sodu. Eksperci zwracają uwagę, że często w szpitalnej kuchni pracują osoby bez odpowiednich kwalifikacji, dzięki którym mogłyby przygotować posiłek odpowiedni dla chorego.

Jaki powinien wyglądać szpitalny posiłek

Nie wolno zapominać, że to właśnie zdrowa dieta powinna być filarem szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Jak wskazują dietetycy, szpitalne jedzenie nie powinno w zasadniczy sposób odbiegać od żywienia osób zdrowych – powinno stanowić modyfikację prawidłowego żywienia. Bardzo ważnym elementem szybkiego powrotu do zdrowia osób chorych jest to, aby żywność była wysokiej jakości. Powinna opierać się na piramidzie żywienia, gdzie podstawą są warzywa i owoce, dostarczające organizmowi witamin i składników odżywczych. Bardzo ważne jest też białko.

