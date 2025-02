Co przysługuje osobie chorej na nowotwór w 2025 r.? [FAQ]

Kto ma prawo do szybkiej terapii onkologicznej? Z jakich świadczeń z ZUS i MOPS mogą w 2025 r. skorzystać pacjenci chorujący na nowotwór? Co z orzeczeniem o niepełnosprawności? Prezentujemy odpowiedzi na przykładowe pytania.

Czy pacjent z podejrzeniem nowotworu ma prawo do szybszego leczenia?

Pacjenci z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą mają prawo do szybkiej terapii. Bardzo ważnym elementem tzw. pakietu onkologicznego jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO). Chociaż przepisy dotyczące szybkiej ścieżki onkologicznej funkcjonują już 10 lat (od stycznia 2025 r.), to nie każdy o nich pamięta. Z szybkiej terapii onkologicznej mogą skorzystać pacjenci z podejrzeniem nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego. W praktyce dokument ten zastępuje skierowanie, ale zawiera też proces leczenia.

Kartę może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub rozpoznał taki nowotwór. Karta może zostać również wydana w szpitalu czy przez lekarza innej specjalności w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego. Co istotne, karty nie wystawi lekarz z prywatnego gabinetu. Wstępna diagnostyka powinna trwać maksymalnie 28 dni, a diagnostyka pogłębiona – 21 dni. Ponadto pacjentem chorującym na nowotwór powinno zająć się grono specjalistów. Termin na zebranie się konsylium i rozpoczęcie leczenia nie powinien przekroczyć 2 tygodni od dnia zgłoszenia się pacjenta do szpitala.

Jaki stopień niepełnosprawności dla osoby chorej na nowotwór?

Warto pamiętać, iż nie istnieje lista chorób, które uprawniałyby do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. To czy takie orzeczenie zostanie wydane, a także w jakim stopniu (lekki, umiarkowany, znaczny) zależy od konkretnego przypadku.

Orzeczenia wydają powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a jako instytucja odwoławcza - wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ile w 2025 r. wynosi tzw. renta onkologiczna? Kto może ją otrzymać?

Renta onkologiczna to potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy. Samo zdiagnozowanie choroby nowotworowej nie oznacza „automatycznego” przyznania takiej renty. Niezbędne jest spełnienie kilku wymogów ustawowych. Ważnym warunkiem jest tu niezdolność do pracy, a także wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Ponadto niezdolność do pracy powinna powstać w czasie okresów składowych pub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Renta przysługuje osobie ubezpieczonej, która nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania. Najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi 1780,96 zł. Od 1 marca 2025 r. wzrośnie. Po waloryzacji renta „onkologiczna” będzie wynosiła 1 878,91 zł.

Choruję na raka. Czy MOPS wypłaci mi zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny gminy przyznają w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W 2025 r. zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie (bez względu na dochód). Wsparcie w tej formie mogą otrzymać m.in. W przypadku osób dorosłych (powyżej 16. roku życia) wymagane jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym przysługuje, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Zasiłek przyznaje się też seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Pomoc nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Ponadto, nie można łączyć zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego.

Czy po leczeniu raka piersi mogę skorzystać z sanatorium z ZUS?

Osoby ubezpieczone w ZUS, którym grozi całkowita lub częściowa niezdolność do pracy mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej. Wskazaniem do takiej rehabilitacji są dolegliwości po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, obrzęk limfatyczny kończyny górnej, a także ograniczenie ruchomości kończyny górnej. Ważne jest by osoba uczestnicząca w turnusie była zdolna do samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Przeciwwskazaniem mogą być przykładowo nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych. Szczegółowych informacji udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.