Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Stąd też powstają liczne inicjatywy, kursy czy programy. Jednym z nich jest program „Senior w roli głównej” realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Program stanowi kompleksową inicjatywę mającą na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce. Jego założenia zostały opracowane w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i zdrowotnej seniorów. Co zyskają seniorzy na nowej inicjatywie?

rozwiń >

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Co to daje?

Program „Senior w roli głównej” realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) kierowany jest do osób 60+. Inicjatywa stanowi kompleksową pomoc seniorom, stanowiącą pewnego rodzaju wskazówkę, drogę - mającą na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce. Jego założenia zostały opracowane w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i zdrowotnej seniorów, a także poddane niezależnej ocenie merytorycznej przez dwie ekspertki z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Cel i założenia programu

Inicjatywa powstała ze względu na narastające wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, koncentrując się na czterech głównych obszarach:

zdrowym odżywianiu,

aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości seniorów,

zdrowiu psychicznym i profilaktyce chorób otępiennych,

szczepieniach ochronnych oraz badaniach profilaktycznych.

Ważne Głównym celem programu jest podniesienie świadomości zdrowotnej osób starszych poprzez przekazywanie wiedzy opartej na dowodach naukowych. Dzięki temu seniorzy mają zyskać większą samodzielność, poczucie sprawczości oraz poprawić swój dobrostan. Program ma również wspierać budowanie społeczeństwa, w którym osoby starsze odgrywają aktywną rolę.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Grupa docelowa i formy uczestnictwa

Program skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia czy statusu społecznego. Uczestnictwo jest możliwe poprzez:

zajęcia organizowane przez instytucje (np. Uniwersytety Trzeciego Wieku, domy kultury, stowarzyszenia seniorów),

spotkania okolicznościowe (festyny, pikniki, święta lokalne).

Program jest koordynowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne), a jego realizatorami są organizacje zajmujące się aktywizacją seniorów. Warunkiem skutecznej realizacji jest systematyczność spotkań oraz odpowiednie warunki lokalowe.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Formy edukacji

Działania edukacyjne obejmują:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wykłady i prelekcje, ćwiczenia praktyczne, dyskusje moderowane, spotkania z ekspertami, prezentacje materiałów audiowizualnych.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Rekrutacja i promocja

Zgłoszenia do programu przyjmują powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz organizacje partnerskie (np. UTW, domy kultury, apteki). Informacje o inicjatywie są rozpowszechniane poprzez: stronę internetową programu, media społecznościowe, plakaty i mailing, konferencje prasowe dla mediów lokalnych.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Miejsca realizacji

Zajęcia odbywają się w miejscach przyjaznych seniorom, takich jak domy kultury, sale wykładowe UTW, biblioteki czy kluby seniora. Eksperckie rekomendacje wpłynęły na zwiększenie wartości edukacyjnej i profilaktycznej programu, czyniąc go bardziej efektywnym narzędziem wspierania zdrowia osób starszych.

Istnie wiele innych inicjatyw, np. „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026-2030

W dniu 16 grudnia 2025 r. weszła w życie uchwała Rada Ministrów ustanawiając program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030. Program dysponuje budżetem 610 mln zł i stanowi odpowiedź na potężne wyzwania demograficzne oraz rosnącą potrzebę wzmacniania aktywności społecznej osób starszych w środowiskach lokalnych.

Celem programu jest włączanie osób starszych w aktywne życie społeczne, kulturalne i edukacyjne oraz tworzenie warunków do godnego i aktywnego starzenia się. Program wspiera działania realizowane przez samorządy, organizacje pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku i rady seniorów, umożliwiając osobom starszym korzystanie z różnorodnych form aktywności od edukacji i wolontariatu po uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot. Łączy perspektywy lokalne, najbliższe seniorowi, z myśleniem strategicznym z perspektywy ogólnokrajowej polityki senioralnej.

Podsumowując, program jest kompleksową odpowiedzią na wyzwania zdrowotne związane ze starzeniem się społeczeństwa. Jego celem jest zwiększenie kompetencji zdrowotnych seniorów poprzez dostarczanie wiedzy opartej na dowodach naukowych, wzmocnienie ich samodzielności, sprawczości i dobrostanu oraz zaktywizowanie do dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne.