Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Nowe tablice średniego dalszego trwania życia 2025/2026. ZUS wyjaśnia jaki mają wpływ na wysokość emerytury

Nowe tablice średniego dalszego trwania życia 2025/2026. ZUS wyjaśnia jaki mają wpływ na wysokość emerytury

11 grudnia 2025, 20:08
Nowe tablice dalszego trwania życia 2025/2026. ZUS wyjaśnia jak wpływają na wysokość emerytur
Nowe tablice dalszego trwania życia 2025/2026. ZUS wyjaśnia jak wpływają na wysokość emerytur
shutterstock

Od 1 kwietnia 2025 r. obowiązują nowe prognozy dotyczące średniego wieku jakiego dożyją Polacy. Jak co roku Główny Urząd Statystyczny ustalił przeciętną liczbę miesięcy, które pozostały do przeżycia osobom w wieku od 30 do 90 lat. Na podstawie tych danych ZUS wylicza emerytury między kwietniem bieżącego roku, a marcem 2026 roku.

Do czego służą tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ma obowiązek ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (wyrażonego w miesiącach). Obowiązek ten wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.). 

Tablice te są podstawą do wyliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. 

Te tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.).

Co to jest średnie dalsze trwanie życia?

ZUS wyjaśnia, że średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą emeryt będzie pobierać emeryturę. 

Nowa tablica dalszego trwania życia 2025/2026

 Najnowszy Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 25 marca 2025 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, zawiera tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która przez ZUS jest stosowana od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował tę nową tablicę trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2024 r. W ubiegłym roku w Polsce zmarło 403,2 tys. ludzi (206,2 tys.  mężczyzn i 196,9 tys.  kobiet). To o kilka tysięcy mniej niż w 2023 r., kiedy zmarło blisko 408 tys. osób (dla porównania w 2022 r. było 447 tys. zgonów, a w 2021 r. w Polsce zmarło 519 tys. osób i był to rekord w ciągu ostatnich kilku lat).

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

591,5

590,5

589,6

588,6

587,7

586,7

585,8

584,8

583,8

582,9

581,9

581,0

31

580,0

579,0

578,1

577,1

576,1

575,2

574,2

573,2

572,3

571,3

570,3

569,4

32

568,4

567,5

566,5

565,6

564,6

563,7

562,7

561,8

560,8

559,9

558,9

558,0

33

557,0

556,0

555,1

554,1

553,2

552,2

551,3

550,3

549,3

548,4

547,4

546,5

34

545,5

544,6

543,6

542,7

541,7

540,8

539,8

538,9

537,9

537,0

536,0

535,1

35

534,1

533,2

532,2

531,3

530,3

529,4

528,5

527,5

526,6

525,6

524,7

523,7

36

522,8

521,9

520,9

520,0

519,0

518,1

517,1

516,2

515,2

514,3

513,3

512,4

37

511,4

510,5

509,5

508,6

507,7

506,7

505,8

504,9

503,9

503,0

502,1

501,1

38

500,2

499,3

498,3

497,4

496,4

495,5

494,6

493,6

492,7

491,7

490,8

489,8

39

488,9

488,0

487,0

486,1

485,1

484,2

483,3

482,3

481,4

480,4

479,5

478,5

40

477,6

476,7

475,7

474,8

473,9

472,9

472,0

471,1

470,1

469,2

468,3

467,3

41

466,4

465,5

464,6

463,6

462,7

461,8

460,9

459,9

459,0

458,1

457,2

456,2

42

455,3

454,4

453,4

452,5

451,6

450,6

449,7

448,8

447,8

446,9

446,0

445,0

43

444,1

443,2

442,3

441,3

440,4

439,5

438,6

437,6

436,7

435,8

434,9

433,9

44

433,0

432,1

431,2

430,3

429,3

428,4

427,5

426,6

425,7

424,8

423,8

422,9

45

422,0

421,1

420,2

419,3

418,3

417,4

416,5

415,6

414,7

413,8

412,8

411,9

46

411,0

410,1

409,2

408,3

407,4

406,5

405,6

404,6

403,7

402,8

401,9

401,0

47

400,1

399,2

398,3

397,4

396,5

395,6

394,7

393,8

392,9

392,0

391,1

390,2

48

389,3

388,4

387,5

386,6

385,7

384,8

383,9

383,0

382,1

381,2

380,3

379,4

49

378,5

377,6

376,7

375,8

374,9

374,0

373,2

372,3

371,4

370,5

369,6

368,7

50

367,8

366,9

366,0

365,1

364,2

363,3

362,5

361,6

360,7

359,8

358,9

358,0

51

357,1

356,2

355,4

354,5

353,6

352,8

351,9

351,0

350,2

349,3

348,4

347,6

52

346,7

345,8

345,0

344,1

343,2

342,3

341,5

340,6

339,7

338,8

338,0

337,1

53

336,2

335,3

334,5

333,6

332,8

331,9

331,1

330,2

329,3

328,5

327,6

326,8

54

325,9

325,1

324,2

323,4

322,5

321,7

320,8

320,0

319,1

318,3

317,4

316,6

55

315,7

314,9

314,0

313,2

312,3

311,5

310,7

309,8

309,0

308,1

307,3

306,4

56

305,6

304,8

304,0

303,1

302,3

301,5

300,7

299,8

299,0

298,2

297,4

296,5

57

295,7

294,9

294,0

293,2

292,4

291,5

290,7

289,9

289,0

288,2

287,4

286,5

58

285,7

284,9

284,1

283,3

282,5

281,7

280,9

280,0

279,2

278,4

277,6

276,8

59

276,0

275,2

274,4

273,6

272,8

272,0

271,2

270,4

269,6

268,8

268,0

267,2

60

266,4

265,6

264,8

264,1

263,3

262,5

261,7

260,9

260,1

259,4

258,6

257,8

61

257,0

256,2

255,5

254,7

253,9

253,1

252,4

251,6

250,8

250,0

249,3

248,5

62

247,7

246,9

246,2

245,4

244,7

243,9

243,2

242,4

241,6

240,9

240,1

239,4

63

238,6

237,9

237,1

236,4

235,6

234,9

234,1

233,4

232,6

231,9

231,1

230,4

64

229,6

228,9

228,1

227,4

226,7

225,9

225,2

224,5

223,7

223,0

222,3

221,5

65

220,8

220,1

219,4

218,7

217,9

217,2

216,5

215,8

215,1

214,4

213,6

212,9

66

212,2

211,5

210,8

210,1

209,3

208,6

207,9

207,2

206,5

205,8

205,0

204,3

67

203,6

202,9

202,2

201,6

200,9

200,2

199,5

198,8

198,1

197,5

196,8

196,1

68

195,4

194,7

194,0

193,3

192,6

191,9

191,3

190,6

189,9

189,2

188,5

187,8

69

187,1

186,4

185,8

185,1

184,4

183,7

183,1

182,4

181,7

181,0

180,4

179,7

70

179,0

178,3

177,7

177,0

176,3

175,7

175,0

174,3

173,7

173,0

172,3

171,7

71

171,0

170,4

169,7

169,1

168,4

167,8

167,1

166,5

165,8

165,2

164,5

163,9

72

163,2

162,6

161,9

161,3

160,6

160,0

159,4

158,7

158,1

157,4

156,8

156,1

73

155,5

154,9

154,3

153,6

153,0

152,4

151,8

151,1

150,5

149,9

149,3

148,6

74

148,0

147,4

146,8

146,1

145,5

144,9

144,3

143,6

143,0

142,4

141,8

141,1

75

140,5

139,9

139,3

138,7

138,1

137,5

136,9

136,2

135,6

135,0

134,4

133,8

76

133,2

132,6

132,0

131,4

130,8

130,2

129,7

129,1

128,5

127,9

127,3

126,7

77

126,1

125,5

125,0

124,4

123,8

123,2

122,7

122,1

121,5

120,9

120,4

119,8

78

119,2

118,6

118,1

117,5

116,9

116,3

115,8

115,2

114,6

114,0

113,5

112,9

79

112,3

111,8

111,2

110,7

110,1

109,6

109,0

108,5

107,9

107,4

106,8

106,3

80

105,7

105,2

104,6

104,1

103,5

103,0

102,5

101,9

101,4

100,8

100,3

99,7

81

99,2

98,7

98,2

97,7

97,1

96,6

96,1

95,6

95,1

94,6

94,0

93,5

82

93,0

92,5

92,0

91,5

91,0

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

83

87,0

86,5

86,0

85,6

85,1

84,6

84,1

83,6

83,1

82,7

82,2

81,7

84

81,2

80,8

80,3

79,9

79,4

79,0

78,5

78,1

77,6

77,2

76,7

76,3

85

75,8

75,4

75,0

74,6

74,1

73,7

73,3

72,9

72,5

72,1

71,6

71,2

86

70,8

70,4

70,0

69,6

69,2

68,8

68,5

68,1

67,7

67,3

66,9

66,5

87

66,1

65,7

65,4

65,0

64,6

64,3

63,9

63,5

63,2

62,8

62,4

62,1

88

61,7

61,4

61,0

60,7

60,3

60,0

59,7

59,3

59,0

58,6

58,3

57,9

89

57,6

57,3

57,0

56,7

56,3

56,0

55,7

55,4

55,1

54,8

54,4

54,1

90

53,8

53,5

53,2

52,9

52,6

52,3

52,1

51,8

51,5

51,2

50,9

50,6

Tablica ta jest podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. A emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, z późn. zm.) - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.
Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.
Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2024 r. poz. 497, z późn. zm.).

Jak tablice średniego dalszego trwania życia wpływają na emerytury

 - Tablica dalszego średniego trwania życia jest podstawowym elementem przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. ZUS ustala wysokość emerytury dzieląc zgromadzony na koncie w Zakładzie kapitał emerytalny przez przeciętne dalsze trwanie życia. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tym wysokość emerytury będzie wyższa - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Od trzech lat w tablicach średniego dalszego trwania życia publikowanych przez GUS widać tendencję rosnącą. To znaczy, że średnio każdego roku Polacy żyją dłużej. Tablica przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką mogą przeżyć osoby w wieku od 30 do 90 lat. Każdy przedział wiekowy charakteryzuje się różnym wzrostem liczby miesięcy życia. Według najnowszych prognoz osoba w wieku 30 lat zyska średnio 2,8 miesiąca, 60-latek – 2,2 miesiąca, natomiast 80-latek – 1,3 miesiąca w porównaniu do danych z ubiegłego roku.

Gdy umieralność jest niższa - a tak działo się w ostatnich kilku latach - statystyczna długość średniego dalszego trwania życia wydłuża się. Im wyższa liczba miesięcy życia na emeryturze uwzględniana w obliczeniach, tym niższa będzie emerytura wyliczona przez ZUS. Dla 60-latka, według tablicy obowiązującej od 1 kwietnia tego roku, średnie dalsze trwanie życia wynosi 266,4 miesiąca. W przypadku 65-latka wartość ta wzrosła o 1,9 miesiąca, osiągając 220,8 miesiąca. Oznacza to, że 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1 876,88 zł, czyli o 15,63 zł mniej. Natomiast 65-latek z tym samym kapitałem będzie mógł liczyć na emeryturę w wysokości 2 264,49 zł, co oznacza niższe świadczenie  o 19,66 zł.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta z nowych tablic GUS-u od 1 kwietnia 2025 roku, co ma znaczenie między innymi przy obliczaniu emerytur ze zreformowanego systemu dla osób, które przejdą na to świadczenie między kwietniem tego roku a marcem 2026 roku. Przyszli świadczeniobiorcy, którzy osiągną wiek emerytalny w tym okresie, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy. Przy przyznawaniu emerytury ZUS zawsze sprawdza, czy korzystniejsze dla zainteresowanego jest uwzględnienie danych z tablicy trwania życia obowiązującej w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy tej, która obowiązuję w momencie ukończenia wieku emerytalnego – wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim ZUS-ie.

Przeliczenie emerytury a nowa tablica dalszego średniego trwania życia

Zwykle nowa tablica dalszego trwania życia nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę. Przeliczenie świadczenia jest możliwe jedynie w ściśle określonych sytuacjach, na przykład gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia ma on możliwość doliczenia tych składek do swojego świadczenia. Ale najnowsza tablica będzie stosowana w takich przypadkach wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia. - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
